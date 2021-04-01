Туркменистан: кого бы забросать гнилыми помидорами?

В Туркменистане появилась новая палата парламента – Сенат.

29 марта состоялось своеобразное голосование по избранию 48 его членов. Сенаторы были избраны более 225 местными депутатами, представляющими 5 велаятов страны и столицу Ашгабат.

Десятки кандидатов, принявших участие в выборной кампании, получили около 30-60 процентов голосов. Однако один кандидат отличился. Президент Гурбангулы Бердымухамедов получил 100 процентов голосов депутатов в своем родном Ахалском велаяте.

И какой в этом был смысл? Остается только догадываться.

Согласно официальной версии, создание верхней палаты парламента, как написала государственная газета «Нейтральный Туркменистан», «позволит еще шире представлять интересы всех слоев туркменского общества, а также регионов».

Однако, учитывая, что страна подчиняется воле не отвечающего перед народом деспота, это объяснение никем всерьез не воспринимается. Впрочем, та же самая статья в «Нейтральном Туркменистане», возможно, не так уж и лукавит, когда утверждает, что Сенат «будет содействовать... осуществлению эффективному контролю над выполнением законов и государственных программ».

Бердымухамедов – типичный, зацикленный на тотальном контроле зануда, о чем нагляднее всего свидетельствует тот факт, что он настаивает на консультациях с ним даже по пустяковым вопросам, касающимся городской инфраструктуры в Ашгабате, вплоть до строительства автобусных остановок.

При всем желании Бердымухамедова наладить надёжный и эффективный механизм получения достоверной информации снизу, ему по-прежнему это не удается. В стране, где столько всего, похоже, идет не так, в интересах всех подчиненных президента держать его по возможности в неведении.

С этой точки зрения вполне понятно принятое Бердымухамедовым в феврале решение назначить своего сына и вероятного преемника Сердара председателем Высшей контрольной палаты (органа, который контролирует государственные расходы).

Разумеется, все может быть не настолько сложно. Согласно другому, более простому объяснению (и оно не обязательно исключает предыдущее), разрабатывается стратегия преемственности, в рамках которой сенатор Бердымухамедов постепенно отойдет на вторые роли и займет какое-нибудь «тепленькое местечко». Вполне возможно, он продолжит кулуарно управлять страной, но номинально передаст бразды правления своему сыну или какому-нибудь другому заискивающему подхалиму. Приблизительной такой же сценарий был разыгран в Казахстане.

Еще одним событием, указывающим на стремление Бердымухамедова примерить на себя образ ушедшего на покой отца нации, стало создание на этой неделе так называемого Благотворительного фонда Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям. И вновь на ум приходит Казахстан. Открытие там благотворительных фондов под эгидой бывшего президента Нурсултана Назарбаева определенно призвано повысить реноме экс-лидера и свидетельствует о его активном участии в общественной жизни. И неважно, что большинство из них на деле являются не более чем профанацией.

Выборы в Сенат не коснулись населения в целом. Что с того, ведь для обывателей они все равно не будут иметь непосредственных последствий.

Простые же люди заняты тем, что переваривают новости об очередном росте цен на основные продукты питания. 29 марта базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news сообщил, что цена одного килограмма говядины в Марыйском велаяте достигла 75 манатов (около 2,30 долларов по курсу черного рынка), что является рекордом среди регионов.

Цены на курятину, помидоры, огурцы, картофель, сахар, подсолнечное масло, муку и яблоки тоже все больнее бьют по карману, передает Turkmen.news.

«На базаре полно продуктов, но их никто не покупает. Раньше люди выходили с базара с двумя-тремя большими пакетами [продуктов], а сейчас чаще всего можно видеть покупателя с одним маленьким пакетом», – сказала изданию жительница Лебапского велаята.

По расчетам Turkmen.news, сейчас одной семье нужно 4 тысячи манатов (125 долларов), чтобы покрыть свои ежемесячные расходы на питание. Эта сумма в несколько раз превышает среднюю зарплату.

Государство тоже затягивает пояса. На состоявшемся 26 марта заседании Кабмина вице-премьер Гадыргельды Мушшиков сообщил, что в целях рационализации расходов планируется приватизировать ряд предприятий, находящихся в ведомстве министерств и местных органов власти.

«Грамотная реализация механизма государственно-частного партнерства позволит государству сэкономить средства... увеличить занятость населения, развить предпринимательство и, вместе с тем, повысить качество товаров и услуг», – с одобрением отметил Бердымухамедов.

Частный сектор преподносится как панацея от всех бед в Туркменистане. 25 марта Бердымухамедов отправился в Какинский этрап в Ахалском велаяте, чтобы открыть тепличный комплекс, построенный Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), полугосударственной корпорацией, которой поручено способствовать переходу страны к рыночной экономике. Президент в режиме видео-конференции торжественно открыл еще пять комплексов, разбросанных по всей стране. Его слова о том, что Туркменистан стал активным экспортером свежих продуктов питания, прозвучали как упрек в адрес всех тех, кто говорит о нехватке продовольствия.

«В 2020 году члены СППТ экспортировали 37 750 тонн помидоров, что на 70 процентов больше, чем в предыдущем году. За [первые] два месяца текущего года в другие страны было отправлено 16 000 тонн свежих помидоров», – похвастал он.

Успешный запуск тепличных комплексов – это вопрос первостепенной важности, поскольку они являются детищем сына Бердымухамедова, Сердара.

Но в ситуации с туркменскими помидорами и теплицами не все так радужно. 26 марта Россельхознадзор, российская служба по фитосанитарному надзору, сообщила, что ведет переговоры с представителями туркменского министерства сельского хозяйства по поводу опасений, связанных с выявлением случаев ввоза из Туркменистана томатов, зараженных вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Представители Россельхознадзора забили тревогу в феврале.

Несмотря на заверения туркменской стороны о проведении проверки в теплицах на предмет наличия заболевания, настроенный скептически Россельхознадзор утверждает, что с учетом отсутствия специального оборудования туркмены полагаются исключительно на результаты визуального осмотра. По итогу российская сторона может ввести запрет на ввоз туркменских помидоров.

Что может подбодрить в трудные времена лучше, чем песня? В очередной раз Бердымухамедов и его любимый внук Керим решили порадовать публику совместно сочиненной одой столице под названием «Мой белый город – Ашгабат». По официальной версии, Бердымухамедову принадлежат слова песни, а Керим написал к ней музыку. Ну и, как повелось, песня, естественно, прозвучала в вечерних новостях на прошлой неделе.

Для всех тех, кто желает исполнить песню у себя дома, газета «Нейтральный Туркменистан» опубликовала на своих страницах ее текст и ноты.