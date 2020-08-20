Туркменистан: кого назначат наследником?

После того, как поправки к Конституции будут одобрены карманным парламентом, именно Халк Маслахаты (Народный совет) придаст ему налет легитимности. (Фото: ГосСМИ)

Жизнь в Туркменистане поставили на паузу как минимум на несколько недель. Например, как сообщил 15 августа новостной веб-сайт Arzuw News, на неопределенный срок перенесены все матчи текущего футбольного сезона в связи «с распоряжением Министерства спорта и молодежной политики … с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний».

В тот же день туркменская государственная железнодорожная компания объявила о продлении приостановки движения поездов до 1 сентября (железнодорожное сообщение почти полностью приостановлено с середины июля).

Ашгабат одним из первых в регионе ввел ограничения на международное сообщение, когда вспышка коронавируса начала перерастать в глобальную пандемию. «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Пекин еще в начале февраля, а позже аналогичные ограничения были введены для всех международных направлений. «Турецкие авиалинии» рекламируют рейсы в Ашгабат из Стамбула, но, согласно данным приложений для мониторинга полетов вроде FlightRadar24, по факту движения по этому маршруту нет.

Но на одном направлении никаких задержек нет – это принятие давно обещанных поправок в Конституцию. Сейчас идет подготовка к назначенному на 22 августа заседанию парламента, которое будет посвящено этому вопросу. Оно произойдет вскоре после заседания Конституционной комиссии 19 августа.

Затем в сентябре будет созван Халк Маслахаты (Народный совет), в который входят чиновники и деятели со всех концов страны. После того, как поправки к основному закону будут одобрены карманным парламентом, именно Халк Маслахаты придаст ему окончательный налет легитимности.

Требования по поводу социального дистанцирования, соблюдение которых обеспечивается властями с особым рвением (несмотря на то, что Туркменистан продолжает утверждать, что в стране нет COVID-19), омрачат данный съезд Халк Маслахаты. Президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в этот раз заседание органа будет проходить в режиме видеоконференции. Это, наверное, досадно, т.к. вся суть Халк Маслахаты заключается в шоу: сотни аксакалов с окладистыми бородами – якобы делегатов от своих общин – прибывают в столицу в ярких одеждах и голосуют по очень важным вопросам. Этот спектакль позволяет властям утверждать, что государственная политика согласовывается с массами.

Возможно, появятся более подробные сведения о предлагаемых конституционных изменениях, но, скорее всего, они будут касаться того, что было обнародовано уже давно, а именно создания второй, столь же бессмысленной палаты парламента – Сената. Предполагается, что этот в состоящий из 56 депутатов орган войдут представители всех областей страны – по восемь сенаторов от столицы и каждого из пяти велаятов. Еще восьмерых назначит Бердымухамедов. После этого Халк Маслахаты опять упразднят.

Все внимание приковано к тому, кому достанется пост председателя Сената, поскольку, по Конституции, именно этот человек должен сменить Бердымухамедова в случае его внезапной смерти или недееспособности. Знающие люди ставят на сына Бердымухамедова, Сердара, который в последние годы посидел на целом ряде важных государственных постов, а сейчас является губернатором Ахалского велаята.

Тем временем 14 августа Бердымухамедов председательствовал на очередном заседании Кабмина, пропитанном духом «Алисы в стране чудес». На мероприятии звучали обычные бессмысленные цифры, вроде роста ВВП с начала года на 5,7 процента. Никто не удосужился объяснить, каким образом розничной торговле удалось вырасти на 19,3 процента в годовом исчислении на фоне закрытия стольких магазинов в связи с эпидемиологической ситуацией.

Поверить хвастливым заявлениям о том, что среднемесячная заработная плата сотрудников крупных и средних предприятий взлетела на 10,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, тоже как-то сложновато на фоне сообщений о массовых увольнениях.

Что касается утверждения о том, что «темп роста по [туркменской государственной железнодорожной компании] Türkmendemirýollary» составил 17,1 процента, в то время как многие поезда простаивают в течение уже нескольких месяцев, создается впечатление, что работники госстатистики даже не пытаются скрыть, что эти цифры носят вымышленный характер.

Между тем организации вроде Всемирного банка прогнозируют нулевой рост ВВП Туркменистана в 2020 году. Теоретически, учитывая, что в течение стольких лет Туркменистан демонстрировал рост на шесть с лишним процентов, это могло бы считаться шокирующей новостью, но правда заключается в том, что эти цифры являются абстрактными до бессмысленности и основанными на заведомо фальшивых данных.

Между тем в Туркменистане сокращается план по сбору зерна. В этом и следующем году планируется собрать по 1,4 миллиона тонн, хотя в предыдущие годы сообщалось об урожаях в 1,6 миллиона тонн. Вместо этого пахотные земли отдают под хлопок, план по сбору которого вырос до 1,25 миллиона тонн, по сравнению с 1 миллионом тонн годом ранее.

Несколько странно наблюдать, что правительство, которое неоднократно подчеркивало свое намерение стать как можно более самодостаточным в сфере производства продуктов питания, чтобы поддержать отечественных производителей и устранить необходимость в импорте, теперь намеренно выращивать меньше пшеницы. Но, видимо, в этом случае логика такова, что выгоднее поддержать потенциально более прибыльный текстильный сектор, а пшеницу можно просто закупать в соседних странах.

Судя по текущим данным о производстве зерна в мире, трудно определить, насколько мудрым является решение Ашгабата. В своем докладе «Оценка мирового спроса и предложения в сельском хозяйстве» за август Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что объем производства зерна в России в этом году будет на уровне 78 миллионов тонн. Аналитики называют еще более высокие цифры – ближе к 80 миллионам тонн. Это потенциально хорошие новости для импортеров зерна, в число которых входит и Туркменистан. С другой стороны, прогноз по Казахстану, у которого Туркменистан закупал зерно в недавнем прошлом, был снижен на 1 миллион тонн.

Между тем, наряду с переориентировкой с пшеницы на хлопок, Бердымухамедов настаивает на выделении дополнительных земель под сельскохозяйственные культуры для внутреннего потребления, такие как картофель, «овощи» (под которыми могут подразумеваться помидоры, лук и огурцы) и дыни. Президент считает, что увеличение производства станет возможным благодаря применению «электронной системы управления в агропромышленном комплексе».

Что касается кадров, то на этой неделе были уволены многие чиновники сферы юстиции. Наиболее заметным из них был Довлетмухаммет Мурриков, которого на посту заместителя генерального прокурора сменил Рахим Атаев, ранее занимавший должность генпрокурора Марыйского велаята. Ряд других назначений в этой сфере касался в основном чиновников гораздо более низкого ранга на районном уровне.