Туркменистан: козырной Трамп

Президент Дональд Трамп на этой неделе упоминался в новостях. В Туркменистане.

Как сообщили туркменские государственные СМИ, президент Соединенных Штатов написал своему коллеге в Ашгабате, поздравив его с праздником Новруз и выразив поддержку по поводу строительства все еще гипотетического Транскаспийского газопровода.

«Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря», – были процитированы слова из письма Трампа в переводе на русский язык.

Кроме того, на прошлой неделе Трамп назначил новым послом в Ашгабат Мэттью Климова, кадрового офицера.

В последнее время продвигающийся с переменным успехом проект Транскаспийского газопровода вызывает некоторый интерес как внутри Туркменистана, так и за его пределами. В прошлом месяце президент Гурбангулы Бердымухамедов публично заявил, что этот проект – одно из насущных дел.

«Однако воплощение его в жизнь требует, прежде всего, определения маршрута прокладки газовой магистрали, объёмов работы, сроков и др. Только при условии совместного решения участниками проекта комплекса организационных, правовых, коммерческих, технических и других вопросов, можно говорить более детально на эту тему», – как сообщалось, сказал Бердымухамедов 28 февраля.

И все же с Азербайджаном, куда должен протянуться Транскаспийский газопровод, возникают постоянные разногласия в определенных областях. Прикаспийские соседи, по всей видимости, все еще не пришли к единому мнению относительно взаимных притязаний на морское дно и его нефтяные запасы.

Дополнительно усугубил и без того непростую ситуацию спор по поводу поставок туркменской нефти через Каспий. Ранее в этом году туркменские экспортеры нефти решили отказаться от экспортных маршрутов, обслуживаемых азербайджанской государственной компанией SOCAR, – которые предполагают подачу нефти при помощи танкеров в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), – в пользу альтернативного маршрута, предлагаемого компанией Vitol, сырьевого трейдера, базирующегося в Женеве. Последний вариант предполагает транспортировку танкерами той же нефти в Россию, а затем ее переправку по трубопроводу в черноморский порт Новороссийск. Как подробно излагалось в недавнем выпуске «Ахал-Теке», к середине февраля эта стратегия привела к резкому сокращению экспорта туркменской нефти.

На нынешней неделе проправительственные СМИ косвенно затронули тему этой ссоры, когда базирующееся в Ашгабате издание Gundogar News сообщило, что два новых туркменских нефтеналивных танкера, а также российское судно, доставляют сырую нефть в российский порт Махачкала. На сайте отмечается, что танкеры совершают такие регулярные рейсы с января.

Еще одно раздражающее обстоятельство в азербайджано-туркменских отношениях – это непонятный отказ со стороны Ашгабата пропускать через территорию Туркменистана таджикские грузы, следующие по своему маршруту, в том числе и в Азербайджан, через каспийский порт Туркменбаши. Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что Таджикистан и Азербайджан сейчас ведут переговоры о поисках альтернативных маршрутов торговли.

Произвольный запрет на передвижение товаров и людей не представляет собой ничего нового для Туркменистана.

На этой неделе Радио «Азатлык», ссылаясь на анонимные источники, рассказало, что предполагаемая стоимость взятки за билет и выездную визу стремительно возросла, достигнув почти 70 000 манатов (около $20 000 по официальному курсу). Даже если пересчитать эту сумму по более реалистичному курсу черного рынка, она достигает чудовищных $3500, что во много раз больше $200 – до недавнего времени типичного размера взятки, по словам источников Радио «Азатлык».

Одним из тех, кому удалось выехать из страны 23 марта, стал Сапармамед Непескулиев, корреспондент Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». Другой журналистке, которая сотрудничает с Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», Солтан Ачиловой, ранее в этом месяце запретили выезд за границу.

Непескулиев был освобожден в мае прошлого года, проведя за решеткой около трех лет по весьма сомнительному обвинению в незаконном обороте наркотиков. Даже после освобождения журналист продолжал подвергаться преследованиям.

Помимо того, что из страны трудно выехать, туркменские власти делают все, чтобы в нее было трудно въехать.

Российский сайт RATA-News, специализирующийся на новостях в области туризма, сообщил, что российским гражданам становится все труднее получить туристическую визу в Туркменистан. По словам генерального директора одной из туристических компаний Андрея Жаркова, существует негласная установка не выдавать визу людям моложе 60 лет.

«Если же вы молоды, да еще и женщина, то вероятность увидеть красоты Туркменистана сводится к нулю», – считает Жарков.

На этой неделе внимание всех наблюдателей, следящих за событиями в Центральной Азии, было приковано к новостям из Казахстана, где президент Нурсултан Назарбаев произвел сенсацию, уйдя в отставку. Как отметило базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», туркменские государственные СМИ обошли молчанием это событие. Очевидно, туркменские власти не хотят даже намекать на предположение, что Бердымухамедов может пойти по тому же пути в ближайшее время.

Вместо этого большое внимание было уделено подробному описанию торжеств по случаю Новруза, древнего праздника, знаменующего приход весны. По этому случаю людей сгоняли толпами, чтобы они сажали деревья, привезенные из-за границы.

Бердымухамедов также принял в этом участие. Прежде чем покинуть место, где он занимался посадкой деревьев, президент попотчевал сопровождавшую его свиту подхалимов (среди них была и непревзойденная в своей лести поэтесса Гозель Шагулыева) песней, которую он исполнил, сидя за рулем своего автомобиля.

Однако подобное упражнение в экологизме вряд ли поможет скрыть проблемы, связанные с окружающей средой, с которыми сталкивается Туркменистан.

Радио «Азатлык» сообщило, что 19 марта сильные дожди в Балканской области и вызванные ими селевые потоки нанесли серьезный ущерб целому ряду сел Берекетского района. В другом месте, по данным независимого издания Turkmen.news, торнадо обрушился на город Серахс, расположенный на границе с Ираном.

Явив поистине редкий пример признания действительности, государственные СМИ косвенно намекнули на некоторые из этих стихийных бедствий, сообщив, что Бердымухамедов вынес предупреждение министру обороны Бегенчу Гундогдыеву за то, что он не смог предотвратить разрушения, вызванные селевыми потоками. Заместителю Гундогдыева, возглавляющему управление гражданской обороны, Доврану Дурдыеву, также был объявлен выговор.

Но даже при этом, по состоянию на 25 марта, как сообщает Радио «Азатлык», Берекет остается в значительной степени затопленным и потоки воды теперь достигли города Сердар, также расположенного в Балканской области.