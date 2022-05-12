Туркменистан: красивой быть… запретишь

Из Туркменистана пришла новость, которая не стала ни для кого сюрпризом: похоже, один из городов будет назван в честь экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно источникам Радио «Азатлык», речь идет о строящемся с нуля городе, который призван стать административным центром родного для Бердымухамедова Ахалского велаята.

О том, что это может произойти, стало известно в конце апреля, когда сын Бердымухамедова и по совместительству нынешний президент Сердар объявил на заседании правительства, что вопрос о названии будущего города будет вынесен на «всенародное обсуждение». При Бердымухамедовых упоминание о волеизъявлении народа – это всегда слабая попытка придать решениям видимость демократической легитимности. В итоге город непременно будет назван Аркадаг (покровитель, защитник) – почетный титул, присвоенный бывшему лидеру, вокруг которого за время его правления сформировался культ личности.

Бердымухамедов-старший может и перестал быть президентом в марте, но, вернувшись из предоставленного ему сыном отпуска, продолжил выполнять некоторые обязанности главы государства.

5 мая он якобы в качестве спикера Сената посетил с рабочей поездкой курортный городок Аваза, чтобы ознакомиться с ходом подготовки к летнему сезону. Затем он отправился чуть дальше по побережью Каспийского моря в город Туркменбаши, названный в честь первого страдавшего манией величия лидера страны, чтобы наведаться в больницу, которую его сын открыл всего несколько недель назад. Эта поездка, похоже, не сулит Сердару Бердымухамедову ничего хорошего, поскольку складывается впечатление, что отец всегда будет контролировать его.

Впрочем, возможно, у Бердымухамедова-старшего есть и другие заботы. Свою поездку в больницу он осуществил в качестве основателя Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. На примере Казахстана наглядно видно, как подобные благотворительные фонды, деятельность которых никоим образом не контролируется (в Туркменистане уж точно), являются идеальным способом для отмывания незаконно нажитых доходов. Экс-президент настолько глубоко погрузился в благотворительную деятельность, что поручил своему заместителю Касымгулы Бабаеву представлять его на заседаниях Кабинета министров.

В то время как по крайней мере одного известного человека оставили в покое, предоставив ему возможность беспрепятственно воровать, власти активно взялись за других предполагаемых коррупционеров. 6 мая генпрокурор Батыр Атдаев доложил, что была разоблачена группа чиновников Министерства торговли и внешнеэкономических связей, наживавшихся на реализации субсидированных продуктов. По словам Атдаева, виновные лица зарабатывали огромные суммы, сбывая муку, растительное масло и мясо птицы, предназначенные для продажи населению по доступным ценам. В этой схеме, добавил он, также принимали участие директора базаров, заведующие складами, экспедиторы и обычные рабочие. Были названы имена по меньшей мере 13 предполагаемых преступников.

«Никто не имеет права воровать имущество народа, государства, зарабатывать нечестным трудом», – сказал президент Сердар Бердымухамедов в ответ на этот доклад.

Само собой разумеется, что и речи быть не могло об открытом для общественности судебном заседании. Правонарушители уже приговорены к тюремному заключению сроком от восьми до 20 лет, сообщают государственные СМИ.

Принятое в прошлом месяце решение Бердымухамедова освободить от должности министра торговли и внешнеэкономических связей Оразмырата Гурбанназарова якобы по состоянию здоровья теперь приобрело несколько зловещее значение.

Властям, конечно, выгодно свалить вину за отсутствие продуктов по доступной цене на группу ушлых государственных служащих, поскольку теперь они могут оправдать собственную некомпетентность и хроническую нехватку продовольствия алчностью узкого круга чиновников и менеджеров. Но это не значит, что проблемы не существовало. Базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» опубликовала перечень ранее зафиксированных случаев продажи основных продовольственных товаров частным розничным торговцам и таинственного исчезновения со складов субсидированных продуктов питания.

Бердымухамедов борется с продовольственной проблемой на двух фронтах. 6 мая он объявил строгий выговор и вынес «последнее предупреждение» вице-премьеру по вопросам торговли Чары Гылыджову за провал работы по сокращению объема импортируемых продуктов питания, таких как картофель, лук, чеснок, фрукты, мука и масло.

«Следует усилить работы по наращиванию выпуска туркменских товаров народного потребления и сокращению объёмов импорта продуктов питания», – заявил президент, угрожающе добавив, что именно по вине Гылыджова не ведется должной борьбы с незаконной перепродажей продуктов питания, в частности растительного масла.

Гылыджов – персонаж, который обрел известность благодаря своему откровенному лизоблюдству перед Бердымухамедовым-старшим, но удержится ли он при сыне?

На прошедшей неделе президент с упоением раздавал выговоры. В ходе состоявшегося 3 мая видеосовещания с членами правительства он отчитал глав администрации Ахалского, Дашогузского и Марыйского велаятов за недостатки в работе, а именно за неспособность обеспечить должным образом реализацию государственной программы развития сельского хозяйства. Хакима Дашогузского велаята Назармырата Назармырадова раскритиковали за недостатки, допущенные в возделывании риса, что звучит угрожающе, учитывая, что Бердымухамедов не хочет слышать об импорте продовольствия.

Будучи во многом похожим на своего отца, Бердымухамедов-младший, похоже, ищет новые способы сделать жизнь своих граждан еще более печальной и суровой. Растущее недоумение международного сообщества вызывает очередная война, развязанная властями против женщин. На этой неделе Радио «Азатлык» вновь подробно рассказало о запрете на ношение женщинами облегающей одежды, а также об использовании накладных ногтей и ресниц.

«Были введены новые запреты на проведение женщинами пластических операций и косметических процедур, включая увеличение груди, введение филлеров в губы и даже микроблейдинг бровей, который популярен среди многих молодых женщин в Туркменистане», – сообщила корреспондент Радио «Азатлык» Фарангис Наджибулла в своей статье, опубликованной 4 мая.

Бердымухамедов прибегает и к другим способам продемонстрировать показную добродетельность и религиозность. 3 мая на заседании правительства он поручил губернаторам всех пяти велаятов страны построить по одной новой мечети. По его словам, основанием для этого решения явились многочисленные просьбы населения.

Однако, как утверждает базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news в публикации от 4 мая, не стоит рассматривать это поручение как проявление искренней набожности. На самом деле это лишь вопрос контроля. Turkmen.news привело убедительные доводы в пользу того, что в действительности режим проявляет неуважение к канонам ислама и в качестве доказательства упомянуло о том, что муллы в ознаменование завершения священного месяца Рамадан зачитали в мечети отрывки из последней работы Бердымухамедова-старшего. Книга с помпезным названием «Смысл жизни» представляет собой образец назидательной литературы в духе «Рухнамы», написанной покойным президентом Сапармуратом Ниязовым.

«По канонам [ислама] они [муллы] должны были читать Коран. Можно предположить, что в реальности ни сам автор книги, ни его сын-президент не являются сколько-нибудь верующими людьми, – пишет автор статьи Turkmen.news. – В противном случае они испугались бы божьего наказания за столь откровенную постановку собственных творений в один ряд со священными текстами».

4 мая Бердымухамедов принял специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Терхи Хакалу, которая прибыла в Туркменистан для переговоров, предмет которых не совсем понятен. 9 мая, через целых пять дней после визита, Хакала написала в Twitter, что провела «обсуждения с высшим руководством, членами правительства, представителями гражданского общества, СМИ и другими лицами». Но нет никакой информации о том, чему были посвящены эти обсуждения и с кем конкретно она встречалась. В заявлении Министерства иностранных дел Туркменистана отмечается лишь, что Ашгабат и Брюссель готовы «искать эффективные формы и новые направления партнерства» и активизировать сотрудничество в «политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах».

Если в разговоре и были затронуты практические вопросы, скажем, об экспорте туркменского газа в Европу, общественности об этом знать не положено.