Туркменистан: красиво жить хотеть не вредно

Туркменистан не стал исключением и протянул руку помощи Турции после разрушительного землетрясения, унесшего десятки тысяч жизней.

10 февраля государственное телевидение сообщило, что президент Сердар Бердымухамедов подписал указ об оказании помощи, в частности, детям.

Но даже в это печальное время туркменский режим не смог удержаться от самолюбования и сдержать манию величия. Поэтому помощь будет оказана по распоряжению благотворительного фонда, финансируемого из сомнительных источников и названного в честь экс-президента, отца Бердымухамедова, Гурбангулы, который теперь именует себя «национальным лидером».

7 февраля, через день после землетрясения, туркменские власти направили в Турцию самолет, на борту которого находились медицинские специалисты и гуманитарный груз, состоящий из лекарственных препаратов и неких изделий из ткани.

В Турции также проживает большая туркменская община, поэтому есть опасения, что некоторым из них не удалось избежать катастрофы. Поступают многочисленные сообщения о том, что выходцы из соседних Казахстана и Узбекистана либо погибли, либо были извлечены из-под завалов после землетрясения.

Но, как сообщает базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news, туркменам приходится немного сложнее. Помимо проблем со связью, вызванных самой катастрофой, жители Туркменистана также сталкиваются с удушающей онлайн-цензурой, введенной властями страны, из-за чего поддерживать связь с друзьями и родственниками становится практически невозможно. Вместо того, чтобы ослабить контроль на время кризиса, например, разрешить использование некоторых запрещенных приложений для обмена мгновенными сообщениями, власти только усиливают его, сообщает Turkmen.news.

Туркменские государственные СМИ, как правило, не сообщают о фактах случайной гибели собственных граждан в результате автокатастроф, техногенных аварий, стихийных бедствий и тому подобного. Поэтому особое внимание привлекло выступление Гурбангулы Бердымухамедова от 8 февраля, в ходе которого он выразил соболезнования от имени народа Туркменистана и признал, что в Турции погибли несколько туркменских граждан. Turkmen.news сообщило, что останки по меньшей мере четырех человек были возвращены на родину.

Президент Бердымухамедов (младший) уделил относительно мало времени обсуждению текущей ситуации в Турции на состоявшемся 10 февраля заседании Кабинета министров, на протяжении большой части которого традиционно звучали раздутые экономические показатели. Так, общественность узнала, что в 2022 году валовой внутренний продукт страны вырос на 6,2 процента. В 2023 году планируется довести эту цифру до 6,5 процента, в том числе за счет создания 3 тысяч новых рабочих мест на «современных предприятиях».

В Туркменистане эти цифры носят абстрактный характер и их достоверность практически бессмысленно проверять. Возможно, некоторое удивление вызвало заявление государственных экономистов-статистиков о том, что строительный сектор вырос всего на 0,3 процента – скромная цифра, учитывая, что за последний год появился целый новый город Аркадаг. Головокружительные темпы строительства регулярно упоминаются как один из основных факторов экономического роста в Туркменистане, но вполне возможно, что в будущем эта тема будет реже затрагиваться из-за человеческих жертв, которые, по-видимому, повлекло за собой поспешное строительство с несоблюдением правил в Турции.

Президент Бердымухамедов, возможно, чтобы предвосхитить критику в свой адрес, воспользовавшись возможностью на заседании Кабинета министров, отправил в отставку вице-премьера Чарымурада Пурчекова, отвечавшего за строительство, электроэнергетику и промышленность. Впрочем, назначив на освободившееся место министра промышленности и строительного производства Баймурада Аннамаммедова, Бердымухамедов дал понять, что едва ли можно говорить о смене курса.

В ходе других кадровых перестановок Мухамметгелди Сердаров был освобожден от должности министра финансов и экономики. Его место занял Сердар Джораев. А уволенного вице-премьера по ТЭК Шахыма Абдрахманова заменил бывший советник президента Аширгулы Беглиев.

Теперь, когда Бердымухамедов-старший формально вернул себе статус сопрезидента благодаря недавно присвоенному ему титулу национального лидера, он путешествует за границей в качестве де-факто главного представителя своей страны.

11 февраля он вылетел в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом, цель которого была неясна. Поездка больше смахивала на экскурсионный тур. Он заехал в грандиозную по своим масштабам Большую мечеть шейха Заеда в Абу-Даби и, похоже, провел там непозволительно много времени, восхищаясь размерами здания, а также имеющимися в нем огромными коврами и люстрами.

Днем Бердымухамедов-старший встретился с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, чтобы, как сообщают туркменские государственные СМИ, пространно побеседовать о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта, связи, промышленности, сельского хозяйства, судостроения, высоких технологий и финансов. Намеки на то, что «финансовые структуры» Эмиратов (другими словами, банки и фонды развития) могли бы помочь в «реализации важных проектов», возможно, были призывом к выделению средств на строительство трансафганского газопровода ТАПИ.

Сложно определить уровень энтузиазма, с которым ближневосточные толстосумы отнеслись к этой авантюре. По завершении поездки Бердымухамедова власти Туркменистана и ОАЭ выпустили совместное заявление о меморандуме о взаимопонимании, который предусматривает участие крупных энергетических компаний ОАЭ во второй стадии разработки гигантского туркменского месторождения «Галкыныш», где в настоящее время работают китайские компании. Логика такова (хотя это и не озвучивается): если Ашгабат вынуждает Эмираты тратить свои деньги на непростой проект трубопровода, то они также должны рассчитывать на получение определенной доли дивидендов от продажи самого газа.

На второй день своего пребывания в Абу-Даби Бердымухамедов спустился из своего номера в роскошном отеле Emirates Palace, чтобы прогуляться и прокатиться на велосипеде вокруг одной из близлежащих яхтенных пристаней, на которую он взирал с едва скрываемым вожделением. Он мечтает превратить туркменский курорт Аваза на Каспийском море в мини-Абу-Даби или мини-Дубай. Бердымухамедов даже встречался с экспертами, занимающимися прогулками на верблюдах, чтобы обсудить идею превратить свою страну в пункт маршрута для туристов, желающих путешествовать на «корабле пустыни». Стоит ли упоминать о том, что единственным препятствием для воплощения в жизнь фантазий Бердымухамедова является тот факт, что в отличие от городов ОАЭ, которые славятся своей открытостью для всех желающих, в Туркменистан попасть практически невозможно.