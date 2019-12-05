Туркменистан: красота требует жертв

Карманный законодательный орган Туркменистана – Меджлис – в конце прошлого месяца утвердил бюджет на следующий год, правда, сколь-нибудь полезных деталей об этом нет. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил направить средства на поддержание «высоких темпов роста».

Между тем население надеется хотя бы на то, что в их домах будут основные коммунальные услуги. Радио «Азатлык» (туркменская служба RFE/RL) на прошлой неделе сообщило о проблемах с отоплением в различных частях страны. После выявленных перебоев с подачей тепла в школы Лебапского велаята (области) последовали проверки. Высотные дома в Марыйском велаяте испытывают на себе все «преимущества» устаревшей отопительной инфраструктуры – жители вынуждены использовать электрические обогреватели и газовые печи, чтобы защититься от холода.

Реакция властей была показательной. Сотрудники Министерства национальной безопасности (преемника КГБ) в некоторых случаях предупреждали людей, чтобы они не высказывались об этой проблеме.

Несмотря на все это, власти Ашгабата упорно продолжают свою давнюю политику принуждения людей к демонтажу кондиционеров, установленных снаружи их квартир, говорится в материале от 2 декабря расположенной в Вене «Хроники Туркменистана».

Вряд ли власти направят средства на срочные и действительно необходимые работы по реконструкции инфраструктуры. В прошлые годы в приоритете были привлекающие внимание, но сомнительные с экономической точки зрения имиджевые проекты. В 2017 году в Ашгабате открылся аэропорт на 2,3 млрд долларов, которым мало кто пользуется. В прошлом году запустили морской порт Туркменбаши стоимостью 1,5 млрд долларов. В последнее же время Бердымухамедов увлечен проектом, который может превзойти по своим масштабам даже эти инициативы, – строительство нового города в Ахалском велаяте, который окружает столицу. В июне президент назначил своего сына и предположительно преемника Сердара губернатором этого велаята, что явным образом подтверждает высокий приоритет этого проекта.

26 ноября Сердар Бердымухамедов провел рабочую встречу с чиновниками центрального и местного уровней, представителями деловых кругов и крупных строительных компаний, чтобы обсудить план нового города. Тот факт, что губернатору была предоставлена свобода действий, чтобы руководить этим проектом от имени своего отца, обычно склонного все контролировать лично, свидетельствует о повышении статуса Бердымухамедова-младшего.

Неизвестно, сколько денег уйдет на строительство города, но, судя по масштабам проекта, обрисованным губернатором, речь идет о чем-то весьма затратном. Все это не стыкуется с заявлением правительства о том, что 75% бюджета 2020 года будет направлено на решение социальных проблем.

Впрочем, бюджет в любом случае та еще загадка. Заместитель премьер-министра по вопросам экономики и финансов Гочмырат Мырадов в середине ноября проинформировал своих коллег об исполнении бюджета на текущий год, который в конце 2018 года был запланирован на уровне 84 млрд манатов – это общий объем доходов и расходов (искусственно установленный официальный курс маната – 3,5 к доллару). Отчитываясь за период с января по октябрь, Мырадов сообщил, что доходная часть составила 15,7 млрд манатов, а расходная – 15,6 млрд манатов. Экономисты, опрошенные «Азатлыком», были озадачены существенным расхождением в цифрах. Однако резонные подозрения могут оказаться и безосновательными, предполагают эксперты: вполне возможно, что Мырадов отчитался только по отдельной части общего бюджета, хотя неполные и сбивающие с толку сообщения государственных СМИ не позволяют быть в чем-либо уверенным.

С другой стороны, есть свидетельства того, что идет сокращение расходов. 28 ноября «Азатлык» сообщил, что штат ряда департаментов Министерства сельского хозяйства сократили на 80%. «Хроника Туркменистана» сообщает, что фермеры, выращивающие хлопок, получили за свою продукцию лишь чуть более половины обещанных денег. Как сообщается, из-за нехватки средств в прошлом году было прекращено строительство новой мечети в городе Балканабат на западе страны. По данным «Азатлыка», у местных работников бюджетного сектора удержали часть зарплат. Им грозит увольнение, если они не согласятся «пожертвовать» эти суммы на проект. Местных же бизнесменов вынудили передать строительные материалы бесплатно, в противном случае им бы пришлось иметь дело с местными прокурорами.

Бердымухамедов примеряет на себя роль мессии, который ведет страну в будущее компьютерных технологий. Правительство 27 ноября приняло проект программы по переходу сектора научных исследований и разработок Туркменистана (каким бы он там ни был) к полностью цифровой системе. Как всегда, есть громкие заявления, но нет конкретики. В сообщении государственного информационного агентства цель проекта абстрактно описана как «повышение эффективности научно-технической и инновационной деятельности посредством применения цифровых технологий» и, в соответствии с предполагаемой концепцией Бердымухамедова о свободном рынке, повышение «экономической рентабельности научно-исследовательских работ». Последний пункт явно говорит о предстоящем постепенном сворачивании государственной поддержки программ повышения квалификации и перехода их на самоокупаемость. В начале 2019 года правительство заявило, что научно-исследовательские и учебные учреждения должны стать самоокупаемыми за три года и что они «будут более активно взаимодействовать с бизнесом и инвесторами».

На следующий день после объявления проекта программы государственное информационное агентство TDH сообщило, что Ашгабат достиг соглашения с Азербайджаном о прокладке оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря. В настоящее время Туркменистан связан с внешним миром пятью оптоволоконными кабелями, один из которых из Ирана, два из Афганистана, один из Узбекистана и другой из Казахстана.

Продолжая свою политику цифровизации, Ашгабат запустил новый портал онлайн-услуг, который, по словам правительства, позволит гражданам получить доступ к целому ряду основных государственных услуг, таких как уплата налогов и подача заявлений на получение паспорта.

Тем, кто любит делать ставки, рекомендуется ставить деньги на то, что осуществление этих инициатив гладко не пойдет. Подобные высокотехнологичные решения всегда сопровождаются трудностями. 1 декабря «Азатлык» сообщил, что жителям Лебапского велаята, обратившимся за новыми биометрическими паспортами, сказали, что они получат свои документы не раньше июля.

Кроме того, ввиду отсутствия конкуренции цены в сфере интернет-услуг высокие, а качество – низкое. Государственная компания «Туркментелеком» с этого месяца снизила тариф на безлимитный интернет с 250 до 200 манатов в месяц. По официальному курсу это неподъемная по местным меркам сумма – около 60 долларов.

И, как всегда, государство пристально следит за всеми. Ранее сообщалось, что немецкая компания по кибербезопасности Rohde & Schwarz сотрудничает с туркменским правительством, оказывая услуги по слежке за пользователями и блокированию веб-сайтов. Компания опровергает это утверждение, но в то же время, похоже, не беспокоится о том, что она ассоциируется с одним из наиболее авторитарных режимов в мире – 27 ноября Rohde & Schwarz направила своих представителей на организованную «Туркментелеком» конференцию, чтобы расширить свой бизнес в этой стране.