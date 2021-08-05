Туркменистан: крутые миражи Бердымухамедова

Он гонял на внедорожнике по краю огненных кратеров, стрелял по мишеням c велосипеда и даже убирал пшеницу на комбайне.

Полет президента Туркменистана на истребителе был лишь вопросом времени. И, наконец, в выходные это произошло (по крайней мере, так утверждают государственные СМИ).

Государственная пропагандистская машина представила полет Гурбангулы Бердымухамедова как летное испытание самолета. Газета «Нейтральный Туркменистан» в своей заметке от 2 августа об осмотре президентом объектов на базе в Балканском велаяте не уточнила, какие именно самолеты он осматривал.

О самолете, на котором он летал, газета сообщила лишь то, что это «боевая машина, оснащенная современными турбореактивными двигателями, которая может быть использована, помимо прочего, для обучения военных летчиков». Упоминание «Нейтрального Туркменистана» о том, что Бердымухамедов летал в качестве пассажира на «сверхзвуковом самолете», вызвало возмущение любителей военной техники.

Самолетом, о котором идет речь, является итальянский Aermacchi M-346 Master, который был создан на базе российского самолета Як-130. Машина способна развивать скорость примерно до 1 000 километров в час, что меньше скорости звука более чем на 200 километров в час.

Однако подобные детали не помешают туркменским властям использовать данный полет для упрочения культа личности Бердымухамедова. По требованию министра обороны Бегенча Гундогдыева костюм пилота, в который был облачен президент, был немедленно передан в музей при военном училище, которое носит имя покойного деда лидера – Бердымухамеда Аннаева. Курсантам уже демонстрируют костюм, чтобы вдохновить их.

Тем временем данный эпизод отчетливо демонстрирует растущий интереса Туркменистана к итальянской боевой авиатехнике.

В июне ВВС Туркменистана получили в свое распоряжение несколько тактических военно-транспортных самолетов Leonardo C-27J Spartan производства итальянской компании Leonardo S.p.A. Однако специализированные издания отмечают, что Ашгабат уклончиво говорит о количестве приобретенных им самолетов.

Такая демонстрация боеготовности, предположительно, связана с непрекращающимися беспорядками в соседнем Афганистане. Этот вопрос, вероятно, займет важное место в повестке дня консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет 5-6 августа в туркменском курортном городе Аваза. Это уже третья встреча подобного формата, предложенного Узбекистаном: в первый раз она состоялась в Нур-Султане в марте 2018 года, а во второй – в Ташкенте в ноябре 2019 года.

Накануне этого мероприятия состоялись подготовительные переговоры между туркменскими и узбекскими официальными лицами. 3 августа вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов – сын президента и вероятный его преемник – провел в Ашгабате встречу со своим узбекским коллегой Сардором Умурзаковым, в ходе которой они обсудили вопрос развития сотрудничества в транспортной, топливной и энергетической сферах.

Бердымухамедов-старший уже некоторое время находится в Авазе, откуда 30 июля провел выездное заседание Кабинета министров. Это было очередное, ничем не примечательное мероприятие, на котором приводились фиктивные цифры и звучали общие заявления о необходимости прилагать больше усилий на благо процветания страны.

В Туркменистане наблюдается тяжелый случай коронавируса Шредингера. На заседании президент вскользь упомянул о действующих ограничениях, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, случаев заболевания которой, по заявлениям властей, в стране не обнаружено. Затем он также намекнул на предстоящие крупные торжества по случаю 30-й годовщины независимости.

Как отмечает базирующееся в Амстердаме издание «Хроника Туркменистана», введенное в середине июля ограничение на количество действующих железнодорожных маршрутов на фоне того, что практически с уверенностью можно назвать новым всплеском заболеваемости, может способствовать дальнейшему распространению инфекции. Сообщение с некоторыми городами было полностью приостановлено, а поезда между Ашгабатом и Дашогузом ходят всего дважды в неделю, а не ежедневно, как это было раньше. В результате людям в переполненных поездах приходится толпиться в жарких, душных проходах, что создает идеальные условия для распространения болезни.

В ходе заседания Бердымухамедов затронул также тему спорта, но странным образом не упомянул о вошедшей в историю уроженке Ашгабата Полине Гурьевой, которая 27 июля завоевала серебро в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 килограммов среди женщин. Именно благодаря ей Туркменистан впервые попал в таблицу общего медального зачета Олимпийских игр.

Факт, который подметил базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news, вызывает некоторую обеспокоенность. В передаче туркменского телевидения, в которой сообщили об этом историческом для Туркменистана событии, ни разу не упомянули имени Гурьевой и называли ее исключительно «наша спортсменка». Источники сайта предположили, что государственные СМИ могли испытывать неловкость из-за славянского происхождения спортсменки.

«На Олимпиаду в Токио поехали девять туркменских спортсменов, из них трое [этнические] русские, а еще одна – узбечка. Но конечно, чиновникам хотелось бы, чтобы медали завоевывали туркмены», – сказал один из источников Turkmen.news.

В нелегкой борьбе за здоровье населения активно применяются запреты. Согласно новому закону, продажа электронных сигарет и сигарет без фильтра должна быть запрещена. Табачные изделия теперь можно будет приобрести только в «специализированных отделах продовольственных и непродовольственных магазинов». Сигареты больше нельзя будет выставлять на витрину, а на упаковке должно указываться только название марки, написанное черным цветом на белом фоне.

Туркменистан стремится закрепить за собой репутацию страны, которая ведет активную борьбу с табакокурением. Выпускаемая в Ашгабате газета «Ориент» ссылаясь на экспертов Всемирной организации здравоохранения, утверждает, что только 3,4 процента населения Туркменистана употребляют табак. Учитывая, что ВОЗ отказывается критиковать Туркменистан за сокрытие факта наличия в стране случаев заражения COVID-19, возможно, это не самый надежный источник информации.

В последнее время активизировался диалог между Туркменистаном и Азербайджаном относительно реализации планов по совместному освоению давно оспариваемого каспийского газового месторождения «Достлуг» («Дружба»). Однако пока не совсем ясно, к чему в итоге приведут эти переговоры, направленные на разработку некоего важного документа, который будет представлен 6 августа в Авазе на трехстороннем саммите президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана.

В сфере энергетики в эти дни царит оживление. 28 июля информационное агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на государственные СМИ, что в результате испытания новой разведочной скважины на месторождении «Малай» в Лебапском велаяте получен приток газа суточным дебетом 400 тысяч кубометров. Газ с месторождения «Малай» поставляется в экспортный газопровод Центральная Азия–Китай. В той же новости «Интерфакса» отмечается, что за первое полугодие этого года буровая компания, принадлежащая государственной компании «Туркменгаз», добыла более 6,1 миллиарда кубометров газа.