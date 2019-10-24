Туркменистан: куда девать продовольствие?

В своей экономической политике Туркменистан сделал ставку на импортозамещение.

На заседании правительства 18 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением отметил, что растущий частный сектор не только помог «насытить внутренний рынок высококачественной сельскохозяйственной продукцией», но и укрепил экспортный потенциал страны.

Дав волю своей фантазии, президент призвал свое правительство искать новые зарубежные рынки для сбыта излишков продовольственных товаров.

Но чего околопродовольственного в Туркменистане действительно в избытке, так это сообщений о дефиците продуктов. Расположенная в Вене «Хроника Туркменистана» на этой неделе сообщила, что в государственных магазинах Ашгабата наблюдается дефицит яиц и растительного масла.

Сайт опубликовал фотографию, на которой, как предполагается, люди на рассвете стоят в очереди у ворот продуктового базара в надежде купить яйца.

Впрочем, некоторые инициативы указывают на то, что правительство понимает, что так долго продолжаться не может. 21 октября азербайджанское информационное агентство Trend сообщило со ссылкой на репортаж государственного телевидения Туркменистана о попытках слегка ослабить правила использования сельскохозяйственных земель.

В соответствии с принятым в прошлом году указом, сельскохозяйственные угодья предоставляются в долгосрочную аренду местным акционерным обществам, ассоциациям в форме коллективного хозяйства и частным лицам. Согласно требованиям, 70% земли должно быть отведено под пшеницу, хлопок и другие культуры, секвестрированные в рамках государственной производственной квоты, при этом оставшуюся землю фермеры могут использовать для любых других культур. Любой излишек утвержденных государством сельхозкультур производитель может либо продать правительству по установленным ценам, либо оставить себе.

Этот осторожный переход к рыночному механизму осуществляется с явным намерением повысить производительность. Президентским указом, о котором сообщил Trend, было одобрено именно выделение земель, а это значит, что результатов инициативы придется ждать долго.

После целого ряда не слишком обнадеживающих новостей о реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (подробнее – в предыдущем бюллетене) дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки.

Генеральный директор координируемой Туркменией TAPI Pipeline Corporation Мурад Аманов отправился на прошлой неделе в Исламабаде с предложением пакистанскому правительству гарантий по проекту. Расположенный в Карачи The News International со ссылкой на свои источники сообщил, что туркмены обязались включить в документ, определяющий функционирование ТАПИ, положения, предусматривающие компенсацию Пакистану в случае срыва поставок вследствие беспорядков в Афганистане. Новостной сайт отмечает, что Ашгабат также выражает готовность вести переговоры о порядке ценообразования на газ.

Поднимая проблему безопасности, информационное агентство Синьхуа сообщило о формировании афганского военного спецотряда, который будет обеспечивать безопасность ТАПИ. Китайское государственное новостное агентство со ссылкой на регионального чиновника уточнило, что отряд, состоящий из 700 человек, уже приступил к несению службы.

Афганистан должен был начать строительство своего участка ТАПИ в феврале 2018 года, но особого прогресса, похоже, не наблюдается. Появление вооруженных сил может изменить ситуацию, хотя еще не совсем ясно, кто будет за все это платить.

Бердымухамедов обычно не любит совершать зарубежные визиты, но эти недели у него проходят в напряженных поездках.

21 октября он прибыл в столицу Японии с двухдневным рабочим визитом. Японские компании были вовлечены в некоторые крупные производственные проекты в Туркменистане. Наиболее крупным из них, пожалуй, является газоперерабатывающий завод стоимостью 1,7 млрд долларов, запущенный в июне в Овадан-Депе, недалеко от Ашгабата. Строительство было совместно завершено японской Kawasaki Heavy Industries и базирующейся в Анкаре Renaissance Construction.

Примерно в тот период, когда состоялась церемония открытия этого завода, Туркменистан начал проявлять все большую заинтересованность в привлечении японского капитала. Был открыт прямой рейс из Ашгабата в Токио, обслуживаемый авиакомпанией «Туркменские авиалинии». А в мае Бердымухамедов подписал указ, который якобы должен упростить и удешевить краткосрочные поездки в Туркменистан для граждан Японии.

Анонсируя визит своего президента, государственное информационное агентство подчеркнуло перспективы расширения коммерческих партнерств в сфере транспорта, телекоммуникаций и сельского хозяйства.

Не успев прийти в себя после Японии, Бердымухамедов сразу же отправится в Азербайджан, где примет участие в 28-м саммите Движения неприсоединения, который состоится 25-26 октября. Туркменистан всегда был равнодушен к международным многосторонним инициативам, поэтому личное участие президента говорит о значимом отходе от былых принципов. Остается лишь догадываться, будет ли Бердымухамедов в ходе своего визита в Баку обсуждать с президентом Ильхамом Алиевым другой многострадальный проект – Транскаспийский газопровод.

Еще одна поездка намечается в ноябре – Бердымухамедов посетит Италию. Итало-туркменские торговые отношения, по-видимому, переживают период расцвета.

Итальянская Eni входит в избранный клуб международных энергетических компаний, работающих в Туркменистане. В настоящее время компания добывает нефть на месторождении Бурун по договору о разделе продукции. В 2018 году добыча Eni в Туркменистане составляла 11 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Сегодня компания присматривается к другой паре морских блоков, которые содержат примерно 500 млн тонн нефти и 630 млрд кубометров природного газа.

Учитывая, что лидеры стран Центральной Азии часто планируют свои визиты за границу таким образом, чтобы они совпадали по времени с заключением крупных коммерческих сделок, есть основания предполагать, что какое-то соглашение будет подписано и во время пребывания Бердымухамедова в Италии.

Опять же, принятое Европейским агентством по безопасности полетов решение о восстановлении разрешения «Туркменским авиалиниям» осуществлять рейсы в Европу означает, что рядовым туркменским гражданам в теории должно стать проще туда ездить. Запрет на полеты самолетов «Туркменских авиалиний» в воздушном пространстве ЕС, введенный в феврале, был отменен после того, как авиакомпания взяла на себя обязательство пересмотреть свои протоколы безопасности. Reuters сообщил, что рейсы Ашгабат-Франкфурт возобновятся 26 октября.

Государственная медиа-машина Туркменистана занимается активной и в то же время топорной пропагандой. Видимо по этой причине на прошлой неделе правительственное информационное агентство подписало меморандум о сотрудничестве с принадлежащей Кремлю телекомпанией Russia Today (RT). Сухое официальное заявление об этом событии не дает четкого представления о формате партнерства, но вряд ли от этого союза можно ожидать чего-то, хотя бы отдаленно напоминающего серьезную журналистику.