Туркменистан: культ новой личности

Русские знают, что самый быстрый путь к сердцу туркменского президента лежит через его эго.

Это объясняет такие жесты со стороны президента России Владимира Путина, как награждение своего коллеги из Туркменистана Сердара Бердымухамедова безделушками вроде ордена Дружбы. В обнародованном 18 мая указе Путина говорится, что 40-летний туркменский лидер, который занимает свой пост всего пару месяцев, внес «большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».

И, разумеется, послу России в Ашгабате было отведено почетное место на состоявшейся 18 мая в Министерстве иностранных дел Туркменистана презентации русской версии последней книги отца Сердара и по совместительству предшественника Гурбангулы Бердымухамедова. В своей речи Александр Блохин заискивающе сказал, что перевод книги «Смысл моей жизни» позволит «широкой общественности дружественной страны ещё больше открыть для себя Туркменистан».

И подобная неприкрытая лесть срабатывает. Несмотря на стремление Туркменистана проводить сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, подобно той, что придерживается Казахстан, очевидно, что Россия занимает особое место.

19 мая Бердымухамедов-старший, который по-прежнему выполняет служебные обязанности в качестве спикера Сената, отправился с рабочим визитом в Казань, столицу российской Республики Татарстан, чтобы принять участие в 13-м Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022». Бывший туркменский лидер был, безусловно, самым именитым участником этого весьма посредственного мероприятия. Соседний Узбекистан представлял заместитель министра здравоохранения.

Нетрудно понять, что именно такие страны, как Россия (или в данном случае Татарстан) ждут от Туркменистана: возможность заполучить выгодные контракты. По прибытии Бердымухамедова-старшего встретил президент Татарстана Рустам Минниханов и сопроводил его в международный выставочный центр «Казань ЭКСПО». Там ему продемонстрировали несколько электробусов местного производства, и он тут же выразил заинтересованность в приобретении нескольких единиц для Туркменистана, хотя формально он не уполномочен совершать такие покупки.

Выступая на саммите, Бердымухамедов-старший в высокопарных выражениях говорил о том, что Туркменистан «видит своё будущее в дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании с Российской Федерацией и государствами Исламского мира», и, очевидно, именно в таком порядке.

Старший Бердымухамедов тоже получил свою порцию показных любезностей, когда Минниханов наградил его орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В Туркменистане не только люди удостаиваются такого внимания. 23 мая ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что Бердымухамедов-младший одобрил идею установки памятника в честь принадлежавшего его отцу коня. Акхан – не обычный ахалтекинец. В июне 2018 года этот белоснежный скакун попал в Книгу рекордов Гиннесса (глубоко почитаемый туркменскими властями сборник мировых рекордов, достижений человека и животных), пройдя 10 метров на задних ногах за 4,19 секунды. Статую, которая, надо полагать, будет изображать Акхана вставшим на дыбы, предстоит открыть в декабре.

Но вернемся к делам более приземленным. 17 мая президент Бердымухамедов встретился с президентом базирующейся в Санкт-Петербурге группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Игорем Букато, которому за долгие годы удалось заполучить значительное количество выгодных контрактов в Туркменистане. Компания все еще работает над строительством комплекса селезащитных сооружений в Ашгабате. Букато пробыл в стране несколько дней. 20 мая он вновь встретился с Бердымухамедовым, чтобы продемонстрировать ему чертежи автомагистрали, которую планируется проложить от города Гарабогаз до границы с Казахстаном вдоль берега Каспийского моря, – проект, порученный ГК «Возрождение».

Это смахивает на удачное стечение обстоятельств, но в тот же день Бердымухамедов провел переговоры в Ашгабате с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром. В настоящее время в отношениях двух стран наблюдается особое оживление. В лице Казахстана, который вряд ли может пожаловаться на недостаток собственных энергетических ресурсов, Туркменистан несколько неожиданно обрел еще одного покупателя своего газа. На данный момент никаких подробностей об объемах, сроках и ценах не сообщается.

Казахстан также заинтересован в строительстве зернового терминала на туркмено-афганской границе. Это весьма соблазнительная перспектива, поскольку в случае создания подобного объекта казахстанские экспортеры пшеницы получат легкий доступ к двум рынкам, которые выгодны ему с коммерческой и дипломатической точки зрения.

Сейчас все большую актуальность приобретает транспортный коридор «Север-Юг», связывающий Казахстан, Туркменистан и Иран, поскольку Казахстан изыскивает способы ослабить зависимость от транспортных маршрутов, пролегающих по территории России.

23 мая министр торговли Казахстана Бахыт Султанов отправился в столицу Ирана Тегеран, чтобы обсудить с руководством страны вопросы, касающиеся расширения торговых отношений и «активизации транзитного потенциала между двумя странами». Однако любая подобная инициатива будет завязана на сотрудничестве с Туркменистаном, поскольку указанный маршрут пролегает и через эту страну.

20 мая, кстати говоря, пресс-служба государственного предприятия «Туркменулаггозегчилик», ответственного за выдачу разрешений на въезд в страну и транзит, объявила о том, что с 1 июня иностранные автомобили вновь смогут пересекать границу с Ираном через пограничный терминал Сарахс. Движение в районе этого пропускного пункта было ограничено в марте 2020 года в целях предотвращения распространения вируса COVID-19. Другие КПП уже также возобновили работу, но для передачи товаров через границу, как правило, требовалась сложная операция по разгрузке-перегрузке грузов.

Похоже, что в ближайшем будущем перемещение между странами существенно упростится.

23 мая государственный авиаперевозчик Turkmenistan Airlines опубликовал ряд рекомендаций, которые должны соблюдать пассажиры, чтобы уберечься от COVID-19. Поскольку авиакомпания приостановила авиасообщение еще в начале 2020 года, вполне вероятно, что эта публикация намекает на возобновление регулярного обслуживания. 6 мая базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщило, что правительственная комиссия рассматривает вопрос о возобновления регулярных рейсов в Дубай и Франкфурт – два важных международных авиаузла.

Но это был бы не Туркменистан, если бы, разрешая одно, он не запрещал что-нибудь другое.

23 мая Turkmen.news сообщило, что власти города Дашогуз по причинам, известным только им самим, начали массово отбирать у жителей автомобили. Предлоги, под которыми осуществляется конфискация, зачастую самые банальные, например, брызговики черного цвета, а не белого, как того требуют правила, сообщает сайт со ссылкой на жителей. Источники издания утверждают, что на сегодняшний день по таким же надуманным причинам было изъято более 1 500 автомобилей. По одной из версий, полиция пытается максимально снизить количество машин на дорогах в преддверии ожидаемого визита президента.