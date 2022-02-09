Туркменистан: Линия Д – жизненная артерия для страны

Экономика Туркменистана находится в сильной зависимости от Китая, и в этом не приходится сомневаться.

Пекин, несомненно, является крупнейшим покупателем туркменского природного газа: в 2021 году объем импорта достиг 34 миллиардов кубометров. За ним со значительным отрывом следует Россия, которая в прошлом году купила 10 миллиардов кубометров газа (что, однако, вдвое больше, чем в 2020 году).

Все это не означает, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов перестал пытаться договориться о более выгодных для себя ценах.

Тема цен на газ была затронута 5 февраля в Пекине во время встречи Бердымухамедова с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Туркменский президент был в числе немногих лидеров, присутствовавших на церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Бердымухамедов применил тактическую уловку, начав с вопроса о предстоящей второй фазе разработки газового месторождения «Галкыныш», которые считается вторым по величине в мире. Можно не сомневаться, что большую часть работы там будет выполнять китайская компания CNPC, хотя туркменский лидер увиливает от прямого ответа на этот вопрос.

Но сначала немного предыстории.

Формально оператором разработки месторождения является государственная газовая компания «Туркменгаз», но техническая и финансовая помощь всегда предоставлялась преимущественно китайской стороной. В 2009 году Туркменистан получил от Китайского банка развития кредит в размере 3 миллиардов долларов на разработку «Галкыныша», а два года спустя – дополнительный транш в размере 4,1 миллиарда долларов.

В течение многих лет Туркменистан поставлял Китаю газ в счет погашения этого долга, таким образом государственные китайские компании так или иначе получали эти деньги обратно.

Принадлежащая CNPC компания Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC) бурит скважины, прокладывает трубопроводы и строит перерабатывающие заводы на «Галкыныше» с конца 2000-х годов. Как намеренно отмечает CNPC на своем сайте, месторождение является сложным, поскольку добываемый там газ содержит большое число сернистых соединений и, соответственно, сложен в переработке.

Возникший между двумя странами экономический симбиоз существует по сей день, несмотря на неудачные попытки Ашгабата привлечь и других подрядчиков. В августе состоялась церемония, которая дала старт строительству трех новых скважин на «Галкыныше». Контракт на выполнение работ, как всегда, получила CCDC. Эти три объекта будут построены в течение 30 месяцев в дополнение к 45 скважинам, уже разрабатываемым на месторождении.

Первоначально контракт был заключен с базирующейся в Дубае компанией Gulf Oil & Gas International FZE, но затем был расторгнут по непонятным причинам. По всей видимости, все дело было в деньгах. Туркменские СМИ ранее сообщали, что оплата услуг компании должна была быть произведена за счет поставок газа, что избавило бы Ашгабад от необходимости «залезть» в валютные резервы.

Но вернемся в наши дни. В Пекине Бердымухамедов поделился с Си идеей о том, что газ, добываемый в рамках новой фазы, должен поставляться по проектируемой четвертой нитке газопровода Центральная Азия-Китай, также известной как Линия Д. Всякий раз, когда в прошлом речь заходила об этом эфемерном четвертом маршруте предполагаемой мощностью 30 миллиардов кубометров в год, всегда оговаривалось, что он проляжет по территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Во всяком случае, на этот раз Бердымухамедов намерен проработать все детали до начала проекта. «В процессе будущего взаимодействия по реализации проекта строительства четвёртой линии необходимо приступить к обсуждению вопросов цены на газ, – цитируют его туркменские государственные СМИ. – Туркменские и китайские специалисты будут исходить из мирового опыта в области ценообразования на товарный трубопроводный газ».

Только по достижении договоренности по этому вопросу Туркменистан «рассмотрит вопрос об участии китайской компании в разработке второй фазы месторождения “Галкыныш”», – сказал Бердымухамедов. И вновь расходы китайской стороны будут возмещены в виде газа.

Наверное, бессмысленно сейчас пытаться заполучить твердую смету на выполнение всех работ, но какие-то цифры все же всплывают. Согласно туркменским СМИ, предварительная стоимость строительства 1000-километровой Линии Д, которую планируют проложить по сложной местности Таджикистана, составляет 6,7 миллиарда долларов. Предполагается, что на следующий этап разработки месторождения может быть потрачено 10 миллиардов долларов, но это всего лишь догадка.

Глядя на столь впечатляющие цифры (а они, скорее всего, были изначально занижены и уже даже успели устареть к этому времени), становится понятно, почему Бердымухамедов надеется добиться наиболее выгодных для себя условий при заключении сделки с Пекином и тем самым обеспечить возврат средств в государственную казну в разумные сроки. Это также позволяет взглянуть под другом углом на настойчивость, с которой Ашгабат в последнее время продвигает проект трансафганского трубопровода ТАПИ. Чем больше у Туркменистана потенциальных покупателей, тем жестче он может торговаться.

А теперь к более насущным вопросам. Китай пообещал поставить в Туркменистан дополнительную партию из 5 миллионов доз вакцины от коронавируса, название которой не уточняется.

Туркменистан продолжает нагло лгать об отсутствии в стране кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также утверждает следующее: в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания и, по словам министра здравоохранения Нурмухаммета Аманнепесова, на настоящий момент вакцинировано 80 процентов населения. В таком случае, если верить всему сказанному (а делать этого не следует), дополнительные 5 миллионов доз призваны, очевидно, создать видимость того, что власти провели успешную кампанию по ревакцинации.

При этом Бердымухамедов пытается показать пример. По возвращении домой из Пекина он согласился уйти на трехдневную самоизоляцию.

Таджикистан стал еще одним импортером туркменского сниженного газа. 1 февраля министр энергетики Таджикистана Далер Джума сказал, что в 2021 году Таджикистан закупил у Туркменистана относительно незначительные 5 тысяч тонн сжиженного газа, но, согласно недавно заключенному соглашению, сможет приобретать «неограниченные» объемы этого топлива в будущем. Для сравнения, в прошлом году Таджикистан импортировал 360 тысяч тонн сжиженного газа из Казахстана и еще 50 тысяч тонн из России. Информационное агентство Sputnik сообщает, не называя источник информации, что около 50-60 процентов автомобилей в Таджикистане заправляют сжиженным газом.

1 февраля любители спиртного в Туркменистане проснутся с ощущением похмелья и протрезвеют, узнав, что цены на водку выросли на 5 процентов. Информационное агентство РИА-Новости, которое, судя по всему, внимательно отслеживает подобные изменения, сообщило, что пол-литровые бутылки водки популярной марки «Арасса» продаются в государственных магазинах по 39,6 маната (2 доллара по курсу черного рынка, 11,30 доллара по официальному курсу). Это на 1,9 маната дороже прежней цены, подверкивает РИА.

Но госслужащие могут не беспокоиться по поводу подорожания алкоголя, пишет российское информационное агентство в своем репортаже (недоступен в Интернете). Как это обычно бывает, отмечает агентство, зарплаты госслужащих, пенсии и другие виды социальных выплат с 1 января выросли на 10 процентов, таким образом, прирост их зарплаты покроет рост цен на водку.