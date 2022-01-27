Туркменистан: лошади как гарант стабильной экономики

Туркменистан прилагает значительные усилия, чтобы вновь придать импульс проекту трансафганского газопровода ТАПИ.

24 января министр иностранных дел Рашид Мередов, который вот уже месяц не покладая рук ведет переговоры со странами-участницами проекта, связался по телефону со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши, чтобы обсудить возможность скорого возобновления работ по строительству 1814-километрового трубопровода. В тот же день Мередов переговорил по телефону со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы якобы поднимались те же вопросы.

За десять дней до этого министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки прибыл в Ашгабат для обсуждения проектов ТАПИ, высоковольтной линии электропередачи ТАП, а также давно обсуждаемой новой железной дороги между двумя странами.

Никаких подробностей по итогам переговоров с министрами иностранных дел Индии и Пакистана обнародовано не было. Прискорбно, поскольку вопрос финансирования становится все более актуальным. Крайне нестабильная ситуация пока отпугивает международные финансовые институты. На этом фоне Ашгабат, изменив себе, неожиданно заявил о готовности предоставить Афганистану хотя бы часть средств, необходимых для продолжения работы над проектом. А что же Индия и Пакистан? Непонятно.

Рассуждая по поводу еще одного направления диверсификации рынков сбыта туркменских энергоносителей, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил 20 января о своем желании продавать производимую в стране электроэнергию большему числу покупателей. Среди нынешних потребителей туркменской электроэнергии числятся Афганистан, Иран, Кыргызстан и Узбекистан.

«Есть большая возможность её поставок в третьи страны через Узбекистан и Иран», – цитирует его газета «Нейтральный Туркменистан».

Он не назвал ни одной страны, но, обратив взор в сторону востока, можно предположить, что он имел в виду Таджикистан. В далеком прошлом Таджикистан импортировал электроэнергию из Туркменистана, но Узбекистан оказался ненадежным транзитером. Несмотря на то, что Таджикистан обладает большими гидроэнергетическими ресурсами, зимой он страдает от нехватки электроэнергии. Что касается Ирана в качестве транзитера, то остается только догадываться, куда будет направляться электроэнергия, проходящая через эту страну.

Существует возможность, что в этом году наконец состоится отложенный саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана, сказал посол Турции в Ашгабате Тоган Орал. Эта встреча неоднократно отменялась с 2015 года, когда впервые была озвучена ее идея. В последний раз она была назначена на август 2021 года, когда лидеры трех стран должны были встретиться на туркменском курорте Аваза, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последний момент отменил встречу, сославшись на чрезвычайную ситуацию с лесными пожарами, охватившими в то время его страну.

То есть саммит состоится, если позволит ситуация с COVID-19, уточнил Орал. Туркменистан продолжает упорно и беззастенчиво лгать о том, что у него не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, но реальность доказывает обратное – многие граждане пали жертвами пандемии.

Ранее в этом месяце Радио «Азатлык» сообщило, что в стране вновь вводится национальный локдаун, что почти наверняка указывает на новый всплеск заболеваемости. Продолжая держать население в полном неведении относительно вспышки коронавируса, власти нарушают даже элементарные правила, касающиеся своевременного информирования населения перед возможно надвигающимся кризисом.

И тем не менее Всемирная организация здравоохранения все это время с радостью поддерживала или безмолвно потворствовала нарушению Туркменистаном санитарно-эпидемиологических требований. 19 января «Нейтральный Туркменистан» опубликовал новогоднее поздравление Генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в адрес Бердымухамедова, в котором тот поблагодарил президента за «твёрдую и постоянную поддержку всемирной организации здравоохранения и её миссии по обеспечению глобальной безопасности, оказанию помощи уязвимым слоям населения и укреплению здоровья и благополучия всех людей».

19 января информационное агентство ТАСС сообщило о планах туркменских чиновников отправиться в расположенную на юге России Астраханскую область для переговоров о создании портовой особой экономической зоны. Это событие станет продолжением состоявшегося в декабре визита в Ашгабат астраханского губернатора Игоря Бабушкина. Губернатор предложил построить в порту Оля логистический центр, где могли бы храниться туркменские товары перед отправкой в Европу.

Но есть и другие хорошие новости, касающиеся экспорта туркменских продуктов: на прошлой неделе Россельхознадзор, российская служба по фитосанитарному надзору, сняла запрет на экспорт томатов с еще трех предприятий Туркменистана. В прошлом месяце, примерно во время визита Бабушкина, этот же орган объявил о выдаче разрешения на ввоз в Россию томатов с 88 туркменских предприятий. В марте прошлого года российские регулирующие органы предупредили об опасениях, связанных с выявлением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата. Вскоре после этого Россельхознадзор приостановил импорт томатов и даже болгарских перцев из нескольких туркменских регионов.

Положение дел в других областях сельского хозяйства вызывает недовольство Бердымухамедова. 24 января он по очереди отчитал губернаторов всех пяти областей страны за их работу по обеспечению своевременного и качественного сева зерновых культур. Не считая небольших различий, претензии были практически одинаковыми. Губернатор Ахалского велаята Язмухаммет Гурбанов слишком медленно осуществляет пахотные работы на угодьях, отведенных под сев хлопчатника, картофеля и лука. Балканский губернатор Тангрыгулы Атахаллыев слишком медлит с проводимыми в велаяте работами по вегетационному поливу, подготовкой площадей, отведённых под хлопчатник и картофель, а также с ремонтом агротехники. Дашогузский губернатор Назармырат Назармырадов не справляется с очисткой водных коллекторов и посевом зерновых культур. Лебапского губернатора Шохрата Амангелдиева также отчитали за низкие темпы очистки дренажных коллекторов. Глава Марыйского велаята Довранберди Аннабердиев допускает промедление в работе на пшеничных полях и недобросовестно относится к подпитке посевов минеральными удобрениями.

Изобилующая многочисленными подробностями сводка новостей, которая рассказывает о бедственном состоянии сельского хозяйства во всех уголках страны, возможно, призвана подготовить население к мысли о том, что грядет очередной дефицитный год. Власти продолжают настаивать на импортозамещающей модели развития экономики, одновременно с этим доказывая свою неспособность производить необходимое количество продуктов, чтобы обеспечить ими население. Вместо этого им приходится довольствоваться выговорами, которые президент периодически раздает своим подчиненным.

Впрочем, у Бердымухамедова могут быть и другие приоритеты. А остроты по поводу них напрашиваются сами собой. На прошлой неделе он распорядился выделить деньги из государственного Стабилизационного фонда, предназначенного для поддержания стабильности экономики, на разведение ахалтекинских лошадей.

Согласно президентскому указу, опубликованному в газете «Нейтральный Туркменистан» 19 января, эта инициатива поможет приумножить «мировую славу “райских скакунов” – национальной гордости и достояния туркменского народа». Выделенные средства будут направлены на модернизацию коневодческих комплексов, дальнейшее улучшение условий содержания животных и даже «улучшение социально-бытовых условий коневодов». В заметке не сообщается, сколько денег потребуется на эти цели, хотя предполагается, что это позволит несколько стабилизировать экономику.

Назначена дата внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного совета), о которой Бердымухамедов упомянул в прошлом месяце. Есть вероятность, что это событие станет важной вехой в истории страны. А, может, и не станет. Ходили слухи, что, возможно, верхняя палата законодательного органа созывается 11 февраля для того, чтобы наконец предпринять шаги в вопросе престолонаследия. В этом случае у Сердара, сына президента и вице-премьера, появиться шанс стать ближе к самому важному назначению в своей жизни. Или не появится.