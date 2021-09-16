Туркменистан: лучшее – враг хорошего

В этом году начало сбора хлопка по обыкновению было обставлено с большой помпой и церемониями, но предъявляемое к фермерам требование выбивается из разряда обычных.

Сбор урожая начался 8 сентября в четырех велаятах: Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском. В Дашогузском велаяте, где другие почвенно-климатические условия, начало будет отложено на одну неделю.

«Сейчас главная задача тружеников села – собрать его [хлопок] с полей в короткие сроки и без потерь», – пишут государственные СМИ.

Фраза «в короткие сроки» имеет здесь решающее значение. 2 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился выполнить госплан по сбору хлопка ко Дню независимости, который отмечается 27 сентября. В прежние годы о завершении работ объявляли примерно в начале ноября.

Сокращение сроков вовсе не означает снижение квоты по сдаче хлопка. В этом году она установлена на уровне 1,25 миллионов тонн (как и в прошлом году), причем большая ее часть приходится на Марыйский и Лебапский велаяты: 365 тысяч тонн и 320 тысяч тонн, соответственно. Даже Дашогузский велаят должен собрать 275 тысяч тонн, причем в течение 12 дней.

В репортаже государственного телевидения, рассказывающем о начале страды в Ахале, центральное место отведено технике, используемой для выполнения работ. Задействовано как минимум 1000 хлопкоуборочных комбайнов John Deere 9970, а также более 2200 грузовых автомобилей, 2300 тракторов и 3600 тракторных прицепов.

Компании John Deere удается неплохо зарабатывать на желании Туркменистана механизировать сельскохозяйственные процессы. В 2019-20 годах она поставила в Туркменистан 600 комбайнов вышеупомянутой модели, а в 2017-18 годах – 400.

Власти также расхваливают уникальные сорта хлопка, которые, по их словам, были выведены специально для региона, чтобы обеспечить раннее созревание и высокую производительность.

Но не только техника задействуется для решения поставленной задачи. Собранный вручную хлопок ценится выше, а это значит, что на полях по-прежнему в массовом порядке применяется принудительный труд.

10 сентября Радио «Азатлык» сообщило, что в Балканском велаяте преподавателей и старшеклассников привлекают к сбору хлопка. Работникам школ поручено собирать по 60 килограммов хлопка в день.

Собственно, эта работа ведется уже несколько недель; она стартовала еще до объявленного начала сбора урожая. По словам Азатлыка, бюджетные работники в Мары были отправлены на поля еще в августе. В том же месяце появились сообщения о том, что должников по алиментам в качестве наказания заставляют собирать хлопок.

Учитывая способ организации хлопкового хозяйства в Туркменистане, сложно представить, как обстоят дела в этом году. В двух словах: земля находится в собственности государства, которое затем сдает ее в аренду фермерам, а они по условиям этих соглашений вынуждены выращивать в основном хлопок. Однако в случае недобора урожая фермерам выставляют счет за разницу и грозят отобрать у них землю. Именно это, по сообщениям независимых СМИ, происходило в 2019 году.

В другое время у фермеров была бы возможность решить часть своих финансовых проблем, устроившись на временную работу за рубежом или даже в пределах страны, но COVID-19 и связанные с ним ограничения поставили жирный крест на этом.

Что касается внешней политики, Туркменистан все еще решает вопросы, связанные с последствиями захвата «Талибаном» власти в Афганистане. С самого начала Ашгабат четко обозначил свою позицию, выразив готовность сотрудничать с новой властью.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев заявил об этом во время министерской онлайн-встречи, инициированной правительствами США и Германии, призвав к созданию так называемых механизмов многостороннего взаимодействия.

«Говоря о важности создания новых форматов партнерства по Афганистану, Туркменистан подчеркивает необходимость учреждения эффективных механизмов многостороннего взаимодействия, направленных на достижение мира и гражданского согласия в этой стране», – цитирует Хаджиева российское информационное агентство ТАСС.

Первым шагом к возвращению к нормальной жизни, считает Ашгабат, станет признание правительства талибов другими странами. Туркменские власти не заставили себя долго ждать: 13 сентября пресс-секретарь самопровозглашенного Исламского эмирата Афганистан написал в Tweeter, что получил поздравления от министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова по поводу формирования нового правительства. Таким способом Ашгабат зарабатывает себе очки.

«Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи поблагодарил наших туркменских соседей и заверил в сотрудничестве Афганистана и приверженности позитивным двусторонним отношениям», – написал пресс-секретарь, посвятив Туркменистану в Twitter шесть сообщений подряд.

61-летний Мередов мог выйти на связь и раньше, но «Азатлык» утверждает, что, по имеющейся у них информации, он подхватил COVID-19 – вирус, который, как бессовестно заявляет Туркменистан, в страну не проник. В сообщении радиостанции говорится, что она получила информацию от двух источников. Также на это указывает тот факт, что Мередов не появлялся на публике с 20 августа. Министерство иностранных дел полностью опровергло это предположение.

В эти утверждения не трудно поверить, учитывая масштабы вспышки коронавируса.

Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news использовало спутниковые снимки, чтобы наглядно продемонстрировать резкий скачок смертности. На снимках кладбища, расположенного неподалеку от Балканабада (города с населением около 120 тысяч человек), которые были сделаны в сентябре 2019 года и апреле 2020 года, видны незначительные изменения в количестве новых могил, что указывает на относительно невысокий уровень смертности в этом районе. Однако изменения, наблюдаемые с апреля 2020 года по июль 2021 года, вызывают тревогу. Экстраполируя этот показатель на всю страну, можно предположить, что Туркменистан сильно пострадал от коронавируса.

Причудливый способ противодействовать кризису повсеместно влечет за собой жертвы. 13 сентября «Азатлык» сообщил, что после того, как у нескольких отдыхающих в прикаспийском курортном городке Авазе был диагностирован дельта-вариант коронавируса, все остальные гости были отправлены домой. Сотни работников отелей также были уволены и, по данным радиостанции, им до сих пор не выплатили зарплату за август. По словам некоторых сокращенных сотрудников, сумма, потраченная ими на дорогу до Авазы, была больше, чем они заработали за весь отпускной сезон.

Но по крайней мере в стране наблюдается экономический рост. Во всяком случае, так утверждает президент.

На прошедшем 10 сентября заседании Кабмина Бердымухамедов привел магическую цифру в 6,2 процента – именно на столько, по его словам, вырос ВВП за первые восемь месяцев 2021 года.

Ну и, как водится, затем Бердымухамедов сам поставил под сомнение свои же слова о неправдоподобно высоких темпах роста, заявив о срочной необходимости увеличения объемов добычи нефти и более эффективного использования мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Если показатели в этих важных областях находятся не на должном уровне, возникает вопрос: как так получается, что Туркменистан всегда выдает неизменные данные по ВВП.

То, что власти вопиющим образом манипулируют данными, непреложный факт. Вопрос заключается в том, насколько ограждают самого Бердымухамедова его прихвостни от реальной информации.

Ситуация может измениться, а может и нет, учитывая, что его сын и предполагаемый преемник Сердар будет играть более непосредственную роль в управлении делами. В этой связи важным событием стало решение Бердымухамедова, озвученное им на заседании Кабмина, поручить Сердару, занимающему должность заместителя премьер-министра, «проанализировать экономическую ситуацию» и взять на себя ответственность за составление бюджета на следующий год.

Не поддастся ли Сердар искушению приукрасить информацию в угоду отцу?