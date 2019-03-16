Туркменистан: маразм крепчает?

Министр иностранных дел Туркменистана отправился на этой неделе в Пакистан, чтобы попытаться придать новый импульс проекту газопровода ТАПИ.

В официальном сообщении говорится, что основная задача Рашида Мередова 11-13 марта состояла в том, чтобы сосредоточиться на вопросах, «связанных с активизацией работ по реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия».

Все пошло не так, как предполагалось. Работы на пакистанском участке трубопровода планировалось начать еще в мае 2018 года. Этого не произошло, что представляет собой серьезную проблему, поскольку пакистанский участок протяженностью 826 км самый большой на всем маршруте длиной в 1814 км.

Хуже того: Пакистан не только не приступал к работам, но даже юридические вопросы еще не полностью решены. Но ситуация может вскоре измениться, пишет пакистанская ежедневная газета The Nation, которая в материале от 8 марта сообщает, что на этой неделе будет подписано соглашение между Исламабадом и возглавляемым Ашгабатом консорциумом TAPI Pipeline.

Это должно придать немного больше смысла заседанию руководящего комитета ТАПИ, которое состоится в туркменской столице 27 марта.

Туркменистан отчаянно нуждается в экономическом стимуле извне, чтобы ему не приходилось каждый раз столь существенно подтасовывать цифры внутри страны. Заседание Кабинета министров 7 марта было верхом неправдоподобия.

На этом заседании, в том числе посвященном и обзору экономических показателей за первые два месяца текущего года, президент Гурбангулы Бердымухамедов услышал, что национальный авиаперевозчик выполнил поставленные перед собой цели на 116,3%. Если только «Туркменские авиалинии» не ставили целью на этот период подпасть под запрет на полеты в Европу и периодически оставлять своих пассажиров в затруднительном положении в Индии, все это выглядит как чистой воды фикция.

Не менее фантастически прозвучало заявление, что государственная химическая компания «Туркменхимия» перевыполнила план на 6%. Только в ноябре Бердымухамедов жаловался на недоработки руководства «Туркменхимии».

Впрочем, Ашгабат возлагает вину за трудности, испытываемые «Туркменхимией», на белорусскую компанию «Белгорхимпром», которая, как утверждает Туркменистан, не смогла должным образом завершить амбициозный проект Гарлыкского калийного комбината, запущенного в марте 2017 года. Предполагалось, что завод будет выпускать 1,4 млн тонн калийных удобрений в год, но люди, знакомые с ситуацией, сообщили Eurasianet.org, что за ноябрь и декабрь на Гарлыкском комбинате было произведено всего лишь 2 тыс. тонн удобрений.

«Белгорхимпром» активно продвигает свою версию событий. Люди, имеющие отношение к этому спору, выставили туркменское правительство в крайне невыгодном свете, рассказав, утверждая, что Туркменистан практически захватил оборудование «Белгорхимпрома» на миллионы долларов. Говорят, что Туркменистан к тому же должен еще $150 млн за проведенные работы.

Базирующееся в Ашгабате провластное издание Gundogar-News (не путать с оппозиционным изданием, имеющим схожее название, – Gundogar) на этой неделе нанесло ответный удар, разразившись длинной статьей, в которой подробно перечисляется, какие именно работы якобы не завершил «Белгорхимпром» на Гарлыкском комбинате.

Издание Gundogar-News даже заявило, что некачественные строительные работы «Белгорхимпрома» создают риск «техногенной катастрофы, которая может повлечь жертвы среди населения и причинить серьёзный экологический ущерб».

Это заочная словесная перепалка разворачивается на фоне разбирательства между Минском и Ашгабатом в международном арбитраже.

Примечательно, однако, что усилия по дальнейшему развитию туркмено-белорусских экономических связей с прежней интенсивностью предпринимаются в других областях. Посольство Республики Беларусь в Ашгабате сообщило, что в Туркменистане с деловым визитом побывала делегация Минского автомобильного завода (МАЗ) – производителя грузовых автомобилей. МАЗ надеется сбыть грузовую технику и запчасти. Белорусская техника ценится в Центральной Азии, поскольку она прочная, относительна доступная по цене и к ней легче приобрести запчасти.

Белорусская делегация встретилась также с Александром Дадаевым, председателем вездесущего Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, полугосударственной структуры, которая служит основным орудием для воплощения в жизнь грандиозной идеи Бердымухамедова по переходу к рыночной экономике.

Однако трудно представить, что нынешнее руководство страны когда-либо будет способно – или хотя бы по-настоящему захочет – положить начало чему-то, похожему на рыночную экономику.

На этой неделе Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», обратило внимание на заявление правительства об экспорте 74,9 млн куриных яиц, за которые оно выручило довольно скромные $3,8 млн в иностранной валюте. Между тем в самом Туркменистане покупатели сталкиваются с массовым дефицитом яиц.

Кроме того, граждан Туркменистана регулярно заставляют трудиться бесплатно, опираясь на советскую традицию рабочих выходных – так называемые субботники. Иногда этот принудительный внеурочный труд принимает гротескные формы. Радио «Азатлык» рассказало в своем репортаже от 2 марта, что преподаватели Туркменской государственной школы культуры и искусства в Ашгабате жаловались на то, что их заставляют выполнять ежегодную норму по написанию статей и сочинению стихов о президенте.

«Эти стихи и статьи потом публикуются в газетах и журналах при Министерстве образования и культуры», – рассказал «Азатлыку» один из учителей.

Поскольку некоторые преподаватели не чувствуют в себе достаточного таланта, чтобы писать подобные произведения, они, как сообщается, зачастую вынуждены платить кому-то еще, кто сделает это за них. Похоже, Туркменистан – та самая страна, где стоит подрабатывать писателем-фрилансером.

Сайт Turkmen.news – новое название базирующегося в Нидерландах сетевого издания, прежде известного как «Альтернативные новости Туркменистана», – сообщил, что в стране усилился валютный контроль. Жители Ашгабата теперь могут переводить за рубеж через систему Western Union не более $200 в месяц, в сравнении с прежними $480. Как сообщается, в других районах Туркменистана разрешенные для перевода суммы еще меньше.

Если бы правительство так отчаянно хотело привлечь иностранную валюту, один из простых способов получить хотя бы небольшое ее количество – это сделать посещение страны более доступным для туристов. В действительности же визовые правила не соответствуют этой цели, поскольку вынуждают туристов заказывать дорогостоящие туры. Несмотря на это, выступая 6 марта на заседании Совета безопасности Туркменистана, глава миграционной службы Мерген Гурдов заявил, что в 2019 году «значительно возросло» количество въехавших в страну зарубежных гостей. Но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать выговора от Бердымухамедова, который потребовал, чтобы миграционные процедуры были приведены в соответствие с международными стандартами.

А вот что выглядит как непреднамеренная метафора: проправительственное издание TurkmenPortal сообщило 11 марта, что частное туркменское предприятие наладило производство искусственного мрамора. Тот, кому удалось побывать в Ашгабате в последние десять с лишним лет, знает не понаслышке, что в Туркменистане очень любят мрамор. До такой степени, что город был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую высокую плотность беломраморных зданий. По состоянию на март 2013 года, в туркменской столице было 543 таких здания, на облицовку которых в общей сложности ушло более 4,5 млн квадратных метров мрамора.