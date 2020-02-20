Центральная Азия, Туркменистан

Туркменистан: маскируя реальность

Скрытое влияние коронавируса, новый шеф спецслужб и чтение «сказочных» данных правительства, чтобы понять его приоритеты и образ мышления. Это и многое другое в нашем еженедельном бюллетене по Туркменистану.

Ахал-Теке Feb 20, 2020
Малая родина президента на этой неделе получила награду как лучший район страны. (Фото из государственных СМИ) Малая родина президента на этой неделе получила награду как лучший район страны. (Фото из государственных СМИ)

В отсутствие каких-либо признаков спада глобальной паники вокруг распространения коронавируса чиновники от здравоохранения во всем мире советуют своим гражданам принять меры по самоизоляции.

Туркменистан делает это на протяжении десятилетий, тем не менее о спокойствии внутри страны на фоне продолжающейся эпидемии говорить не приходится.

17 февраля Радио «Азатлык» (туркменская служба РСЕ/РС) сообщило, что муниципальным работникам в столице страны Ашгабате было поручено активизировать кампанию по уничтожению бродячих собак и кошек в рамках мер предосторожности. Защита животных является одной из немногих сфер в Туркменистане, в которых, очевидно, разрешено заниматься гражданской активностью, однако попытки противодействовать отлову бездомных четвероногих оказываются тщетными.

Но власти в этот раз хотя бы признают существование потенциальной угрозы от болезни. Работники здравоохранения с начала этого месяца раздают в больницах, школах и других учреждениях иллюстрированные буклеты с инструкциями о том, как избежать заражения.

При этом государственные СМИ и чиновники практически не упоминают слова «коронавирус», за редким исключением. Проправительственный новостной сайт Gundogar News (не путать с одноименным оппозиционным сайтом) в своей рубрике «Фейковые новости» сокрушался, что независимые СМИ из других стран распространяют дезинформацию – такую как, например, неподтвержденное сообщение о смерти от коронавируса, – хотя следовало бы также напомнить читателям об информационном вакууме в Туркменистане, где, например, людям, находящимся на карантине, число которых неизвестно, запрещается даже пользоваться телефонами.

Предполагаемые профилактические меры негативно сказываются и на торговле с Китаем. По крайней мере один туркменский предприниматель, занимающийся импортом китайской продукции, сообщил репортеру «Азатлыка», что понес убытки в размере 30 000 долларов в результате конфискации товара пограничниками. Чиновники говорят бизнесменам, что изъятая продукция уничтожается, но те подозревают, что ее попросту воруют.

Тем не менее, торговля одной товарной позицией в обратном направлении неожиданно выросла. 16 февраля сайт Turkmenistan.ru, управляемый из посольства Туркменистана в Москве, сообщил, что Ашгабат продал Китаю миллион защитных масок на 200 тысяч долларов (любопытно, что на этом же сайте утверждалось, что в Туркменистане еще не было выявлено случаев заболевания COVID-19).

На этой неделе было объявлено об очередном решении президента Гурбангулы Бердымухамедова в рамках реорганизации ключевых органов безопасности – увольнении Яйлыма Бердиева с поста главы Министерства национальной безопасности, преемника КГБ. Этого следовало ожидать. В прошлом месяце Бердиев был понижен в звании на две ступени – с генерал-полковника до генерал-майора – и уволен с поста секретаря Госсовета безопасности.

Какая участь ждет Бердиева, пока не ясно. Его заменил полковник Гурбанмырат Аннаев, занимавший должность заместителя министра национальной безопасности с января 2018 года. До этого Аннаев работал заместителем главы МВД. О новом шефе спецслужб почти ничего не известно, поэтому остается лишь строить догадки, например о том, почему у него такая же фамилия, как у деда президента – Бердымухамеда Аннаева.

К слову, дед туркменского лидера родился и вырос в родовом селе Изгант, где на этой неделе состоялась ежегодная церемония награждения лучшего района страны. Гёкдепинский район, в котором расположен Изгант, получил 1 миллион долларов, поскольку был признан лучшим в выполнении планов сельскохозяйственного производства и успешной реализации государственной программы регионального развития, а также в целом отличным местом для жизни.

В этом нет ничего удивительного: Гёкдепе является одним из семи районов Ахалского велаята (области), губернатором которого до недавнего времени был сын Бердымухамедова Сердар.

Свое участие в международной политике с момента назначения министром промышленности и строительства 38-летний Сердар Бердымухамедов начал с поездки в российскую республику Татарстан, где встретился с президентом Рустамом Миннихановым. По всей видимости, у этого визита не было особой цели, кроме рутинного обмена мнениями и взаимными гарантиями о перспективах расширения сотрудничества.

«Большой потенциал заложен в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии», – сказал Минниханов, не уточнив, как именно мог бы быть реализован хоть один из этих потенциалов.

Правительство на этой неделе раскрыло экономические показатели страны за 2019 год, и традиционно это явно преувеличенные цифры, не имеющие информативной ценности. Так, согласно официальным данным, валовой внутренний продукт вырос на 6,3%, промышленное производство увеличилось на 4,1%, а торговля – на 14,2%. Для подтверждения этих не подлежащих проверке и, очевидно, фиктивных достижений правительство обратилось к верным и доверчивым представителям Международного валютного фонда, который охарактеризовал Туркменистан как одну из самых быстрорастущих экономик мира.

При всей нелепости госстатистики такие отчеты дают представление о приоритетах и образе мышления правительства. Так, например, сообщается, что 65,3% продуктов питания было произведено частным сектором. Подобные показатели всегда подаются как подтверждение декларируемого перехода Туркменистана к рыночным принципам и успешной реализации программы импортозамещения.

В этом году, вне всякого сомнения, также будут активные обсуждения на тему того, что Туркменистан позиционирует себя в качестве экспортера готовых продовольственных товаров – объемы экспорта в 2019 году, как сообщается, выросли на 4,6% в годовом исчислении. Но искусственно завышенный официальный курс национальной валюты, который упорно поддерживается на уровне 3,51 маната за доллар (в шесть раз ниже обменного курса на черном рынке), явно выдает безосновательность и нелепость таких позитивных показателей.

Цифры упоминаются с такой непринужденностью, что их невозможно понять. Например, на правительственном заседании 7 февраля Бердымухамедов без указания каких-либо сроков заявил, что государственные инвестиционные программы предусматривают расходы на строительные работы в размере 35 млрд долларов. По словам президента, только в 2019 году были введены в эксплуатацию «промышленные и социально-культурные» проекты (в количестве 1704, если быть точнее) общей стоимостью более 10 млрд долларов.

Отношения между Евросоюзом и Туркменистаном на этой неделе, выражаясь сухим языком постсоветской дипломатии, «вышли на качественно новый уровень» после аккредитации Диего Руиза Алонсо, который теперь официально признан главой недавно открытого представительства ЕС в Ашгабате. Министерство иностранных дел Туркменистана приветствовало это событие как важный этап в развитии политического, экономического, правового, гуманитарного и экологического сотрудничества.

Но это все пустые слова. Брюссель никогда не проявлял ни малейшего интереса к политической или гуманитарной ситуации в Туркменистане, и вряд ли все это волнует его сейчас. Основной пункт повестки – энергетика, а именно транспортировка туркменского природного газа в Европу. Расширенная формализация отношений теоретически должна создать более надежную основу для диалога по этому пункту.

Ахал-Теке – еженедельная колонка на сайте Eurasianet.org, в которой собраны новости и аналитические материалы из Туркменистана.

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