Туркменистан: маскируя реальность

В отсутствие каких-либо признаков спада глобальной паники вокруг распространения коронавируса чиновники от здравоохранения во всем мире советуют своим гражданам принять меры по самоизоляции.

Туркменистан делает это на протяжении десятилетий, тем не менее о спокойствии внутри страны на фоне продолжающейся эпидемии говорить не приходится.

17 февраля Радио «Азатлык» (туркменская служба РСЕ/РС) сообщило, что муниципальным работникам в столице страны Ашгабате было поручено активизировать кампанию по уничтожению бродячих собак и кошек в рамках мер предосторожности. Защита животных является одной из немногих сфер в Туркменистане, в которых, очевидно, разрешено заниматься гражданской активностью, однако попытки противодействовать отлову бездомных четвероногих оказываются тщетными.

Но власти в этот раз хотя бы признают существование потенциальной угрозы от болезни. Работники здравоохранения с начала этого месяца раздают в больницах, школах и других учреждениях иллюстрированные буклеты с инструкциями о том, как избежать заражения.

При этом государственные СМИ и чиновники практически не упоминают слова «коронавирус», за редким исключением. Проправительственный новостной сайт Gundogar News (не путать с одноименным оппозиционным сайтом) в своей рубрике «Фейковые новости» сокрушался, что независимые СМИ из других стран распространяют дезинформацию – такую как, например, неподтвержденное сообщение о смерти от коронавируса, – хотя следовало бы также напомнить читателям об информационном вакууме в Туркменистане, где, например, людям, находящимся на карантине, число которых неизвестно, запрещается даже пользоваться телефонами.

Предполагаемые профилактические меры негативно сказываются и на торговле с Китаем. По крайней мере один туркменский предприниматель, занимающийся импортом китайской продукции, сообщил репортеру «Азатлыка», что понес убытки в размере 30 000 долларов в результате конфискации товара пограничниками. Чиновники говорят бизнесменам, что изъятая продукция уничтожается, но те подозревают, что ее попросту воруют.

Тем не менее, торговля одной товарной позицией в обратном направлении неожиданно выросла. 16 февраля сайт Turkmenistan.ru, управляемый из посольства Туркменистана в Москве, сообщил, что Ашгабат продал Китаю миллион защитных масок на 200 тысяч долларов (любопытно, что на этом же сайте утверждалось, что в Туркменистане еще не было выявлено случаев заболевания COVID-19).

На этой неделе было объявлено об очередном решении президента Гурбангулы Бердымухамедова в рамках реорганизации ключевых органов безопасности – увольнении Яйлыма Бердиева с поста главы Министерства национальной безопасности, преемника КГБ. Этого следовало ожидать. В прошлом месяце Бердиев был понижен в звании на две ступени – с генерал-полковника до генерал-майора – и уволен с поста секретаря Госсовета безопасности.

Какая участь ждет Бердиева, пока не ясно. Его заменил полковник Гурбанмырат Аннаев, занимавший должность заместителя министра национальной безопасности с января 2018 года. До этого Аннаев работал заместителем главы МВД. О новом шефе спецслужб почти ничего не известно, поэтому остается лишь строить догадки, например о том, почему у него такая же фамилия, как у деда президента – Бердымухамеда Аннаева.

К слову, дед туркменского лидера родился и вырос в родовом селе Изгант, где на этой неделе состоялась ежегодная церемония награждения лучшего района страны. Гёкдепинский район, в котором расположен Изгант, получил 1 миллион долларов, поскольку был признан лучшим в выполнении планов сельскохозяйственного производства и успешной реализации государственной программы регионального развития, а также в целом отличным местом для жизни.

В этом нет ничего удивительного: Гёкдепе является одним из семи районов Ахалского велаята (области), губернатором которого до недавнего времени был сын Бердымухамедова Сердар.

Свое участие в международной политике с момента назначения министром промышленности и строительства 38-летний Сердар Бердымухамедов начал с поездки в российскую республику Татарстан, где встретился с президентом Рустамом Миннихановым. По всей видимости, у этого визита не было особой цели, кроме рутинного обмена мнениями и взаимными гарантиями о перспективах расширения сотрудничества.

«Большой потенциал заложен в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии», – сказал Минниханов, не уточнив, как именно мог бы быть реализован хоть один из этих потенциалов.

Правительство на этой неделе раскрыло экономические показатели страны за 2019 год, и традиционно это явно преувеличенные цифры, не имеющие информативной ценности. Так, согласно официальным данным, валовой внутренний продукт вырос на 6,3%, промышленное производство увеличилось на 4,1%, а торговля – на 14,2%. Для подтверждения этих не подлежащих проверке и, очевидно, фиктивных достижений правительство обратилось к верным и доверчивым представителям Международного валютного фонда, который охарактеризовал Туркменистан как одну из самых быстрорастущих экономик мира.

При всей нелепости госстатистики такие отчеты дают представление о приоритетах и образе мышления правительства. Так, например, сообщается, что 65,3% продуктов питания было произведено частным сектором. Подобные показатели всегда подаются как подтверждение декларируемого перехода Туркменистана к рыночным принципам и успешной реализации программы импортозамещения.

В этом году, вне всякого сомнения, также будут активные обсуждения на тему того, что Туркменистан позиционирует себя в качестве экспортера готовых продовольственных товаров – объемы экспорта в 2019 году, как сообщается, выросли на 4,6% в годовом исчислении. Но искусственно завышенный официальный курс национальной валюты, который упорно поддерживается на уровне 3,51 маната за доллар (в шесть раз ниже обменного курса на черном рынке), явно выдает безосновательность и нелепость таких позитивных показателей.

Цифры упоминаются с такой непринужденностью, что их невозможно понять. Например, на правительственном заседании 7 февраля Бердымухамедов без указания каких-либо сроков заявил, что государственные инвестиционные программы предусматривают расходы на строительные работы в размере 35 млрд долларов. По словам президента, только в 2019 году были введены в эксплуатацию «промышленные и социально-культурные» проекты (в количестве 1704, если быть точнее) общей стоимостью более 10 млрд долларов.

Отношения между Евросоюзом и Туркменистаном на этой неделе, выражаясь сухим языком постсоветской дипломатии, «вышли на качественно новый уровень» после аккредитации Диего Руиза Алонсо, который теперь официально признан главой недавно открытого представительства ЕС в Ашгабате. Министерство иностранных дел Туркменистана приветствовало это событие как важный этап в развитии политического, экономического, правового, гуманитарного и экологического сотрудничества.

Но это все пустые слова. Брюссель никогда не проявлял ни малейшего интереса к политической или гуманитарной ситуации в Туркменистане, и вряд ли все это волнует его сейчас. Основной пункт повестки – энергетика, а именно транспортировка туркменского природного газа в Европу. Расширенная формализация отношений теоретически должна создать более надежную основу для диалога по этому пункту.