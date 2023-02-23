Туркменистан: медвежий капкан

Диктаторский режим Туркменистана на протяжении десятилетий гордился тем, что сохраняет суверенитет страны и не вмешивается в геополитические противостояния.

Но распространившийся слух в очередной раз ставит под большое сомнение то, что является для них предметом гордости.

Все началось с состоявшегося 15 февраля визита в Ашгабат главы российского газового монополиста «Газпром» Алексея Миллера. Там он встретился с президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Миллер – всего лишь очередное должностное лицо в растущем списке высокопоставленных российских чиновников, посетивших Туркменистан в последние недели.

В заявлениях властей не приводится ни одной сколь-нибудь удобоваримой причины визита.

Однако время и контекст могут служить в качестве подсказок. С начала этого года Москва достигла значительного прогресса в привлечении своих среднеазиатских партнеров к сотрудничеству в газовой сфере.

В январе Казахстан и Узбекистан подписали соглашения о сотрудничестве с «Газпромом». В итоге Россия готова начать поставлять газ в эти две страны, которые, несмотря на богатые запасы этого топлива, по неведомой никому причине страдают от сезонного дефицита.

Между тем, в конце прошлого года Иран дал понять, что он заинтересован в покупке газа у России для своих внутренних нужд, чтобы освободить мощности для продажи собственного газа третьим странам. Основным препятствием для такого соглашения является то, что России придется отправлять газ через транзитные страны – либо Азербайджан на западном берегу Каспийского моря, либо Казахстан и Туркменистан на востоке.

Если рассматривать ситуацию в совокупности, то вырисовывается картина, при которой достаточные объемы российского газа поставляются с севера на юг. Европа осуществляет план почти полного отказа от российского газа, так что во всем этом есть смысл.

Но если верить официальным данным, газ также должен прокачиваться с юга на север. В 2021 году «Газпром» закупил 10 миллиардов кубометров газа у Туркменистана, хотя на самом деле нет никакой определенной информации о том, куда на самом деле в итоге попадает это топливо. В прежние времена Россия покупала газ в Центральной Азии для своих южных регионов, чтобы освободить мощности для экспорта на запад. Аналитики также предположили, что покупка больших объемов относительно дешевого туркменского газа не позволило Ашгабату предпринять более согласованные усилия по изучению возможностей прямых продаж в Европу.

Выпущенные государством пресс-релизы преследовали одну цель – донести мысль о том, что визит Миллера в Туркменистан был направлен на укрепление этой договоренности. Также очевидно, что Бердымухамедов страстно желает перенять технический опыт «Газпрома» с целью модернизировать нефтегазовый сектор Туркменистана. Его неоднократно озвученные требования неуклонно наращивать объемы добычи свидетельствуют о том, что, по его мнению, местная энергетическая отрасль загнана в тупик, выбраться из которого стране могут помочь только иностранцы.

На Telegram-канале «Взгляд на Восток», который, по словам Радио «Азатлык», связан с официальными российскими источниками, была раскрыта еще одна интересная подробность. Миллер предупредил туркменского лидера, что «Газпром» по-прежнему решительно выступает против строительства любого транскаспийского трубопровода, который предоставил бы Ашгабату возможность продавать свой газ напрямую в Европу, утверждает аккаунт Telegram.

Подобные сенсационные сообщения подтвердить практически невозможно, но в целом посыл этих утверждений звучит в унисон с общим настроением. В декабре Александр Башкин, российский сенатор от Астраханской области, которая развивает глубокие экономические связи с Туркменистаном, написал небольшой комментарий, в котором обосновал, почему проект Транскаспийского трубопровода (ТКТ) никогда не будет реализован.

«В силу возможной угрозы экологической безопасности Каспийскому морю представляемой подводной частью газопровода, Россия не сможет дать согласие на его строительство», – написал Башкин и, поспешив успокоить, добавил, что любые избыточные объемы туркменского газа всегда могут быть проданы в Китай, Индию и Россию.

Верещания России по поводу опасности морских трубопроводов – это, безусловно, лицемерие высшей степени. Но когда туркменские власти говорят о желании «поддерживать доверительные отношения [с Россией] на самом высоком уровне», это автоматически означает, что строительство ТКТ должно быть одобрено Москвой, и это не зависит от того, какие многосторонние конвенции по совместному использованию Каспия были подписаны.

Хотя возможности Туркменистана несколько ограничены этим негласным вето, в настоящее время имеется множество сложных гипотетических комбинаций, которые предполагают участие России. Некоторые из них обсуждались на двухчасовой встрече 16 февраля между президентом России Владимиром Путиным и только что вернувшимся из Ашгабата Миллером.

Канал «Взгляд на Восток» утверждает, что «Газпром» вынуждает Туркменистан отправлять свой газ в Турцию через Иран, например, с помощью своп-соглашения. Туркменистан уже связан трехсторонним своп-соглашением с Азербайджаном и Ираном, но были предположения, что в какой-то момент этой зимой сделка начала пробуксовывать.

А что со всем этим газом, который Россия покупает у Туркменистана? Куда он направляется сейчас, когда экспорт российского топлива на запад сходит на нет? И Узбекистан, и Казахстан заключили сделки на импорт газа из Туркменистана (и конечно же, на абсолютно непонятных условиях), поэтому не исключено, что «Газпром» участвует и там. Кыргызстан, который не имеет общей границы с Туркменистаном, время от времени подает сигналы о желании покупать туркменский газ. Кстати, газовая промышленность Кыргызстана находится практически под полным контролем «Газпрома».

Если и это все недостаточно сложно, то, по сообщениям, Иран предлагает свое видение ситуации. На прошлой неделе в туркменской столице прошла иранская торговая ярмарка с участием компаний нефтехимической, автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и фармацевтической отраслей. В составе делегации был директор инженерного подразделения Национальной иранской газовой компании Реза Нушади, который сообщил ашгабатскому интернет-изданию News Central Asia (nCa), что Иран готов предложить России и Туркменистану транзитные льготы для поставок газа в Южную Азию.

«Мы готовы поставлять газ в Пакистан», – сказал он, уточнив свою точку зрения.

Московское интернет-издание Neftegaz.ru в своем аналитическом материале предположило, что это решение может даже поставить крест на трансафганском трубопроводе ТАПИ. Это, определенно, сэкономило бы Туркменистану много времени и энергии, но выглядело бы это как насмешка над его давно заявленной стратегией диверсификации экспорта. В сценарии, где Россия дергает за все ниточки и координирует поставки газа, Туркменистан может приобрести несколько новых покупателей, лишившись при этом возможности предпринимать самостоятельные действия.