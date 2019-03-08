Туркменистан мечтает о Европе

Постоянно появляются все новые способы перемещения товаров с востока на запад и наоборот.

Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана встретились на этой неделе в Бухаресте, чтобы подписать рамочный документ, предусматривающий дальнейшее развитие транспортных коридоров. Более-менее прямая линия, проведенная через эти четыре столь несхожие страны, пересекает Каспийское, а затем Черное море.

При слове «транспортировка» сразу представляются фуры и грузовые суда, перевозящие товары туда-сюда. Но вряд ли случайность, что этот же маршрут совпадает с тем, который однажды сможет обеспечить самый прямой способ поставки туркменского газа на европейские рынки. Одним из звеньев станет давно обсуждаемый Транскаспийский газопровод. А «Белый поток» соединит черноморское побережье Грузии с юго-восточной частью Евросоюза.

Однако перспектива того, что этот замысел когда-либо осуществится, по-прежнему воспринимается с большой долей скептицизма. Так, на прошлой неделе Мехмет Огютчю, глава британской компании-консультанта по инвестициям в энергетической сфере Global Resources Partnership, заявил на конференции в Лондоне, что Туркменистан, вполне возможно, не будет участвовать в поддерживаемом Евросоюзом проекте «Южный газовый коридор» «исключительно по геополитическим причинам». Огютчю имел в виду возможные возражения со стороны Ирана и России.

В сообщениях туркменских государственных СМИ о встрече Совместного комитета ЕС-Туркменистан, состоявшейся на прошлой неделе, тема газа упоминается лишь вскользь, причем лишь в контексте переработки и инвестиций, а не прямых поставок.

Более однозначно по этому поводу высказался временный поверенный в делах ЕС в Ашгабате Любомир Фреборт, который, как сообщается, отметил, что Европа поддерживает проект Транскаспийского газопровода. Президент Гурбангулы Бердымухамедов также назвал реализацию этого проекта актуальной задачей.

В следующем фотомонтаже президент будет ходить по воде. (Фото: государственное СМИ)

Эти слова президент произнес во время своей поездки на озеро Алтын Асыр – начинание грандиозных масштабов, предназначенное для сбора дренажных вод, стекающих с орошаемых полей, чтобы они не исчезали без всякой пользы в пустыне Каракумы. Бердымухамедов провел осмотр озера (которое, судя по мелководью, показанному по телевидению, больше похоже на огромный пруд), и это событие знаменательно, учитывая существующие подозрения, что проект давно остановлен.

В поездку была приглашена большая группа иностранных высокопоставленных лиц из Ашгабата, чтобы они могли своими глазами увидеть проделанную работу. Непонятно, как добирались до места дипломаты, но Бердымухамедов прилетел на вертолете. Один из ярких эпизодов телерепортажа – это кадр, когда президент без всякого энтузиазма внимательно рассматривает маленький бассейн с плавающими рыбами, которые со временем должны заселить Алтын Асыр. Позже в этом же репортаже были показаны дипломаты, которые стоят внутри здания и долго внимают разглагольствованиям Бердымухамедова, довольно улыбаясь и энергично кивая головой, дабы подчеркнуть, насколько они с ним согласны.

Продолжается дружеское общение между давними закадычными врагами – Туркменистаном и Азербайджаном. Например, 2 марта Ашгабат ратифицировал соглашение об устранении двойного налогообложения. Такого рода событие может показаться относительно незначительным шагом вперед, но оно способно внести дополнительный вклад в упрочение связей, без которых реализация проекта Транскаспийского газопровода будет невозможной.

Если взять более общую картину, то прогресс в достижении широкого консенсуса относительно будущего использования Каспийского моря выглядит удручающе медленным. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана в августе прошлого года. С тех пор состоялось еще несколько дискуссий между представителями прибрежных государств, последняя из которых завершилась 26 февраля. Правда, они, как правило, были сосредоточены на таких не вызывающих споров вопросах, как незаконный лов рыбы.

Ориентированный на Брюссель новостной сайт EU Reporter внес свою лепту в сообщения о проблемах иностранных инвесторов, опубликовав 28 февраля статью, в которой вновь поднял вопрос о продолжающемся споре с Беларусью по поводу калийного завода и о систематическом отказе Туркменистана оплачивать свои счета.

Несмотря на это, некоторые внешние компании не отпугнуть. Одна из них – это немецкий Deutsche Bank, 26 февраля направивший свою делегацию с рабочим визитом в Ашгабат. На отношения банка с Ашгабатом уже давно смотрят критически, учитывая отказ банка уточнить происхождение средств, которыми он управляет в интересах туркменского правящего режима.

Некоторые отечественные туркменские предприятия тоже, по-видимому, процветают, хотя и с очень существенной государственной поддержкой. Сын Бердымухамедова, Сердар, заместитель главы Ахалской области, 27 февраля опять присутствовал на торжественной церемонии – на этот раз в честь закладки двух новых объектов в Гёктепинском районе.

Один из них – это агропромышленный комплекс, другой – завод по производству железобетонной продукции. Эти предприятия представляют собой одни из первых проектов, запущенных в рамках нового плана городской застройки района. Также уже в процессе разработки находится рыбная ферма. Примечательно, что правительство недавно сочло нужным в первую очередь передать в частные руки рыбное хозяйство. На этой неделе ряд предприятий рыбной отрасли были приватизированы Союзом промышленников и предпринимателей. Эта лоббистская группа тире полугосударственный конгломерат уже не раз получал исключительно щедрые дары от государства.

Что же касается политики, то базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» предположило, что назначение Сердара Бердымухамедова главой одной из областей – это всего лишь вопрос времени, несмотря на то, что он только в самом начале этого года стал заместителем руководителя Ахалской области. В течение нескольких лет ходили слухи, что его отец, которому в этом году исполняется 62 года, готовит себе преемника.

Бердымухамедов-старший явно предпочитает праздную жизнь. После того как на прошлых выходных он появился на поле для гольфа и на автотреке, в эти выходные он совершил велосипедную экскурсию, немного покатался на лошадях и позанимался физическими упражнениями. Его велосипедная прогулка по абсолютно безлюдной Олимпийской деревне в Ашгабате была призвана побудить спортсменов готовиться к Олимпийским играм-2020 в Токио. Один из советов, предложенных президентом, заключался в том, что атлеты должны быть хорошо подготовлены психологически и преисполнены чувства патриотизма.

Бердымухамедов даже нашел время опубликовать очередную книгу об искусстве коневодства.