Туркменистан: мечты об азиатском экономическом чуде в Каракумах

Требование к родителям, чьи дети идут в первый класс и поступают в колледжи, предоставлять полную информацию обо всех членах семьи, включая семейное древо до третьего колена, предъявляется со времен правления покойного президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Издание «Хроника Туркменистана» на этой неделе сообщило, что категория лиц, которые обязаны это делать, расширяется.

Веб-сайт, чья редакция расположена в Вене, утверждает, что начиная с марта высокопоставленные представители силовых ведомств – армии, службы безопасности, полиции – должны предоставлять имена, адреса и прочую информацию о своих родственниках каждые два или три месяца. Более того, как сообщается, начальникам полицейских участков было приказано собирать аналогичную информацию у всех живущих в подотчетных им районах граждан.

Не совсем ясно, какие цели преследует üç arka maglumat (так называется соответствующий документ). Но основная теория предполагает, что это очередной инструмент оказания давления на и без того деморализованное население.

В стране наблюдается дефицит даже тех товаров, которых должно бы быть в изобилии.

20 августа Радио «Азатлык», туркменская служба РСЕ/РС, сообщило, что в Марыйской и Лебапской областях наблюдается дефицит высококачественного бензина А-95. Водителей вынуждают покупать топливо А-80, которое наносит вред механизму автомобилей и сильнее загрязняет окружающую среду. Сложилась ироничная ситуация, учитывая, что в последнее время президент Гурбангулы Бердымухамедов озабочен экологическими проблемами – в начале месяца он прочел рекордную 35-минутную лекцию на эту тему. Впрочем, без материального интереса здесь не обошлось. По сообщению «Азатлыка», полиция останавливает водителей для выборочных проверок выхлопного газа и штрафует тех, чьи автомобили оставляют за собой сизый дым, чего никак не избежать, если они вынуждены покупать только дешевый бензин.

В отдаленных районах в банкоматах по-прежнему не хватает наличности (туркменского маната), поэтому огромные очереди на улице по утрам – повсеместная картина. Из-за этого Бердымухамедов даже устроил 19 августа взбучку председателю Центрального банка Мердану Аннадурдыеву и приказал немедленно решить проблему. По данным «Азатлыка», решение было найдено: в Лебапской области полиция задержала и допросила стоявших в очереди. Правоохранительные органы предупредили их, чтобы они перестали собираться возле банкоматов. Зарплату на карту в основном получают госслужащие.

Валютный контроль, очевидно, является реакцией на укрепление доллара (с этой проблемой, кстати, сталкиваются по всему региону). 25 августа «Хроника» сообщила, что доллар торгуется на уровне 17,9 маната (покупка) и 18,2 маната (продажа), по сравнению с 17,7 маната неделей ранее (официальный курс – 3,5 маната к доллару, но это искусственная абстракция, не имеющая ничего общего с реальностью).

На следующий день «Хроника» передала, что частные бизнесмены, работающие с иностранными партнерами, в течение последних двух месяцев не могли приобрести доллары. Здесь всегда были проблемы с доступом к иностранной валюте, необходимой любому предприятию для нормальной жизнедеятельности. Государственные банки ранее согласились конвертировать не более 2% от баланса на счету фирм. Теперь этот лимит снижен до нуля, что, скорее всего, неизбежно приведет к дефолтам, срывам поставок и отменам сделок.

Даже те, кто раньше мог позволить себе летний отдых на каком-нибудь дешевом турецком морском курорте, теперь выясняют, что этот относительно экономичный вариант стал для них недоступным. Ситуацию усугубляют интенсивные проверки в аэропортах и рост стоимости авиабилетов. Однако, кому война, а кому – мать родна. По вышеупомянутым причинам многие теперь стали отдыхать на каспийском курорте Аваза, являющемся имиджевым проектом, построенным за большие деньги по указу Бердымухамедова в 2007 году. Высокий спрос на данное направление, по данным «Хроники», в итоге привел к дефициту свободных мест в национальной турзоне.

Между тем в расположенном неподалеку портовом городе Туркменбаши многие семьи жаловались на отсутствие водопроводной воды в течение нескольких дней. Люди начали покупать бутилированную воду, что привело к почти двукратному росту цен на этот товар.

В официальных новостях главной темой недели был Сингапур. 26 августа Бердымухамедов вылетел в эту страну, известную как один из легендарных «азиатских экономических тигров», с двухдневным визитом, который, если верить государственным СМИ, «предвещает новую эру успешных коммерческих сделок». Двусторонний товарооборот в 2018 году достиг относительно скромных 43,4 млн долларов, но представители сингапурского бизнеса дипломатично указали на пятикратное увеличение взаимной торговли по сравнению с 2016 годом.

Это первый зарубежный визит Бердымухамедова после слухов о его смерти. В Сингапуре он остановился в отеле Shangri-La, где в июне прошлого года разместился президент США Дональд Трамп, который прибыл на исторически значимый неформальный саммит с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Пребывание же в отеле St. Regis Singapore, расположенном всего в нескольких сотнях метров вниз по дороге, который был выбран свитой Кима, могло бы привести к неудачным параллелям.

Лидеры стран Центральной Азии мечтают о сингапурской модели, подразумевающей активное и строго управляемое экономическое развитие с ограниченными политическими свободами. Бердымухамедов не является исключением, и он упомянул об этом в своем обращении к местному бизнес-сообществу 27 августа. Рассуждая о предполагаемых экономических реформах в Туркменистане, своей политике «открытых дверей» и благоприятном географическом положении, президент словно бы мечтательно представлял себя каракумским Ли Куаном Ю.

Что касается практической стороны вопроса, то первый день визита Бердымухамедова не отметился ничем особенным.

На открывшемся сингапурско-туркменском бизнес-форуме было подписано девять соглашений, семь из которых были общими и чаще поверхностными меморандумами о взаимопонимании. Некоторые из наиболее потенциально «рабочих» меморандумов касались сектора химической промышленности и удобрений в Туркменистане. Переговоры о сотрудничестве в сфере образования, возможно, также слегка приоткроют двери для туркменских абитуриентов, у которых сейчас крайне мало возможностей для получения высшего образования.

Оптимистично настроенные туркмены организовали ярмарку промышленных товаров, таких как туалетные принадлежности, моющие средства, обувь, которые, как они надеются, сингапурцы захотят импортировать или реэкспортировать. Однако перспектива того, что Туркменистану удастся успешно продавать такую продукцию (упаковка которой часто нагло копируется у известных западных брендов) на рынке Юго-Восточной Азии, мягко говоря, выглядит отдаленной.

В энергетическом секторе до завершения визита Бердымухамедова один пункт все же был выполнен. Государственные СМИ Туркменистана сообщили, что Ашгабат заключил соглашение с сингапурской компанией GP Global о строительстве компрессорной станции для природного газа на нефтеперерабатывающем заводе в пустыне Каракумы. Компрессор сможет перекачивать два миллиарда кубометров газа в год и должен быть введен в эксплуатацию к февралю 2022 года.