Туркменистан: министр внутренних дел появился в наручниках

Последний раз экс-министра внутренних дел Туркменистана видели в октябре, когда президент театральным жестом уволил его на встрече высокопоставленных представителей органов безопасности.

Вечером 3 декабря Исгендер Муликов снова появился в новостях государственного телевидения – теперь уже в наручниках, черной тюремной робе и с бритой головой.

Отчитываясь перед президентом, генеральный прокурор Батыр Атдаев заявил, что Муликов, который занимал пост главного полицейского страны с мая 2009 года, злоупотребляя своими должностными полномочиями, получал крупные взятки и занимался хищением. Государственное телевидение показало ценности, якобы найденные у Муликова во время обысков, среди которых были огромные стопки долларовых купюр, дорогие часы и украшения.

За короткий период, прошедший с момента его ареста (что предположительно произошло сразу после его отставки), Муликов был привлечен к уголовной ответственности и приговорен к тюремному заключению, по информации расположенного в Амстердаме сайта Turkmen.news, на срок от 20 до 25 лет.

В наручниках перед телекамерами также появился Мейлис Нобатов, которого представили только как бывшего главу Государственной миграционной службы, хотя он был уволен с этой должности еще в ноябре 2017 года. Turkmen.news сообщил, что с тех пор Нобатов возглавлял службу безопасности президента Гурбангулы Бердымухамедова, о чем могут свидетельствовать кадры гостелевидения с официальных мероприятий, в которые он неоднократно попадал.

Атдаев сказал, что Нобатов тоже был признан виновным в вымогательстве взяток у бизнесменов и приобретении на полученные деньги роскошных домов и автомобилей.

Муликов и Нобатов дали признательные показания перед камерой. Бердымухамедов посмотрел эти видеозаписи на заседании по безопасности 3 декабря.

«Мы доверили этим людям важные государственные должности, – сказал Бердымухамедов. – Они должны были бороться с такими негативными явлениями, но вместо этого сами нарушили закон и не смогли оправдать доверие, оказанное им. Они запятнали честь своих семей. Жажда наживы в них взяла верх над голосом разума».

Между тем косвенные доказательства могут поставить под сомнение заявление Бердымухамедова о том, что он шокирован коррупцией.

Общественность пытаются убедить, что Муликову удалось незаметно накопить свое богатство, занимая пост главы МВД на протяжении более 10 лет. Ни для кого не секрет, что полиция Туркменистана – коррумпированный орган, а в таких структурах, как правило, делятся неофициальными «доходами» с вышестоящими покровителями.

Дело Нобатова еще более интригующее.

Когда Муликова уволили в октябре, Turkmen.news связал это событие с предшествовавшим арестом известного бизнесмена Чарымухаммеда Кулова, которого в сентябре заставили признаться, рыдая, на камеру в серьезном коррупционном преступлении.

Согласно неподтвержденным предположениям, режим Бердымухамедова заподозрил (ошибочно или нет, выяснить невозможно) Муликова и Кулова в заговоре с целью захвата власти. Новость о заключении в тюрьму Нобатова – человека, должность которого давала ему возможность сыграть ключевую роль в таком заговоре, – делает эту теорию более правдоподобной.

Похоже, что возможность сместить Бердымухамедова, при правлении которого в стране разразился экономический хаос, выпала минувшим летом, когда он на несколько недель исчез из поля зрения общественности. Он так долго не появлялся на экранах телевизоров, что в какой-то момент возникло ощущение, что 62-летний лидер скончался.

Целью публичной «порки» с признаниями провинившихся чиновников на государственном телевидении, скорее всего, было не столько наказание за коррупцию, сколько предупреждение тем, кто склоняется к «предательству» режима, постоянно демонстрирующего свою несостоятельность в управлении страной.