Туркменистан: МТС собирает вещи и уходит, еще более омрачая инвестиционный климат

Компания МТС, российский оператор мобильной связи, приступила к разборке своей инфраструктуры в Туркменистане, тем самым окончательно подтвердив свой уход из этой изолированной центральноазиатской страны.

На этой неделе источник, близкий к МТС, сказал Eurasianet.org, что работа по демонтажу сотен базовых станций в Туркменистане началась в декабре и может занять несколько месяцев. Оборудование планируется вывезти из страны и либо использовать в работе МТС в других местах, либо продать третьим сторонам.

Последовательность событий, которая подтолкнула крупного иностранного инвестора к отказу от работы в этой стране, наводит на отрезвляющие мысли о состоянии ее экономики в целом. В краткосрочной перспективе клиенты единственного другого провайдера мобильной связи в Туркменистане, пользующиеся его услугами в области телефонии и доступа в интернет, могут ожидать снижения качества обслуживания.

Компания МТС пришла в Туркменистан в 2005 году, приобретя единственного частного оператора на туркменском рынке, компанию Barash Communications Technologies, Inc., или BCTI. Эта американская фирма, имевшая 47 базовых станций и 59 000 абонентов, была предприятием мелкомасштабным.

Туркменское правительство тут же учуяло возможность поживиться и пригрозило отозвать операторскую лицензию BCTI, если МТС не согласиться отдавать государству 70% будущей прибыли компании. В результате переговоров МТС удалось добиться компромисса: компания согласилась отдавать меньшую долю своей прибыли, всего 20%.

Разобравшись с этой начальной проблемой, компания МТС начала масштабные инвестиции в свой свежеприобретенный туркменский филиал, который стал работать под маркой «МТС-Туркменистан».

В течение пяти лет компания потратила 250 миллионов долларов на создание основы своей инфраструктуры, в которую входят более 1100 базовых станций. Московская компания утверждает, что делала особый упор на привлечение местного персонала, и ее деятельность обеспечила работой тысячи человек.

Такое расширение позволило «МТС-Туркменистан» к 2010 году увеличить свою клиентскую базу до приблизительно 2,5 миллионов человек. В результате компания получила почти монопольный контроль над рынком. У государственного провайдера мобильной связи, компании «Алтын Асыр», было в это время всего лишь около 310 000 абонентов.

Однако в 2010 году правительство Туркменистана возобновило свои атаки на МТС. В конце этого года Министерство связи снова приостановило действие лицензии, выданной BCTI.

«Это был очередной акт произвола, попытка использовать суверенную власть, чтобы вынудить МТС делиться прибылью с государством, без каких бы то ни было законных оснований», — сказал Eurasianet.org источник, близкий к МТС.

В результате этого противостояния деятельность «МТС-Туркменистан» была заморожена в течение двух лет.

После почти двух лет юридических тяжб компания МТС снова получила разрешение вернуться на туркменский рынок в рамках соглашения, заключенного на пять лет. Однако на этот раз она обязалась отдавать уже 30% своей прибыли.

Тем не менее, деятельности российской компании чинились препятствия, сказал источник, близкий к МТС.

«Туркменские власти последовательно мешали деловой активности МТС, в том числе не предоставляли достаточных ресурсов данных и каналов VPN для роуминга и ограничивали возможности МТС как по заключению корпоративных сделок, так и по проведению рекламных кампаний», — сказал он.

К концу 2017 года, воспользовавшись в качестве повода истечением срока возобновляемого пятилетнего соглашения о разделе прибыли с компанией «Туркментелеком», заключенного в 2012 году, правительство предприняло ряд действий, закончившихся приостановкой работы линий междугородной телефонной связи и интернет-соединений МТС.

«Лицензия МТС на предоставление услуг связи в Туркменистане была действительна до июля 2018 года, но МТС не могла работать в течение почти года», — сказал источник.

Интернет-модемы МТС, продававшиеся в Ашхабаде в 2010 году.

Хотя полный финансовый анализ этой истории произведен не был, компания МТС считает, что неприятности, с которыми она столкнулась в Туркменистане, могли стоить ей около 750 млн долларов.

Сейчас МТС пытается вернуть часть потерянных средств, обратившись в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. В своей жалобе компания ссылается на заключенный в 2009 году между Туркменистаном и Россией договор о взаимной защите инвестиций.

С уходом МТС государственная компания «Алтын Асыр» становится единственным игроком на местном рынке.

В июне 2017 года государственное новостное агентство сообщило, что Министерство связи готово запустить новую сеть мобильной телефонии под названием «Ай Назар». В сообщении не было почти никаких подробностей за исключением того, что эта компания, вероятно, будет тесно связана с «Алтын Асыр» и будет использовать физическую сеть этого оператора. Однако с тех пор в официальной прессе не появилось больше ни единого упоминания об «Ай Назар». Когда государственные СМИ вообще упоминают мобильную связь, речь идет о мерах, которые принимаются для распространения покрытия на сельские районы.

Не слишком помогают делу и регулярные перетасовки чиновников, отвечающих за деятельность правительства в области телекоммуникаций.

Байрам Аннамередов, вице-премьер по транспорту и связи, объявивший об образовании компании «Ай Назар», был уволен со своей должности в апреле 2018 года. На его преемника, Мамметхана Чакыева, в декабре были дополнительно возложены обязанности вице-премьера, ответственного за состояние промышленности, что в политической жизни Туркменистана считается должностью гибельной. Интересен, однако, карьерный путь Чакыева. Прежде, чем принять на себя руководство сферой связи, он около 10 месяцев служил директором государственной антикоррупционной службы.

Хотя компания «Алтын Асыр» открыто не выражала заинтересованности в приобретении части передающего оборудования МТС, источник, близкий к МТС, сказал, что правительство намекало на свое желание вступить в переговоры по этому вопросу. Пыталась ли вступить в аналогичные переговоры компания «Ай Назар» — если она вообще существует, — неизвестно.

Раньше качество обслуживания и соединений компании «Алтын Асыр» было отвратительным, но в последние годы уровень ее работы заметно повысился. Формально компания даже обеспечивает в паре городов мобильный интернет стандарта 4G. Однако на новогодних праздниках абоненты «Алтын Асыр» сообщали о проблемах с отправлением и получением сообщений SMS в иностранные сети и из них.