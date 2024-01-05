Туркменистан: Мы чемпионы

25 декабря в Москве на 91-м году жизни скончался знаменитый туркменский кинорежиссер Язгельды Сеидов.

Среди его наиболее известных работ – снятый в 1983 году фильм «Мужское воспитание». (Фильм с субтитрами на английском можно посмотреть здесь).

Сюжет картины выдержан в духе среднеазиатского кино новой волны того времени: он повествует о проживающем в городе мальчике, которого отправляют в суровую туркменскую деревню к дедушке и эмоционально отстраненному отцу, чтобы помочь ухаживать за овцами.

Будучи изнеженным, впечатлительным ребенком, Чаман часто плачет над жестоким обращением с животными – деталь, которая может отпугнуть от просмотра фильма тех, кто переживает по поводу подобных моментов. Жестокость, объясняет его дед, необходима, чтобы обезопасить зверей, а смерть – неизбежный аспект существования.

Не будем раскрывать концовку фильма, достаточно сказать, что уроки были усвоены. Сын в конце концов понимает, как важно брать на себя ответственность, и становится самостоятельным человеком.

Примечательно, что 25 декабря произошло событие, которое символично перекликается с сюжетом этого фильма – президент Сердар Бердымухамедов представил свою первую книгу. Книга «Молодежь – опора нации» рассказывает об успехах туркменской молодежи и была приурочена к круглому столу, посвященному достижениям 2023 года, который официально проходил под девизом «Счастливая молодежь с Сердаром Аркадагом».

Возможно, здесь требуется некоторое пояснение.

Аркадаг – это почетный титул, означающий защитника и покровителя народа, который закреплен за отцом Сердара, экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Казалось, что Бердымухамедов-старший собирается постепенно уйти на второй план, когда он покинул пост президента в 2022 году, но в начале прошлого года он изменил линию поведения. В своем новом качестве Национального лидера (статус, введенный специально для него) старший Бердымухамедов теперь фактически выступает в роли со-главы государства. Тот факт, что его сына теперь величают переданным по наследству титулом Сердар Аркадаг, который покорно скандируют толпы граждан, сгоняемых на крупные общественные мероприятия, говорит сам за себя. (Бердымухамедов-старший, кстати, выпустил не менее 70 книг).

Каждый новый год в Туркменистане проходит под каким-либо девизом. В прошлом году это был уже упомянутый лозунг «Счастливая молодость с Сердаром Аркадагом». Выбор на 2024 год – это скорее дань прошлому, чем будущему: «Кладезь разума Махтумкули Фраги». На первый взгляд, эта фраза выглядит как обращение к мудрости туркменского национального поэта и философа, который, как считается, родился в 1724 году. Однако такая скромность не в духе Бердымухамедова. Девиз был выбран неслучайно: это название поэмы, созданной благодаря тому, что государственные СМИ описывают как «блистательный талант и мудрость Героя-Аркадага». Речь идет о старшем Бердымухамедове, если быть точным.

Однако пройдет не так много времени, прежде чем жестокая реальность сделает свое дело с непомерным тщеславием Бердымухамедова-старшего.

В прошлом году в Туркменистане был открыт новый город, который не мог быть назван иначе, чем Аркадаг. Этот гигантский, словно игрушечный город сразу же обзавелся атрибутами настоящего города: телевизионной станцией, газетой и даже футбольным клубом, и все они носят название «Аркадаг».

Футбольная команда «Аркадаг», которая была сформирована из лучших игроков конкурирующих команд, в декабре привлекла внимание мировой общественности, с первой же попытки завоевав титул чемпиона премьер-лиги, выиграв 20 матчей подряд. 24 декабря «Аркадаг» стал обладателем Кубка Туркменистана по футболу, уверенно обыграв «Ахал» со счетом 3:0.

Бердымухамедов-старший в своем полном самолюбования послании сказал, что теперь «Аркадаг» непременно добьется успеха в Лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации и даже в клубном чемпионате мира ФИФА – турнире, на который ни одной команде из Центральной Азии еще не удавалось квалифицироваться. По его словам, это «приумножит международный спортивный авторитет страны».

Однако пока успехи «Аркадага» вызывают в основном насмешки. В статье Al Jazeera говорится о том, что клуб добился триумфа в «странном футбольном сезоне». Бывший менеджер сборной Узбекистана Алишер Никимбаев, отвечая на вопрос о будущем команды, заявил, что «в долгосрочной перспективе она не добьется успеха, поскольку превосходство “Аркадага” приведет к снижению уровня конкуренции в Туркменистане».

Как это водится, деловая активность в праздники снизилась, но 26 декабря президент Бердымухамедов все же нашел время для поездки в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в ежегодном неформальном саммите Содружества Независимых Государств.

Интенсивность, с которой Россия уделяет внимание Туркменистану в эти дни, приобретает несколько своеобразный привкус. Не проходит и месяца без того, чтобы Москва не выступила с одним или несколькими заявлениями, в которых она неизменно говорит о непоколебимой приверженности нерушимой дружбе.

30 декабря президент России Владимир Путин направил в Ашгабат новогоднее поздравление, в котором упомянул об «углублении стратегического партнерства» между Россией и Туркменистаном и подчеркнул важность совместной работы по международным вопросам в ключе, отвечающем интересам обеих стран. Особо он оценил роль Бердымухамедова-старшего в развитии этих отношений.

2 января за этим письмом последовало еще одно, аналогичное по содержанию и духу, от российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Одна из областей сотрудничества, которая, похоже, представляет особый интерес, – это предпринимаемые властями двух стран меры по «противодействию распространению дезинформации и фальшивых новостей». 25 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало заявление для прессы о взаимной заинтересованности в продвижении этой повестки.

Не стоит упоминать о том, что авторитарные режимы России и Туркменистана разделяют глубокую враждебность по отношению к прозрачным и свободным СМИ. Поэтому, когда Москва обещает Ашгабату поддержку в борьбе с фальшивыми новостями, это может означать только то, что она намерена помочь еще больше изолировать туркменских граждан от реальности с помощью цифровой цензуры.

Эта задача является приоритетной для туркменских властей. 28 декабря заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с замминистра образования Китая Сунь Яо, чтобы обсудить укрепление сотрудничества в сфере образования, уделяя особое внимание кибербезопасности.

Что касается вопросов обороны, то Ашгабат ждет предложения от многочисленных претендентов.

27 декабря Бердымухамедов-старший встретился в Ашгабате с генеральным директором турецкой компании Baykar, производителя беспилотного летательного аппарата Bayraktar, и представителем другого турецкого производителя военно-транспортной техники BMC. По имеющимся сообщениям, гости убедили Бердымухамедова в том, что закупка их продукции (в распоряжении Туркменистана уже имеется несколько военных беспилотников производства Baykar) станет «достойным вкладом в дальнейшее укрепление партнерских отношений».