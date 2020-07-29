Туркменистан: надо бояться пыли, а не коронавируса

Боже, сегодня в банкомате есть наличные! (Фото: ГосСМИ)

Власти в столице Туркменистана нашли новый метод предотвращения опасного с эпидемиологической точки зрения скопления людей – они убрали банкоматы.

Как сообщил 22 июля базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmenistan.news, банкоматы демонтировали на паре базаров и в нескольких популярных торговых центрах.

Таким образом, с точки зрения правительства, оно убивает сразу двух зайцев – теперь, помимо прочего, еще и не будут мозолить глаза очереди из десятков или сотен людей, выстраивавшихся с раннего утра, чтобы получить заветные (и постепенно обесценивающиеся) наличные манаты. По сообщению Радио Азатлык, в драке у одного банкомата в Фарабском этрапе (районе) Лебапского велаята (области) даже убили 65-летнюю женщину.

Между тем Центробанк признает, что, учитывая число обладателей пластиковых карт, число банкоматов является недостаточным. По последним данным, количество находящихся в обращении банковских карт выросло в первой половине 2020 года на 8% до 4,3 миллиона. А число банкоматов осталось на уровне 2 200, и, по сообщениям независимым СМИ, даже снижается. Получается, что на каждые 2 000 держателей карт приходится всего один банкомат. Как будто этого было недостаточно, в магазинах в этом году уменьшилось количество карточных терминалов – с 37 279 в январе до 36 997 по последним подсчетам.

Официальные лица возразят, указывая на, по их словам, растущее число онлайн-платежей, осуществляемых с карт. Более того, они утверждают, что цифровые транзакции постепенно вытесняют наличные платежи. Но это типичная циничная подмена причины и следствия, поскольку, даже если утверждения чиновников и соответствуют действительности, причина заключается в том, что правительство оставляет своим гражданам все меньше и меньше возможностей воспользоваться своими деньгами.

Даже государственное телевидение косвенно признает, что получить деньги в банкомате – это как дождаться манны небесной: в программах время от времени можно увидеть кадры, на которых держатели карт ритуально прикасаются полученными в банкомате деньгами ко лбу в знак благодарности.

В этой связи появляется искушение подумать, что чиновники таким образом стараются косвенно намекнуть руководству страны на эту проблему. Один из примеров – не ослабевающая политика отрицания наличия в стране вспышки коронавируса.

События вышли на уровень откровенного фарса 27 июля, когда туркменский МИД обнародовал раздраженное заявление, в котором выразил недовольство в связи с сюжетом, появившемся в эфире базирующейся в Москве телерадиокомпании «Мир», в основном специализирующейся на беззубых репортажах со всего бывшего СССР. В одном репортаже из Таджикистана, судя по всему, упоминалась ожидавшаяся жара из-за сильных ветров со стороны Ирана и Туркменистана. Ашгабат это возмутило, так как, по его подозрениям, истинное намерение репортажа, который он назвал «профессионально неграмотным», заключалось в том, чтобы создать впечатление, что коронавирус в Таджикистан заносит ветром из Туркменистана.

Не пытается ли МИД путем подобного самоуничижения заставить руководство страны наконец признать реальное положение вещей?

Хотя официальная позиция Туркменистана остается неизменной, – в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, – президент Гурбангулы Бердымухамедов предупредил, что болезнь может занести в страну ветром. Министерство иностранных дел недвусмысленно заявило, что эта версия основывается на данных Всемирной организации здравоохранения, которая не ответила на просьбы Eurasianet.org уточнить, действительно ли она придерживается этой теории.

Между тем полная картина происходящего приводится в докладе, составленном Международным партнерством по правам человека, в котором, среди прочего, подробно описываются меры, предпринятые туркменскими властями, чтобы сорвать работу миссии ВОЗ, приезжавшей в Туркменистан ранее в этом месяце на 10 дней с целью проведения анализа ситуации в стране. Как правило, меры включали перемещение пациентов из лечебных учреждений для больных COVID-19 до прибытия команды ВОЗ из пяти человек. И это сработало. Д-р Кэтрин Смолвуд, старший специалист по чрезвычайным ситуациям в Европейском бюро ВОЗ, похвалила Туркменистан за «высокий уровень готовности к COVID-19», одновременно мягко посоветовав правительству активизировать «критически важные меры в сфере общественного здравоохранения… как если бы в стране был COVID-19».

Естественно, теперь население денно и нощно засыпают рекомендациями носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. 27 июля государственное информационное агентство TDH сообщило читателям, что предстоящий священный праздник Ид аль-адха, известный в стране как Курбан-байрам, необходимо будет отпраздновать строго в кругу семьи «в связи с повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц».

Тем временем Радио Азатлык публикует вызывающие ужас сообщения о том, что только в Марыйском велаяте ежедневно умирают по меньшей мере 30 человек – судя по симптомам, от коронавируса. В аптеках наблюдается дефицит противогриппозных препаратов на фоне роста спроса на них. Эти лекарства можно найти на базарах, но по очень завышенным ценам. Медработники боятся встречаться лично и проводят встречи в формате телеконференции. Вещатель также сообщает, что желающие уволиться из больниц сталкиваются с угрозой судебного преследования по обвинению в государственной измене. Врачи и медсестры вынуждены покупать средства индивидуальной защиты за свой счет.

Между тем Аналитический центр по Центральной Азии, который позиционирует себя как медиапроект по правам человека, осуществляемый местными исследователями, на основе информации из анонимных источников и спутниковых снимков быстро растущих кладбищ выдвинул предложение, что число погибших от коронавируса, возможно, исчисляется тысячами. Однако к этим цифрам следует относиться с особой осторожностью. Другой проект – краудсорсинговая инициатива, по-видимому, запущенная из-за границы, но информации по этому поводу мало – пытается собрать что-то более убедительное, перечисляя имена предполагаемых жертв коронавируса. По состоянию на 28 июля список состоял из 50 имен.

Не вызывает сомнений одно: правительство не жалеет усилий в вопросе обеспечения изоляции внутри страны. Между тем на международной арене Ашгабат хвастает своими успехами в сфере взаимодействия с международным сообществом, в частности объявив 22 июля, что стал 25-й страной, получившей статус наблюдателя во Всемирной торговой организации.

Все еще наслаждаясь своим месячным отпуском, Бердымухамедов нашел время позвонить богатым и дружелюбным лидерам государств Ближнего Востока, а именно королю Бахрейна Хамаду бин Исе Аль Халифе, правителю Дубая и вице-президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму, и наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Во время состоявшихся по инициативе Бердымухамедова бесед он в основном в общих чертах говорил о перспективах возможного сотрудничества, но есть все основания полагать, что Ашгабат опять пытается добиться денежных вливаний, в частности, на газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Ранее в этом месяце туркменские СМИ заявили, что некой саудовской компании под названием «Сомо аль-Мамлака» была предоставлена возможность принять участие в реализации ТАПИ, но из этой инициативы пока ничего конкретного не вышло.

Тем временем в энергетическом секторе произошли новые перестановки. Довран Чишиев был назначен генеральным директором нефтеперерабатывающего комплекса в прикаспийском городе Туркменбаши. Как отметил оппозиционный сайт Gundogar.org, Чишиев уже 17-й руководитель этого важного промышленного объекта, и девять его предшественников были уволены за «серьезные недостатки в работе». Его непосредственный предшественник – Батыр Аманов – ранее в этом месяце был назначен председателем государственной газовой компании «Туркменгаз».

Но Чишиев и Аманов вряд ли особо рады своим новым назначениям. В предстоящие месяцы предвидятся сокращения кадров на фоне попыток Туркменистана справиться с последствиями пандемии коронавируса. Чиновники могут сколько угодно притворяться, что вируса в стране нет, но вот экономических последствий эпидемии избежать будет труднее.