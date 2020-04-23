Туркменистан: нам не нужно бесплатное образование

Президент на этой неделе защитил свой титул самого большого в стране любителя покататься на велосипеде, проехав 20 километров по навивающей жуть своей безлюдностью южной части Ашгабата.

«Президент Гурбангулы Бердымухамедов убежден, что спорт является важнейшим условием для укрепления физического здоровья», – говорится в опубликованной 19 апреля статье по этому поводу на сайте государственного информационного агентства. Также велопрогулка удостоилась 11-минутного репортажа в вечерних новостях.

Согласно этой же политике в выходные возобновится чемпионат страны по футболу – вопреки предписанию международных экспертов в области здравоохранения не допускать массового скопления людей. Правда, на туркменские футбольные матчи все равно ходит не особо много народа. По сообщению новостного агентства AFP, «посмотреть на матч между находящимися во главе турнирной таблицы командами – чемпионом прошлого сезона “Алтын Асыром” и лидером лиги “Копетдагом” – собрались около 300 человек».

Одной из предполагаемых целей велопрогулки был осмотр текущих строительных работ. Давно забыты ведшиеся всего несколько недель назад разговоры о сокращении расходов на строительство (за исключением самых важных объектов), судя по которым создавалось впечатление, что правительство осознало неизбежность необходимости затягивания поясов из-за последствий глобального коронавирусного кризиса. С седла велосипеда Бердымухамедов в частности проинспектировал строительство трибуны (с которой, судя по всему, люди вроде него будут проводить смотры парадов), нового здания для будущего двухпалатного парламента, роскошного отеля и штаб-квартир двух местных банков.

Экономить планируется за счет менее важных вещей.

Например, образования. В своем докладе по поводу проводимых в этой сфере реформ, одна из целей которых – добиться престижной международной аккредитации туркменских университетов к 2024 году, заместитель премьер-министра Пурли Агамырадов отметил, что вузы страны переходят на самофинансирование и будут взимать плату за обучение. Это привычные вещи для людей на Западе, но для туркмен подобные реформы могут оказаться болезненными. А идея о международной аккредитации, вероятно, нацелена на то, чтобы отчасти избавить молодежь от необходимости уезжать учиться за границу, как это многие сейчас делают, в том числе в такие страны, как Беларусь, Китай, Турция и Россия.

В туркменской рутине есть приятная предсказуемость. Бердымухамедов 17 апреля подписал указ о плане по сбору риса в 2020 году, согласно которому объем производства должен составить 82,4 тыс. тонн. Эта цифра один в один совпадает с цифрами в 2019 и 2018 годах, но выше показателя 2017 года – 81,6 тыс. тонн. Ашгабат, очевидно, особо не заботит принятое возглавляемым Москвой Евразийским экономическим союзом решение ввести запрет до 30 июня на экспорт ряда основных товаров, в том числе семян подсолнечника, гречневой крупы, сои и риса. До сбора урожая, конечно, еще далеко, но просто примечательно, насколько спокойно власти, так часто хвастающие стремлением к самодостаточности, относятся к зависимости от других стран (Туркменистан обычно покрывает большую часть нужд в рисе за счет импорта).

Между тем оппозиционный сайт «Гундогар» обратил внимание на то, что в 2006 году Туркменистан, согласно официальным данным, производил 170 тыс. тонн риса и не зависел от импорта.

Туркменистан, возможно, вообще больше не сможет выращивать эту требующую огромных расходов воды сельхозкультуру в полезных объемах. В вызывающем тревогу репортаже, подготовленном базирующимся в Амстердаме сайтом Turkmen.news, показано, как поля в Дашогузском велаяте (области) практически потеряли плодородие в результате засоления. На прилагающейся к статье видеозаписи видно, что почву покрывает толстый слой соли. Информация в этом репортаже соответствует выводам проводившихся ранее исследований. Например, в опубликованном в 2016 году докладе под авторством Ахмада Хамидова, Катарины Хелминг и Дагмар Балла отмечается, что засоление затронуло поражающую воображение долю орошаемых земель в Туркменистане – 95,9%.

Множатся признаки недовольства в регионах. В статье от 20 апреля базирующийся в Вене сайт «Хроника Туркменистана» сообщают о произошедшем 9 апреля инциденте, когда жители поселка Махтумкули Марыйского велаята напали на продавца государственного магазина из-за того, что в течение нескольких дней не могли купить основные продукты, такие как мука и масло. Между тем продавец тайно отпускал эти товары своим родственникам, сообщает сайт со ссылкой на свои источники.

Ранее в Марыйском велаяте уже имела место необычная вспышка недовольства, когда в начале апреля жители сел вокруг Мары перекрыли автотрассу с требованиями обеспечить их мукой и другими продуктами питания. По сообщению Радио «Азатлык», принимавшие участие в акции протеста женщины жаловались, что им нечем кормить детей, и требовали, чтобы государственные магазины возобновили продажу пайковых товаров первой необходимости.

В этой связи особенно примечательно, что, по сообщениям, правоохранительные органы преследуют людей в городе Байрамали, что к востоку от Мары, за продажу домашнего хлеба на местном рынке. Согласно информации в статье «Азатлыка» от 20 апреля, полиция утверждает, что частники пекут из предоставляемой государством муки, извлекая таким образом прибыль. При этом сотрудники отпускают тех, кто готов и способен заплатить крупную взятку.

Искать альтернативные решения дозволяется лишь государству или компаниям, во главе которых стоят приближенные власти предержащих.

Туркменистан продолжает импортировать огромное количество цемента из Турции для всех своих дорогостоящих строек. Согласно сообщению на сайте «Хроника Туркменистана» со ссылкой на базирующийся в Баку новостной сайт «Тренд», Туркменистан в первом квартале этого года закупил в Турции цемента на сумму 6,2 млн долларов, что почти в три с половиной раза больше, чем в первые три месяца 2019 года.

Однако в том, что касается декоративной отделочной строительной продукции, президент предпочитает полагаться на местные ресурсы. На заседании Кабмина 17 апреля он заслушал доклад своего сына, также известного как министр промышленности и строительства Сердар Бердымухамедов, о ведущихся на карьерах страны работах по наращиванию производства отделочных материалов, таких как гранит и мраморная плитка для внутренней и наружной облицовки. Но на трех упомянутых им карьерах производят материалы красно-розового, желтовато-белого, светло-коричневого, зеленого и серого цветов, а не излюбленного президентом ярко белого, поэтому, к (его) сожалению, цветовая гамма туркменских зданий может когда-нибудь немного обогатиться.