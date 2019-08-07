Туркменистан: Народный совет, приводящий в отчаяние

Август в Туркменистане – время, когда пора возвращаться к работе.

Покончив со своими летними развлечениями, президент Гурбангулы Бердымухамедов вернулся к более привычной форме одежды, облачившись в серый в тонкую полоску костюм, чтобы 5 августа провести видеоконференцию с главами регионов.

Значительная часть встречи была посвящена планам, связанным с предстоящим заседанием Халк Маслахаты (Народного совета), которое должно состояться 25 сентября, за пару дней до Дня независимости. Это весьма фотогеничное мероприятие благодаря скоплению облаченных в халаты старейшин с ниспадающими белыми бородами, но единогласность принимаемых решений полностью противоречит всему, чем должен быть представительный орган.

Халк Маслахаты был распущен в 2008 году – приблизительно через год после того, как Бердымухамедов пришел к власти, когда еще была надежда, что он может стать демократизатором, – но затем, в октябре 2017 года, этот орган был восстановлен. В последнее время наиболее заметной его деятельностью стало придание легитимности непопулярным политическим мерам, таким как отмена бесплатных коммунальных услуг для большей части населения.

Нельзя сказать, что парламент утратил свое официальное значение. На самом деле он вполне представляет собой фабрику по штампованию законов. Председатель Меджлиса Гульшат Маммедова доложила президенту, что за два пленарных заседания парламент принял 55 документов: 31 закон и 24 постановления. Маммедова также заявила, что продолжается подготовка проектов документов, призванных «активизировать демократические процессы». Не очень понятно, на кого Ашгабат пытается произвести впечатление (или ввести в заблуждение) такого рода разговорами.

Однако самым неотложным предстоящим делом станет широко разрекламированный Каспийский экономический форум, который должен состояться 11-12 августа в туркменской туристической зоне «Аваза». Вокруг этих дат будут происходить различные деловые события, так или иначе связанные с форумом.

Россия заработает себе несколько крупных очков, отправив для участия в работе форума премьер-министра Дмитрия Медведева. Тем, кто интересуется состоянием здоровья Бердымухамедова, будет особо интересна запланированная встреча этих двух государственных деятелей, которая может предоставить редкую возможность воочию увидеть президента тем, кто находится за пределами ближайшего окружения туркменского лидера.

Хотя российское правительство причинило Туркменистану немало душевных страданий в 2016 году, отказавшись от долгосрочного соглашения на поставку природного газа, сейчас все выглядит гораздо более оптимистично. Поставки газа возобновились, хотя и в меньших объемах, чем прежде. И это будет уже второй визит Медведева в Туркменистан за три месяца. В конце мая российский премьер побывал в Ашгабате, предположительно, с миссией доброй воли, дабы заверить туркменские власти в усилиях Москвы по поддержанию добрососедских отношений. За свои хлопоты Медведев даже получил в подарок щенка алабая. Бердымухамедов как раз сейчас сильно интересуется алабаями, и только что закончил «писать» книгу о них.

Впрочем, Каспийский экономический форум – плохая новость для отдыхающих. Работающее в Амстердаме издание Turkmen.news (прежнее название «Альтернативные новости Туркменистана») сообщило, что многие отели в курортной зоне «Аваза» закроют свои двери для местных отдыхающих с 5 августа на 10 дней, пока приоритет будет отдаваться зарубежным гостям. Этот период выходит далеко за рамки дат самого форума.

Туркменам может это не понравиться, но они уже должны были привыкнуть к полнейшему разрыву между спросом и предложением. Многих по-прежнему тревожит отсутствие доступа к наличным деньгам.

Венское издание «Хроника Туркменистана» сообщило 5 августа, что с утра у банкоматов в Ашгабате выстраиваются очереди в несколько сотен человек. Нехватка наличных денег становится особенно острой в выходные дни. Из-за нехватки ликвидных средств люди смогли обналичить зарплату (которая начисляется на банковские карты) за июнь только в конце июля, пишет «Хроника».

Источник издания Turkmen.news в Марыйской области описывает еще более драматическую ситуацию с банкоматами.

«Люди бранятся, используя нецензурную лексику, дерутся и готовы убить друг друга, когда кто-то старается пролезть вперед», – рассказал он.

Некоторым, возможно, едва удается добиться, чтобы деньги начислили хотя бы на карту. Туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», Радио «Азатлык», сообщила 5 августа, что правительство придумало новый хитроумный способ убедиться, что домашние хозяйства оплачивают свои счета. Государственные служащие не получат своей зарплаты до тех пор, пока не предоставят документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате за электричество, газ и воду. По словам источника Радио «Азатлык», получение такого документа, однако, может занять продолжительное время, и возникает реальная перспектива, что госслужащие останутся без зарплаты в течение недель или месяцев.

Осенью 2018 года власти начали устанавливать счетчики, чтобы измерять потребление газа, электричества и воды, – в соответствии с решением, принятым Халк Маслахаты. Принудительные меры по оплате счетов носят несистематический характер и, вероятно, останутся таковыми, пока население не усвоит полностью идею, что основные коммунальные услуги больше не предоставляются государством бесплатно. В Туркменабаде, втором по величине городе страны, расположенном недалеко от узбекской границы, в общественном транспорте появились объявления, предупреждающие, что неуплата за использованную электроэнергию может привести к отключению электричества и вызову в суд.

Помимо этого, за последние пару лет туркменские граждане сталкивались с хроническим дефицитом основных продовольственных товаров. Постановление, подписанное на этой неделе президентом, возможно, предвещает тревожные новости на этом фронте. Делая нелогичный вывод из описанной выше ситуации, новостное агентство ТДХ утверждает, что «принимая во внимание факт обеспечения продовольственной безопасности страны, будет уменьшен размер земельных площадей, которые предстоит засеять пшеницей под урожай следующего года».

Вместо этого те же земли будут превращены в хлопковые поля в рамках программы по увеличению экспорта. Не будет преувеличением назвать фермеров, работающих на хлопковых полях в Туркменистане, современными крепостными, которые в лучшем случае надрываются за мизерную плату, едва достаточную для того, чтобы выжить.

Если читать это постановление между строк, то оно означает, что местной муки, доступной для продажи, станет меньше и что больше драгоценных ирригационных ресурсов страны будет перенаправлено на полив требующей обильного орошения сельскохозяйственной культуры, которая, кстати, также служит причиной безмерного числа сообщений о нарушениях прав человека.