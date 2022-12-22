Туркменистан: настало время распинать

Трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана наконец состоялся, а повестка дня была такой же, как и ожидалось.

Вся суть переговоров, состоявшихся 14 декабря в прикаспийском курортном городе Аваза, свелась в основном к тому, что три страны стремятся, как выразился туркменский правительственный сайт, «сформировать скоординированную и многовариантную систему поставок энергоносителей на мировые рынки».

Несмотря на то, что трехсторонний саммит, подготовка к которому велась годами, стал настоящим историческим событием, ни о чем конкретном сторонам договориться не удалось.

17 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не уточняя деталей, заявил, что в Авазе обсуждалась идея транспортировки туркменского газа в Турцию, но механизм поставок требует дальнейшей проработки.

«Наше Министерство энергетики и природных ресурсов совместно с командами из Азербайджана и Туркменистана предварительно изучат этот вопрос. Только после этого мы вновь встретимся. Я надеюсь, что мы сможем принять решение о своего рода дорожной карте», – сказал он, выступая в юго-восточной провинции Турции Мардин.

Пока не совсем ясно, что имеет в виду официальная Анкара. В начале этого месяца агентство Bloomberg процитировало слова турецких чиновников о том, что туркменский газ может перевозиться через Каспийское море на судах, а для этого потребовалось бы превратить его путем сжатия в жидкость. В настоящее время Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов ежегодно производит более 300 тысяч тонн СПГ, что составляет около двух третей от общего объема производства страны. Но Ашгабат заявил о желании увеличить эти показатели.

Любой проект по строительству транскаспийского трубопровода вызовет обеспокоенность России. В частности, сенатор РФ от Астраханской области Александр Башкин в колонке от 16 декабря написал, что Москва будет возражать против любого проекта строительства трубопровода по экологическим соображениям.

Турция позиционирует себя как посредник, способный разрешить возможную напряженность. Выступая в провинции Мардин, Эрдоган в очередной раз озвучил идею о том, что в его стране может быть создан газовый хаб, где будет смешиваться туркменское и российское топливо. Даже источники в российской газовой компании «Газпром» признались СМИ, что все это напоминает фокус с наперстками: подобный газовый узел позволит европейским странам, соблюдая условности, покупать газ через турецкий хаб, а не у самой России.

Еще одним пунктом повестки дня в Авазе был общий интерес к дальнейшему развитию транспортного коридора Турция-Азербайджан-Туркменистан. Туркменистан лоббирует создание единого логистического центра (местоположение которого еще предстоит определить) для оптимизации транспортных перевозок.

Государственная железнодорожная компания Узбекистана наглядно продемонстрировала, как этот маршрут может принести пользу Центральной Азии, объявив 18 декабря об отправке контейнерного поезда, следующего в Евросоюз через Туркменистан, Азербайджан и Грузию. 91 грузовой вагон, груженный медным концентратом, преодолев 4 тысячи километров, завершит свой путь в болгарском портовом городе Бургас.

Однако рассматривать подобные инициативы как способ обойти Россию или избавиться от нее, было бы категорически неверно.

В заявлении ОАО «Российские железные дороги» от 19 декабря говорится, что оно достигло договоренности с аналогичными компаниями в Иране, Казахстане и Туркменистане о предоставлении скидки на перевозку грузов по коридору Север-Юг в 2023 году. Россия с июля отправляет грузы поездами в Индию по этому маршруту – только в 2023 году она рассчитывает отправить в Индию 12 миллионов тонн товаров, так что возможность получить 20-процентную скидку имеет немаловажное значение.

На состоявшемся 16 декабря заседании правительства Туркменистана, посвященном подведению экономических итогов за 11 месяцев текущего года, привычно звучали многочисленные бодрые отчеты. Вице-премьер по вопросам ТЭК Шахым Абдрахманов проинформировал коллег о том, что туркменбашинские нефтеперерабатывающие заводы полностью перевыполнили производственный план по выпуску бензина, топлива и сжиженного газа, и что все больше газа добывается и экспортируется.

Однако это не помогло Абдрахманову и главе государственной газовой компании «Туркменгаз» Батыру Аманову избежать выговоров за «недостатки» от президента Сердара Бердымухамедова. Абдрахманов уже получал нагоняй в апреле.

Все это выглядит немного странно, поскольку, как уже говорилось выше, официальные хроники представляют ситуацию в энергетическом секторе в розовом свете. Базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news предлагает этому совершенно неблаговидное объяснение, не связанное с работой на производстве. В ноябре издание сообщило, что Бердымухамедов был вынужден уволить своего двоюродного брата Ахмета Гельдымурадова с должности заместителя председателя правления концерна «Туркменгаз» после того, как стало известно, что тот в состоянии сильного опьянения разбил бутылку о голову высокопоставленного прокурора. Вскоре после увольнения Гельдымурадов улетел с семьей на отдых в Дубай, а по возвращении был незамедлительно назначен на другую должность в энергетическом секторе. По предположению Turkmen.news, истинная причина, по которой Бердымухамедов сделал выговор Абдрахманову и Аманову, заключается в том, что они позволили всей этой истории стать достоянием общественности.

Это весьма прискорбно, поскольку появились хорошие новости, касающиеся экспорта газа.

13 декабря СМИ со ссылкой на источники в правительстве Узбекистана сообщили, что в течение зимы планируется импортировать 1,5 миллиарда кубометров туркменского газа для удовлетворения растущего спроса. Несколькими днями ранее Министерство энергетики Узбекистана заявило, что увеличило суточные поставки электроэнергии из Туркменистана до 20-21 миллиона киловатт-часов вместо согласованных ранее 17-18 миллионов.

В этом месяце Туркменистан проводит последнюю перепись населения – всего лишь в третий раз с момента обретения независимости. Перепись будет проходить в течение 10 дней, вплоть до 27 декабря.

Теоретически это должно окончательно прояснить вопрос о том, сколько людей на самом деле проживает в Туркменистане. Мнения по этому вопросу значительно разнятся.

В 2019 году Радио «Азатлык» со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что за предыдущее десятилетие Туркменистан покинули почти 1,9 миллиона человек. В июле 2021 года Радио «Азатлык» вернулось к этому вопросу и, опираясь на информацию, полученную от трех осведомленных источников, написало, что население страны, возможно, сократилось до 2,8 миллиона человек. По последним полученным из Турции данным, по меньшей мере 124 тысячи туркменских граждан постоянно проживают в этой стране, и это без учета количества людей, пребывающих там без разрешения.

Даже если туркменские экономисты-статистики не намерены прибегать к обману при работе с цифрами, их данным не поверят. Ашгабат настолько беззастенчиво лжет (чего только стоит его заявление о том, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19), что ничто из сказанного им не может быть принято за чистую монету, поэтому перепись может оказаться бесполезным занятием.