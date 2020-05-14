Туркменистан: на горизонте еще более трудные времена

После обретения независимости Туркменистан ни разу не проводил военных парадов в честь Дня победы – годовщины капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. Но правительство решило, что в этом году все будет по-другому, и 9 мая прошел первый такой парад.

При этом пропагандистские лакеи как-то умудрились превратить и это мероприятие в отправление культа личности президента Гурбангулы Бердымухамедова. Позаимствовав у России идею «Бессмертного полка», Туркменистан в частности организовал собственное шествие людей с портретами ветеранов войны. Во главе процессии вышагивал офицер в белой форме с портретом покойного деда президента, Бердымухамеда Аннаева, который и в прошлом служил объектом правительственного мифотворчества.

Специально по этому случаю в Ашгабат было доставлено боевое знамя полка, в котором служил Аннаев. Но даже государственные СМИ не смогли сказать по этому поводу чего-то конкретного, поскольку, судя по всему, неизвестно, как прародитель Бердымухамедова помогал приблизить победу (если он вообще помогал).

Особую политическую окраску шествию придало присутствие заместителя министра обороны России Александра Фомина, заявившего, что некие страны «пытаются возродить нацистскую идеологию», что на кремлевском кодовом языке подразумевает Украину, страны Балтии и другие государства, которые осмелились поставить под сомнение благостность советского правления после Второй мировой войны. Его замечание было опубликовано государственным информационным агентством Туркменистана, что подразумевает одобрение.

Обычно Ашгабат не позволяет втягивать себя в подобные исторические диспуты, поэтому есть искушение интерпретировать данный эпизод как попытку Туркменистана подольститься к Кремлю.

Также в попытке добиться благосклонности Москвы Туркменистан отправил в Россию 1 тыс. тонн туркменской текстильной продукции, стройматериалов и продовольствия с целью оказать содействие в борьбе с коронавирусом (при этом Ашгабат продолжает утверждать, что в самом Туркменистане не было не одного случая заболевания). В ответ Министерство внутренних дел РФ 10 мая опубликовало ноту, поблагодарив Туркменистан за «жест дружбы и добрососедства».

Бердымухамедов, возможно, и живет в мире иллюзий, но даже он уже осознал, что кризис, охвативший его сильно зависящую от экспорта энергоносителей страну, будет очень трудно преодолеть без посторонней помощи. Но в идеале помощь должна исходить от стороны, которая не будет делать всевозможных дерзких предложений по поводу прозрачности, реформ и тому подобного.

На заседании Кабинета министров 8 мая Бердымухамедов заслушал привычный перечень фантазий о великолепном состоянии экономики. Рост валового внутреннего продукта в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,3%.

Внешнеторговый оборот, большая часть которого приходится на экспорт природного газа в Китай, вырос на 1,5%. В докладе государственного информационного агентства о заседании Кабмина не упоминалось об объемах экспорта энергоносителей; подразумевалось, что торговля выросла за счет увеличения экспорта текстиля.

К слову об экспорте газа, был один интригующий момент. Базирующееся в Ашгабате издание Arzuw, недавно пережившее что-то вроде радикального пересмотра своих рабочих процессов, предприняло очень дерзкий шаг: оно очень осторожно признало неоспоримость законов физики, в самой деликатной манере пересказав и без того довольно сухую заметку международной финансово-аналитической компании S&P Global о сокращении Китаем импорта из государств Центральной Азии.

В заметке S&P Global, основанной на интервью с главой государственной нефтегазовой компании Узбекистана, упоминается, что КНР продолжит сокращать объемы импорта.

«Китай запросил сократить поставки, но также уточнил, что любое сокращение поставок газа будет осуществляться пропорционально между Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном», – сказал изданию Мехриддин Абдуллаев.

В 2019 году Туркменистан поставил в Китай 33,2 млрд кубометров газа, что намного больше, чем Казахстан или Узбекистан, т.е. при пропорциональном сокращении он понесет наибольшие убытки. Между тем, согласно данным китайской таможни за март, когда поставки уже сократились, Туркменистан только в этом месяце экспортировал в КНР товаров (естественно, по большей части газа) на 550 млн долларов. Даже с учетом непогашенных долгов это колоссальная сумма, свидетельствующая о том, что проблемы Ашгабата по-прежнему связаны не с нехваткой доходов, а с коррупцией, расточительством, неумелым руководством и неверно расставленными приоритетами.

На заседании Кабинета министров Бердымухамедов также поворчал по поводу того, что страна не производит цемент в достаточных объемах, и что министру промышленности – Сердару Бердымухамедову, сыну и предполагаемому наследнику президента, – следует это исправить. Подразумевается, что стране не хватает строительных материалов на реализацию программы строительства, которая, как всего несколько недель назад заметил сам президент, должна была сократиться из-за переживаемых страной финансовых трудностей.

Закруглившись с этими важными вопросами, президент приступил к изложению некоторых болезненных аспектов. Предстоящие трудности будут похлеще, чем во время мирового финансового кризиса конца 2000-х, а также в период падения цен на нефть в 2014-2015 годах. В этой связи, по словам Бердымухамедова, расходную часть госбюджета следует значительно сократить. Членам кабинета было поручено «представить предложения по составлению нового бюджета по итогам первого полугодия».

При этом президент подчеркнул, что это не должно коснуться расходов на социальную защиту (какой бы она там не была).

Между тем сейчас ни недели не проходит без новых сообщений о нехватке продовольствия в регионах. Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило 10 мая, что в Туркменбашинском районе Дашогузского велаята (области) местные жители атаковали проводившего смотр хлопковых полей главу районной администрации из-за дефицита субсидированной муки в местном государственном магазине. Люди выражали недовольство тем, что их в области пшеничные поля отдали под хлопок, который можно продать за твердую валюту, но нельзя съесть. «Хроника» сообщила, глава администрации отправил полицию разобраться с недовольными.

Базирующийся в Амстердаме сайт Turkmen.news 11 мая сообщил о фактическом внедрении в Балканском велаяте продовольственных карточек. После соблюдения формальностей – включая оплату небольшого сбора за обработку продкарт – домашние хозяйства могут с этим документом покупать основные продукты в государственных магазинах по ценам ниже рыночных. Как сообщается на сайте, если в семье от одного до четырех человек, то она имеет право ежемесячно купить по 500 граммов риса, муки, хлопкового масла и куриных ножек. «Местные жители называют систему “талонной”, но, по сути, это возврат к карточкам 90-х годов», – отмечается на сайте.

Людям, возможно, не хватает еды, но они могут утешиться тем фактом, что у Туркменистана скоро может появиться новый корвет на Каспийском море. Интересующиеся оборонными вопросами пользователи в российских онлайн-форумах утверждают, что обнаружили это, осматривая свежие снимки Google Earth за март, на которых, по их словам, видно, что в портовом городе Туркменбаши строится военный корабль. При этом дается ссылка на датированные августом прошлого года сообщения, согласно которым туркменский флот заключил соглашение с турецкой верфью о поставке одного из этих прибрежных патрульных катеров.

Между тем фарс с коронавирусом продолжается, а представители ООН и Всемирной организации здравоохранения опять позволяют использовать себя в качестве пиар-инструмента.

Министр иностранных дел Рашид Мередов заявил журналистам 8 мая, что Туркменистан готов принять делегацию экспертов ВОЗ. «Абсолютно никаких проблем здесь нет, – сказал он. Однако это явная ложь, т.к. специалисты ВОЗ, очевидно, безуспешно пытаются попасть в Туркменистан как минимум с 23 апреля.

Между тем интервью спецпредставителя генсека ООН по Центральной Азии Натальи Герман онлайн-радиостанции «Голос СНГ» так понравилось туркменским официальным лицам, что они перепечатали его в полном объеме на веб-сайте посольства Туркменистана в РФ.

«Своевременные меры на внешних границах Туркменистана однозначно способствовали той ситуации, в которой мы сейчас находимся», – сказала она (правда, это замечание теоретически можно интерпретировать очень по-разному).

Высказывания Паулины Карвовской, главы странового офиса ВОЗ в Туркменистане, на первый взгляд еще более лестны. Согласно статье РИА «Новости», после посещения карантинных учреждений в городах Туркменабад и Туркменбаши она похвалила Туркменистан за принятие необходимых профилактических мер и серьезное отношение к проблеме. Между тем очевидно, что Карвовска, как и ее коллега в Таджикистане, ставит себя в ситуацию, когда она повторяет данные местных властей, в которые те легко могут делать приписки и вносить прочие выгодные им изменения. «Мы полагаемся на органы здравоохранения Туркменистана, чтобы сообщить нам о подтвержденных случаях, и до этого момента мы не были уведомлены о таких случаях», – заявила Карвовска 3 мая. Дружественные режиму СМИ повторяют подобные заявления чиновников, боящихся сказать правду, как безоговорочное одобрение страусиной политики Туркменистана.

Однако если перевести заявление Карвовской с дипломатического языка на обычный, она, судя по всему, подразумевает, что туркменское правительство вполне может лгать, – и почти наверняка лжет, – но было бы грубым указывать на это.