Туркменистан: на новом самолете в туманное будущее

Обладая большими запасами нефти и газа, Туркменистан не задумывался всерьез о зеленой энергетике. Но ситуация, возможно, меняется.

19 июня на заседании Кабинета министров президент Гурбангулы Бердымухамедов одобрил строительство первой в стране гибридной гелиоветровой электростанции.

Это, по словам президента, поможет ускорить реализацию Национальной стратегии по развитию возобновляемых источников энергии. Создается впечатление, что это была его идея, хотя почти наверняка это не так.

Однако Бердымухамедов не упомянул о том, что средства на строительство этой относительно небольшой 10-мегаваттной электростанции в Балканском велаяте были получены из-за рубежа: Фонд развития Абу-Даби (ADFD) выделил кредит на сумму около 25 миллионов долларов. Известно, что эмират предоставляет подобные кредитные линии многим развивающимся странам, из чего следует, что он, фактически, приравнивает Туркменистан, который претендует на роль энергетического гиганта в регионе, к таким государствам, как Антигуа и Барбуда, Буркина-Фасо, Чад, Куба, Мальдивы, Непал, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины.

В итоге был объявлен тендер на строительство станции, и существует большая вероятность, что ее получит компания из Абу-Даби. Точно таким же способом компания Dhabi Future Energy Company выиграла контракты на строительство двух 200-мегаваттных солнечных электростанций в Узбекистане. Все это выглядит как некая круговая порука.

Это не единственное, на что Туркменистан тратит выделенный Абу-Даби кредит. О приоритетах Ашгабата говорит тот факт, что только четверть выданного на 15 лет кредита, переговоры о предоставлении которого вел сын Бердымухамедова Сердар, направлена на, как надеются, долгосрочный проект в области производства экологически чистой энергии.

Еще 75 миллионов долларов США пойдут на строительство международного аэровокзального комплекса в городе Джебел, также расположенного в Балканском велаяте. (Министерство иностранных дел Туркменистана, кстати, не упомянуло о выраженных в долларах цифрах, переложив эту обязанность на пресс-службу ADFD). В городе Туркменбаши, расположенном примерно в 140 километрах к западу от Джебеля, уже есть международный аэропорт, что ставит под сомнение целесообразность этих расходов.

Но вызывающие сомнения расходы – вполне в духе Туркменистана. Например, на прошлой неделе авиакомпания «Туркменские авиалинии» получила в свое распоряжение последний самолет Boeing 777-200LR, только сошедший с конвейера. Буквы LR в названии этого самолета означает «дальнемагистральный», поскольку воздушное судно способно преодолевать расстояние более 15 тысяч километров. Это в три раза больше, чем самые дальние маршруты, которые в настоящее время обслуживает Turkmenistan Airlines. В свете этого странного приобретения один из комментаторов блога об авиации, который назвал эту покупку «одним из самых странных решений в отношении воздушного флота любой авиакомпании», язвительно поинтересовался, не умалчивает ли Туркменистан о планах запуска рейсов по маршруту Ашгабат-Фиджи. Но, возможно, есть и другая причина, которая лишний раз подчеркивает, что Ашгабат не столь привержен зеленой стратегии развития: сверхбольшие топливные баки позволили бы перевозчику совершать большинство рейсов в оба конца без дозаправки и заправляться топливом на родине, где топливо предоставляется по льготным ценам.

Среди других новостей, касающихся международного экономического сотрудничества: Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) выиграла контракт на бурение новых скважин на гигантском газовом месторождении Галкыныш. По итогам объявленного тендера предложение CNPC было признано «наиболее достойным».

Впрочем, создается впечатление, что CNPC была выбрана потому, что Туркменистан испытывает хронические трудности с деньгами и в результате не может рассматривать другие варианты. Проект бурения рассчитан на 30 месяцев, а оплата будет производиться в виде 17 млрд. кубометров газа, поставляемого в Китай в течение трех лет. Это означает, что более одной десятой части туркменского газа, который будет поставляться в Китай в течение этого периода времени, пойдет на оплату китайской государственной компании за вышеупомянутую работу.

Учитывая, что Туркменистан сталкивается с большими трудностями при расчетах с международными партнерами, заявления властей о финансовой самодостаточности выглядят крайне нагло. Но это их не останавливает.

18 июня на заседании правительства вице-премьер Гадыргельды Мушшиков сообщил о переводе с 2021-22 учебного года ряда вузов на хозрасчет, тем самым реализуя планы, которые вынашивались уже несколько лет. В число вузов, о которых идет речь, входят некоторые из важнейших в стране центров технического образования, в частности, в области нефтегазовой инженерии, финансов и экономики, а также архитектуры и строительства.

Никто толком не объяснил, каким образом университеты должны сами оплачивать свои расходы. Одним из вариантов предположительно является плата за обучение, хотя все, у кого есть на это средства, предпочитают получать образование в таких странах, как Россия и Беларусь, или даже Турция и Китай. Пожалуй, трудно представить, по какой причине молодые люди должны захотеть обременять себя долгами, чтобы оплатить обучение в университете, диплом которого нигде в мире не признается.

Впрочем, у Туркменистана имеются более действенные способы удержать молодых людей от переезда за границу. Как сообщило Радио «Азатлык» 21 июня, десятки выпускников, пришедших на этой неделе в свои школы для сдачи выпускных экзаменов, вместо этого были увезены в призывные пункты. По имеющимся сообщениям, рейды, которые, по сути, являются организованным государством похищением людей, были проведены в школах Ашгабата и Лебапского велаята 15 июня и 16 июня. У молодых людей есть все основания уклоняться от военной службы, ведь это время сплошных страданий – отбывая воинскую повинность, они сталкиваются с принудительным трудом на полях, дедовщиной и угрозой служить на афганской границе.

Даже если бы никто не препятствовал отъезду из страны, в любом случае сейчас мало кто, не говоря уже о студентах, может это сделать. Несмотря на то, что Туркменистан утверждает, что в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 (врачи либо лгут, либо притворяются, что не видят очевидного, из страха расстроить своего президента), в стране действуют строгие ограничения на выезд.

19 июня ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан» на своей первой полосе разместила подробную информацию о новом комплексе предпринимаемых правительством защитных мер. В частности, прибывающие из-за рубежа граждане должны будут соблюдать 21-дневный карантин. Газета сообщает, что продолжается кампания по вакцинации против коронавируса, но ни слова не было сказано о количестве человек, сделавших на сегодняшний день прививку, что не способствует укреплению доверия.

Базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news взял на себя незавидную задачу – попытаться приоткрыть плотную завесу секретности и собрать всю информацию о том, какое влияние оказал COVID-19 на Туркменистан. Их подробный отчет, опубликованный на этой неделе (также на английском языке), заслуживает тщательного изучения.