Туркменистан: На пути к светлому будущему по ямам и колдобинам

Если бы не проблемы с «плавным подключением», через Каспий переправлялись бы гораздо большие объемы грузов. (Фото: официальный сайт правительства Туркменистана)

В конце этого месяца высокопоставленные представители правительств стран Центральной Азии и стран-членов Евросоюза встретятся в Брюсселе на Форуме инвесторов по устойчивому развитию транспортного сообщения между Европой и Центральной Азией.

На прошедшем 12 января заседании Кабинета министров глава государственного агентства Туркменистана по транспорту и коммуникациям Мамметхан Чакыев отчитался о ходе подготовки к мероприятию. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что рассматривает форум как возможность рассказать об инвестиционной привлекательности транспортного сектора страны.

Однако проведенное по заказу ЕС исследование по устойчивым транспортным коридорам, соединяющим Европу с Центральной Азией, показывает, как много еще предстоит сделать, прежде чем Туркменистан сможет внести полезный вклад в эту повестку дня.

Теоретически возможности Туркменистана огромны.

В результате завершенной в 2018 году модернизации порта Туркменбаши у страны должна была появиться возможность использовать потенциал растущего грузопотока через Каспийское море. Сейчас, когда европейские чиновники заговорили о практической значимости маршрута «Средний коридор» как альтернативного торгового маршрута в обход России, этот вопрос приобретает все большую актуальность. Однако на сегодняшний день Туркменбаши уступает лидирующие позиции портам, расположенными дальше на севере, в Казахстане.

В опубликованной в сентябре статье для государственных СМИ Чакыев дал общий обзор множества других проектов, которые призваны превратить Туркменистан в транзитную державу. По его словам, строительство ряда железнодорожных маршрутов, включая Узень-Берекет-Горган, Керки-Ымамназар-Акина, Ашгабат-Дашогуз и Зергер-Керк, способствовало увеличению объемов международных грузоперевозок через территорию страны. Этой логикой объясняется и приобретение мощных тепловозов у Китая и России.

Если оставить в стороне подозрительные моменты, связанные с процессом заключения контрактов, то и в отношении автомобильных дорог проводится большая работа. После завершения строительства 600-километрового автобана Ашгабат-Туркменабат, проложенного с севера на юг, у Туркменистана и его соседей появится бесценная возможность наращивать объемы перевозок грузов на Кавказ, в Европу, Иран и страны Персидского залива.

Однако ложкой в этой бочке меда являются трудности, которые в настоящее время испытывают автомобилисты при передвижении по этой трассе. Как сообщило 10 января базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turmken.news, автомобили вынуждены преодолевать гигантские выбоины, образовавшиеся из-за проезда тяжело груженных самосвалов. В конце декабря в провинции Лебап погибла супружеская пара, которая, пытаясь объехать яму, выехала на встречную полосу прямо перед едущим навстречу междугородним автобусом. Как отмечает Turmken.news, трасса уже должна была быть введена в эксплуатацию, но работы затянулись из-за проблем с финансированием.

Возможно, другой крупный проект по строительству автомагистрали от города Гарабогаз вдоль берега Каспийского моря до границы с Казахстаном порадует больше.

Где Туркменистан действительно отстает, так это в реализации того, что в докладе ЕС именуется «мерами по плавному подключению».

«Визовые требования для водителей остаются существенным препятствием для торговли, как и дополнительные требования к транспортировке специфических импортных товаров, – отмечается в докладе. – Ослабление таких мер снизит операционные расходы для пользователей сети и поможет сети страны стать частью региональных торговых коридоров».

Туркменистан не спешит переходить на безбумажную торговлю. Хотя страна присоединилась к системе электронных накладных, известной как e-CMR, ей «необходимо предпринять шаги по ее внедрению». Причина, по которой рядовые сотрудники пограничных служб могут сопротивляться подобным инициативам, проста: они сокращают возможности для получения откатов. А как сообщают независимые СМИ, вещи, попавшие под досмотр туркменских таможенников, имеют обыкновение исчезать.

Еще одной проблемой, о которой было упомянуто в докладе, является чрезмерное участие государства во всех звеньях цепочки поставок. Все страны Центральной Азии, за исключением Туркменистана, применяют нечто вроде механизма государственно-частного партнерства, что может создать преимущества в плане эффективности и экономии. При всем пресловутом стремлении властей превратить Туркменистан в страну с рыночной экономикой, государство продолжает осуществлять контроль над такими процессами, как установление железнодорожных тарифов.

Как отмечается в докладе ЕС, Туркменистан «выиграет от введения тарифов, отражающих рыночную конъюнктуру, и частого пересмотра уровней тарифов, а также последовательного применения тарифов».

По крайней мере Туркменистану удается расширять воздушное сообщение. Помимо двух новых маршрутов Ашгабат-Милан и Ашгабат-Хошимин, о которых сообщалось ранее в этом месяце, «Туркменские авиалинии» собираются начать выполнять регулярные рейсы в Джидду и Куала-Лумпур, сообщили государственные СМИ 12 января.

Многие проживающие в Туркменистане люди решают навсегда покинуть страну. 15 января власти Казахстана опубликовали данные, согласно которым в 2023 году более 21 тысячи этнических казахов вернулись на родину. Из этого числа 6,8 процента (более 1400 человек) прибыли из Туркменистана.

Ничто не указывает на то, что трехстороннее соглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, которое было приостановлено в начале этого месяца, будет возобновлено. Неназванный источник в нефтегазовой отрасли Азербайджана сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан», что Баку может обойтись без импорта газа из Туркменистана в этом году, даже если сделка не будет продлена.

«С учётом того, что в 2024 году в Азербайджане прогнозируется значительное увеличение объёмов поставок товарного газа на внутренний рынок, прежде всего с газоконденсатных месторождений “Умид” и “Абшерон”, то необходимость в импорте газа из Туркменистана может отпасть», – сказал «Интерфаксу-Азербайджан» источник.

У Туркменистана есть и другие варианты. В последнее время Турция изучает перспективы заключения аналогичной сделки по обмену газом с участием Ирана.

Эту идею негласно благословил посол США в Туркменистане Мэттью Климоу, который в ходе состоявшейся на прошлой неделе пресс-конференции заявил, что своповые сделки с участием Ирана, по мнению Вашингтона, не нарушают никаких санкций.

«Это будет зависеть от того, как будет организована сделка», – цитирует Климова «Интерфакс-Азербайджан», переведя его заявление на русский язык.

Посол также вновь затронул вопрос реанимации проекта транскаспийского газопровода, который, по его словам, является относительно несложным с инженерной точки зрения.