Туркменистан: на честном слове и на одном крыле

Нынешняя неделя началась для Туркменистана плохо: европейские авиационные власти объявили, что туркменскому национальному авиаперевозчику больше не разрешается летать в страны Европейского союза. Управление гражданской авиации Великобритании подтвердило 4 февраля, что рейсы «Туркменских авиалиний» в Бирмингем и Лондон отменены.

Государственная авиакомпания выполняла регулярный рейс Ашгабат-Франкфурт, который также будет приостановлен. Рейсы по маршруту Ашгабат-Париж не выполняются с декабря, поскольку, как сообщило Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», у авиакомпании есть неуплаченные долги перед аэропортом Шарль-де-Голль.

Как будто туркменам, желающим выехать за границу, и без того не было достаточно трудно это сделать.

Обычно передвижение людей ограничивают власти – молодые люди находятся под особым подозрением. Что же касается иностранцев, то визовый режим делает въезд в Туркменистан архисложной задачей. Таким образом, Ашгабат гораздо чаще служит пересадочным узлом для тех, кто, к примеру, ищет дешевый маршрут между Европой и священным городом сикхов Амритсар в Индии. Такие путешественники – существенный источник валюты.

Неясно, как надолго будут приостановлены рейсы, пока Европейское агентство по безопасности авиаперевозок (EASA) расследует, соблюдает ли авиакомпания правила безопасности полетов. Пока даже неизвестно, что именно спровоцировало эту приостановку. Но будет неудивительно, если вдруг выяснится, что причина всему – неоплаченные счета, поскольку такая ситуация теперь стала обычным явлением в деловых отношениях туркменских государственных компаний с иностранными партнерами.

Белорусская компания «Белгорхимпром» и государственное химическое предприятие «Туркменхимия» продолжают выяснять отношения по поводу калийного завода, открытого с большой помпой в марте 2017 года. Гарлыкский комбинат по-прежнему использует лишь небольшую часть своей проектной мощности. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Eurasianet.org, что «Туркменхимия» все еще должна «Белгорхимпрому» по крайней мере $150 млн за работу по реализации проекта.

Хотя некоторые приводят доводы, что Туркменистан все еще платежеспособен, масса фактов свидетельствует об обратном. Один из недавних примеров вынужденных мер экономии: президент подписал решение о прекращении государственного финансирования научно-исследовательских институтов в течение ближайших трех лет. Особенно циничной выглядела та часть всего этого театрального действа, призванного придать видимость легитимности вызывающим тревогу политическим мерам, когда была созвана конференция ученых, что напоминало сборище индеек, празднующих День благодарения. Издание «Хроника Туркменистана» предупреждает, что этим дело не кончится: школы и детские сады следующие в очереди на «оптимизацию расходов».

Между тем правительство, непоколебимое перед лицом реальности, заявило, что в 2018 году экономика выросла на 6,2%, что лишь немногим меньше заявленных 6,5% в 2017 году. Словно для того, чтобы развеять невысказанные опасения, в официальном отчете было сказано, что доход от экспорта продукции в зарубежные страны составил $11,2 млрд.

Это неплохой показатель, при прочих равных условиях, но есть основания для скептицизма. Львиная доля валютных поступлений идет из Китая – единственного на сегодняшний день покупателя туркменского природного газа. Данные, представленные экспертом аналитического отдела The Economist Group Сэмом Бхутиа, показывают, что общий объем экспорта в Китай в 2017 году составил лишь $6,6 млрд. Турция идет на втором месте: здесь этот показатель составил $381 млн. Хотя газопровод Китай-Центральная Азия в конце 2018 года действительно вышел на полную мощность (около 160 млн кубометров в день), увеличение объемов поставляемого газа за последний год, похоже, стало возможным в основном благодаря Казахстану и Узбекистану.

В прошлом году Туркменистан достиг некоторых успехов в своих планах по продаже электроэнергии Афганистану, но, как утверждается в докладе, опубликованном на этой неделе аналитическим центром Caspian Policy Center, основные препятствия еще впереди.

Тем не менее правительство уверенно прогнозирует, что рост ВВП в 2019 году составит 6,3%, а затем, к 2025 году, неизбежно достигнет 8,2%.

Как же они намерены это осуществить? Инвестировав в экономику целых 229 млрд манатов ($63 млрд по официальному курсу, но лишь немногим больше $11 млрд по курсу черного рынка) в ближайшие семь лет. Согласно заявлениям, сделанным на заседании Кабинета министров 1 февраля, десятая часть этой суммы будет потрачена в ближайший год на ряд инфраструктурных проектов.

Дальнейшее увеличение расходов будет обеспечиваться мерами правительства по приватизации транспортного сектора, по крайней мере, так утверждают власти. Туркменистан делал подобные заявления и относительно хлопковой промышленности, но как явствует из постановления, принятого 1 февраля, доминирующее положение в этой отрасли по-прежнему будет занимать государство.

Нет даже уверенности в том, что представление Туркменистана о приватизации соответствует тому, как эта концепция понимается в других странах мира. Связи между формально частной компанией, получившей грандиозный подряд на строительство скоростной автотрассы, и государством представляются весьма близкими.

Наряду с сокращением расходов и приватизацией происходит оптимизация государственного аппарата. Были объединены ряд министерств, правительственных учреждений и государственных органов, а на заседании Кабинета министров было сделано множество новых назначений. Энергетический сектор подвергся наибольшим перетасовкам (базирующееся в Нидерландах издание «Альтернативные новости Туркменистана» несколькими днями ранее предсказывало подобные перемены), но, кроме того, новое руководство было назначено в Государственном комитете водного хозяйства, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве промышленности и коммуникации, Министерстве текстильной промышленности, а также Государственной страховой организации Туркменистана (Туркменгосстрах), бывший гендиректор которой, как сообщается, была уволена за коррупцию. Доброжелательный взгляд на происходящее мог бы отнести все это за счет стремления создать более расторопное правительство, но более правдоподобное объяснение заключается в том, что власти только и ищут, кого бы уволить.

В последнее время едва ли хоть одна речь президента Гурбангулы Бердымухамедова обходится без хвастовства по поводу успехов частного бизнеса. Но истории обычных бизнесменов, которые сталкиваются с постоянными издевательствами и вымогательством взяток (например, одна из историй, рассказанная в репортаже «Альтернативных новостей Туркменистана», где подробно описывается судьба предпринимателя из Балканабада Анатолия Чаканова, который в конце 2017 года был приговорен к 17 годам лишения свободы после того, как отказался заплатить $40 000), превращают подобные заявления президента в посмешище.

Единственное, чего не коснулись сокрушительные перемены, – это те области, которыми интересуется лично Бердымухамедов. Таким образом, в то время как исследования в самых разных областях остаются без финансирования, в Туркменистане создается новый Институт лекарственных растений. Бердымухамедов, стоматолог по образованию, как раз написал множество красочных книг на эту тему.

Возвращаясь к своей фирменной обычной практике устраивать пир во время чумы, Бердымухамедов потратил несколько часов на этой неделе на увеселительную прогулку. Отчет о его велопрогулке по окрестностям Ашгабата и поездке в конный комплекс занял четверть эфирного времени вечерней новостной программы 3 февраля. Велопрогулка якобы была призвана подчеркнуть тот факт, что вокруг столицы посажены «миллионы» деревьев. (Кстати, государственное информагентство сообщило, что Бердымухамедов «совершил велокросс» – а это одна из самых сложных велогоночных дисциплин, когда спортсмены преодолевают маршрут по бездорожью, – тогда как на самом деле он без особого усилия ехал по шоссе, причем, что было совершенно очевидно, на электровелосипеде.)

Официальные отчеты о том, как Бердымухамедов резвился с одним из коней по имени Рухубелент, представляют собой чистой воды пропагандистское умопомешательство.

«Глава государства навестил одного из своих любимцев – ахалтекинца Рухубелента, который сразу узнал своего хозяина, навострил уши и с высоко поднятой головой направился навстречу Президенту, – пишет летописец, а затем продолжает, как бы намекая, что Бердымухамедов, подобно Калигуле, обращается к Рухубеленту за советом в вопросах политики. – В такие моменты понимаешь, что значит та внутренняя связь, которая за многие века установилась между конём и человеком, и ставшая сегодня основой нового витка развития национального коневодства и конного спорта».