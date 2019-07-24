Туркменистан: недолгая смерть

Гурбангулы Бердымухамедов, как и панк-рок, жив. Возможно.

В минувшие выходные президент Туркменистана присоединился к избранному кругу региональных лидеров, которые рано или поздно становятся объектом лихорадящих общественность слухов о внезапной кончине. Одно лишь это предположение привлекло к стране, пожалуй, больше внимания, чем какое-либо спортивное мероприятие или международная конференция.

Некоторые размышляли о том, что могло бы произойти, если бы президент в действительности умер. Другие досадовали, что даже если бы он и умер, едва ли можно было бы об этом узнать. Были и те, кто рассуждал вслух, кому может быть выгодно распространять ложные сведения о кончине Бердымухамедова.

Волна неподтвержденных слухов началась с работающего в Швеции оппозиционного издания Erkin Turkmenistan, которое сообщило, сославшись, как было сказано, на источники в Ашгабате, что Бердымухамедов скончался от почечной недостаточности. Подобное заявление основывалось на целом ряде звучавших ранее голословных утверждений, что у президента, возможно, хронические проблемы со здоровьем.

Еще в мае работающее в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило со ссылкой на представителей турецкого министерства здравоохранения, что большая бригада высококвалифицированных врачей из Турции срочно вылетела в Ашгабат, неизвестно с какой целью. Было предположение, что они прибыли для лечения Бердымухамедова, который, по слухам (опять же неподтвержденным), в свое время мог перенести операцию по пересадке почки.

«Гундогар», еще одно работающее за рубежом оппозиционное издание, отметило, что Бердымухамедов не появлялся на публике с 5 июля. С тех пор его можно было увидеть только в телевизионных выпусках новостей, но непонятно, были ли эти кадры сняты заранее.

Чтобы еще больше запутать дело, утверждают, что мать Бердымухамедова серьезно больна (еще один слух, который давно циркулирует) и что ее сын, возможно, поехал навестить ее в больнице в Германии. Это могло бы объяснить его отсутствие. И действительно, работающие за рубежом туркменские СМИ на протяжении многих месяцев упоминали таинственные перелеты в Германию и обратно. (Основатель Youtube-канала Erkin Turkmenistan сказал Eurasianet.org 21 июля, что его источники сообщили о смерти матери Бердымухамедова и о подготовке похорон в селении Кипчак, что выглядит странно, поскольку это родное селение покойного президента Сапармурата Ниязова, эксцентричное наследие которого было по большей части отвергнуто Бердымухамедовым.)

На удивление быстрые и резкие опровержения последовали от посольств в Кыргызстане и России, официальный же Ашгабат в характерной для него манере никак не отреагировал на эту огромную волну домыслов и догадок. С государственной медиамашиной действительно происходит что-то странное. По состоянию на вечер 22 июля, в телевизионных новостях по-прежнему не было никаких новых сюжетов с президентом. Основной государственный интернет-сайт и государственное информационное агентство и вовсе не опубликовали никаких материалов 22 июля, что непривычно. Газета «Нейтральный Туркменистан» выходит ежедневно, как обычно, но ее ничем не примечательное содержание не дает никаких разгадок происходящего.

Ну что ж, какой бы фокус Бердымухамедов ни выкинул, у него впереди несколько важных встреч.

Этим летом усилия государства направлены на то, чтобы обеспечить успешное проведение первого Каспийского экономического форума, который должен состояться 11-12 августа в курортной зоне Аваза. Это событие прочно занимало приоритетное положение в повестке дня правительства начиная с августа прошлого года, когда пять прикаспийских государств, расположенных вокруг этого закрытого водного пространства, совместно подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Что именно Туркменистан хочет получить от этого форума, неясно. Официальные туркменские делегации были разосланы во все прикаспийские государства, равно как и в те, что находятся чуть дальше, такие как Узбекистан и Грузия, но даже в Саудовскую Аравию и Францию, чтобы уговорить представителей этих стран приехать на форум.

Помимо привлечения инвестиций, этот форум станет еще одной возможностью продемонстрировать курортную зону Аваза, строительство которой обошлось в несчетные миллиарды. В 8-минутном видео, размещенном на официальном сайте Каспийского экономического форума, с восторгом рассказывается об отеле и туристической инфраструктуре, в том числе и о яхт-клубе. Единственная яхта, о которой достоверно известно, что она пришвартована там, – это «Галкыныш», 59-метровое круизное судно, построенное итальянской компанией Benetti.

Туркмены не стали добиваться расположения только одной страны – Таджикистана. Уже больше года оба государства втянуты в междоусобицу, истинные причины которой по сей день остаются загадкой. Туркменистан не дает пересекать свою территорию таджикскому наземному грузовому транспорту, тем самым мешая дальнобойщикам добираться до транспортных узлов в Персидском заливе.

Тем более ироничный характер придает всей этой ситуации тот факт, что самые приятные для Туркменистана новости пришли на этой неделе из Таджикистана. Замглавы душанбинской газовой транзитной компании «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода объявил 16 июля, что работы по прокладке тоннеля на линии D (нитка D) четырехниточного газопровода Китай-Центральная Азия наконец-то начались. По завершении строительства этого маршрута Туркменистан получит возможность удвоить поставки газа Пекину, что принесет столь необходимый стране доход. Плохая новость заключается в том, что в настоящее время окончание строительных работ ожидается не раньше 2024 года.

На таджикско-туркменском направлении появились еще более многообещающие новости: первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода сказал, как сообщили 17 июля, что Душанбе достиг соглашения с Кабулом о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан, которое периодически откладывалось.

Одна из неподтвержденных теорий заключается в том, что разногласия между Туркменистаном и Таджикистаном изначально возникли из-за нежелания последнего полностью следовать намеченному проекту. Тем не менее душанбинская газета Asia-Plus процитировала слова Мирзозоды, который сказал, что блокада грузового транспорта со стороны Туркменистана продолжается, так что трудно понять, чем можно задобрить Ашгабат.

В то самое время, когда государственные СМИ продолжают восторженно демонстрировать макеты качественно нового города в пустыне, придуманного Бердымухамедовым, сверкающая, облицованная мрамором столица страны начинает изнашиваться.

Работающее в Нидерландах издание Turkmen.news сообщило, что 16 июля в центре города частично обрушился подъезд жилого дома в результате взрыва бытового газа. Ранее в июле туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», Радио «Азатлык», поделилась новостью о серьезных перебоях в подаче воды в Ашгабате в результате прорыва водопровода.

В удаленных от столицы областях ситуация еще хуже. 20 июля Радио «Азатлык» сообщило, что жители Дашогуза сталкиваются с регулярным отключением электричества на протяжении последних 10 дней, притом что жара в эти дни достигает 47 градусов.