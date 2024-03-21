Туркменистан: Необъективные выборы

Сотрудники избирательных участков позируют для фото у Российского культурного центра в Ашгабате. (Фото: Посольство России в Туркменистане)

Туркменистан неоднократно упоминался (в негативном ключе) в ходе голосования на президентских выборах в России, завершившихся в прошедшие выходные.

Набрав 87,3 процента голосов, президент Владимир Путин встал в один ряд со своими авторитарными коллегами из Центральной Азии, отмечают комментаторы.

Впрочем, фантастические результаты выборов в Туркменистане – особый случай.

Например, в 2017 году экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов набрал 97,7 процента голосов. Такие космические цифры предназначены не для демонстрации всеобщего единодушия, а чтобы пресечь возможность разговора на начальном этапе.

Именно по этой причине было довольно забавно наблюдать за тем, как в 2022 году преемник Бердымухамедова и по совместительству его сын Сердар набрал всего 73 процента голосов избирателей – намного меньше, чем даже Путин.

Здесь уместна параллель с Дмитрием Медведевым, кремлевским престолодержателем, набравшим на президентских выборах 2008 года практически столько же – 70,3 процента голосов, в то время как Путин сохранил руководство страной, заняв кресло премьер-министра. И точно так же как пару Путин-Медведев насмешливо называли правящим тандемом России, так и Бердымухамедовы теперь совместно управляют Туркменистаном. Бердымухамедов-старший делает это в статусе национального лидера.

Несмотря на всю схожесть ситуаций, Туркменистан, сам того не ведая, выдал своих коллег по махинациям с проведением выборов в России. В преддверии голосования российская дипломатическая миссия сообщила, что в их списках значатся «десятки тысяч» российских граждан. Избирательные участки были организованы в пяти туркменских городах, чтобы создать условия для всех желающих проголосовать. Однако в итоге проголосовали только 2 750 человек, в то время как в 2018 году их было более 4 тысяч.

При этом Радио «Азатлык» привело еще пару цифр. Как сообщила радиостанция, «ЦИК РФ объявил, что явка избирателей по Туркменистану составила около 95%, около 98% которых проголосовали за Владимира Путина».

Так или иначе, президент Бердымухамедов (младший) поздравил Путина с победой, которую он назвал «показателем оказанного вам высокого доверия и признания ваших заслуг перед страной».

Как это часто бывает, на прошедшем 15 марта заседании Кабинета министров главной темой повестки дня был газ. Выступая на заседании, курирующий нефтегазовый сектор вице-премьер Батыр Аманов сообщил, что государственная компания «Туркменгаз» ведет, по его словам, «эффективную работу» по увеличению объемов добычи природного газа. Особое внимание «Туркменгаз» уделяет наращиванию добычи бессернистого газа, который является менее коррозионным, а, следовательно, его проще транспортировать и хранить.

Другой особенностью природного газа с высоким содержанием серы, которая представляет проблему, является образование высокотоксичного диоксида серы. Очистка природного газа от сернистых соединений – энергоемкий процесс, с которым Туркменистан не хотел бы связываться, хотя и пытается прикинуться ответственным производителем топлива.

В 2023 году Туркменистан добыл 80,6 миллиарда кубометров газа, что на 2,9 процента больше, чем годом ранее.

Что касается транспортировки газа, то вопрос пробуксовки строительства трансафганского газопровода ТАПИ был вновь поднят на прошлой неделе, когда недавно назначенный посол Индии в Ашгабате Мадхумита Хазарика Бхагат в очередной раз подтвердила высокую заинтересованность своего правительства в реализации этого проекта.

«Мы надеемся, что очень скоро этот проект будет осуществлен», – сказала Бхагат журналисту новостного издания SNG.Today.

Ощущение неопределенности, вызванное этими высказываниями, может доставить беспокойство Туркменистану.

12 марта Радио «Азатлык» со ссылкой на свои источники сообщило, что «Туркменгаз» отправляет «тысячи» своих работников и нефтегазовых специалистов в Афганистан на три месяца для строительства ТАПИ. Срочность настолько высокая, что рабочим даже необязательно иметь загранпаспорта, подчеркнуло издание.

«Сказали, что к 15 марта все должны быть в Афганистане», – сказал источник.

Предпосылкой для происходящего стали слова руководителя консорциума TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырата Аманова, который в начале этого месяца заявил, что Туркменистан работает с правительством талибов над «реализацией стратегии строительства 150-километрового отрезка [трансафганского газопровода ТАПИ] до Герата».

Заискивающее поведение Туркменистана вызывает удивление на фоне новости о том, что Афганистан дал старт второму этапу строительства канала Кош-Тепа, который, как опасаются некоторые эксперты, может начать забирать до 20 процентов всего стока Амударьи, от которой Туркменистан также сильно зависит. В опубликованной 18 марта статье издание ToloNews со ссылкой на подрядчика сообщило, что канал «сможет транспортировать примерно [6,5] миллионов кубометров воды в секунду».

В ходе состоявшейся в начале этого месяца встречи с делегацией талибов представители Министерства иностранных дел Туркменистана осторожно предложили применять «научно-обоснованный подход к забору воды из трансграничных рек» и привлекать «высококвалифицированный персонал» для надлежащего управления строящимся каналом. Если афганцы и взяли паузу для обдумывания, то ненадолго.

14 марта президент Бердымухамедов встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросам политики и партнерства Марком Боуманом. В официальном сообщении об этой встрече говорится, что Боуман одобрил проводимые Туркменистаном меры по совершенствованию национальной финансово-банковской системы, а также реализуемые им программы, призванные обеспечить экономическую стабильность.

В свою очередь, Бердымухамедов высказал идею об участии ЕБРР в проектах устойчивого развития энергетики и транспорта в Туркменистане. Что касается инициативы строительства афганского канала, то Ашгабат, похоже, выступает за то, чтобы использовать деньги и опыт ЕБРР для внедрения более водосберегающих технологий в аграрный сектор.

Безусловно, это все прекрасно, но до сих пор участие ЕБРР не принесло видимых результатов. В то полное радужных надежд время, когда была разработана Страновая стратегия ЕБРР по Туркменистану на период 2019-2024 годы, она предусматривала такие положительные результаты, как активное развитие частного сектора, улучшение деловой среды, повышение энергоэффективности и защита окружающей среды. Но тот факт, что за последние пару лет инвестиции самого банка сократились, говорит о том, что они не считают, что был достигнут большой прогресс.

И не то чтобы в стране нет больших возможностей для бизнеса. Проблема лишь в том, какой именно бизнес.

Между тем продолжает усиливаться цензура в туркменском сегменте Интернета. 14 марта базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news сообщило, что растет количество недоступных подсетей IP-адресов. Проще говоря, все большее пространство в сети оказывается под запретом для туркменских интернет-пользователей. Однако ситуация выходит за рамки вводимой государством цензуры. По имеющейся информации, сотрудники управления кибербезопасности зарабатывают на блокировке, продавая доступ к незаблокированным IP-адресам и создавая собственные VPN-сервисы. Попутно они устраняют конкурентов, блокируя другие VPN.

Можно считать, что эта способность превратить общественную проблему в возможность заработать на ней, является в некотором роде принятием рыночных правил.