Туркменистан: Нет денег на хлеб – пусть покупают пирожные

Приближается Международный женский день и, по традиции, туркменские власти отметят это событие вручением денежных подарков в размере 60 манатов.

Стоимость этой суммы в долларах зависит от обменного курса. По официальному курсу это 17 долларов. На черном рынке она составляет около 3 долларов. Как поясняет РИА-Новости, на 60 манатов в наши дни можно купить торт и несколько конфет.

На состоявшемся 23 февраля заседании Кабинета министров президент Сердар Бердымухамедов объяснил, что этот подарок, который традиционно вручается с начала 2000-х годов, является наградой для трудолюбивых женщин, «вносящих достойный вклад в процветание отечества».

Однако в отношении военнослужащих власти не столь добры, пишет базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news. В материале издания от 25 февраля говорится, что министр обороны Бегенч Гундогдыев отменил систему, по которой военнослужащие, прослужившие 10 и более лет, получали в собственность служебные квартиры, выданные им для проживания.

Отныне военнослужащим будет предоставляться жилье только на время службы в армии. В случае отставки, увольнения или смерти семья будет выселена, сообщает Turkmen.news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся сообщениям, за изданным приказом последовали массовые увольнения.

Поскольку другую работу в Туркменистане найти крайне сложно, уволенные в запас военнослужащие, как и многие другие граждане, в поисках лучшей доли могут попытаться отправиться за границу. Как сообщило Turkmen.news в прошлом месяце, сотрудники миграционной службы на протяжении нескольких лет пытаются перекрыть туркменам выход, затягивая процесс выдачи паспортов.

Но это вовсе не означает, что власти признают наличие проблемы оттока населения. Совсем наоборот.

22 февраля экс-президент (и отец действующего главы государства), национальный лидер Гурбангулы Бердымухамедов (специально введенный для него титул, который фактически делает его сопрезидентом) зачитал перед президиумом Халк Маслахаты (верхней палаты парламента, председателем которой он является) отчеты об «успешной» реализации политики режима. В частности, он повторил утверждение о том, что с 2008 года население Туркменистана выросло на 2 миллиона человек и сегодня составляет 7 миллионов.

«Демографический рост был обеспечен за счёт значительного улучшения благосостояния и уровня жизни наших граждан», – цитирует его сайт правительства.

Несмотря на глобальные проблемы, рост валового внутреннего продукта с 2009 года составил в среднем более 6 процентов, в очередной раз похвастался Бердымухамедов-старший. Даже крайне дипломатичные специалисты из Международного валютного фонда теперь публично признают, что это заявление почти наверняка является ложью.

По всей видимости, этот бред отчасти призван вызвать интерес иностранных инвесторов. Сейчас очень немногие из них готовы работать в Туркменистане с его непрозрачными методами ведения дел. Даже Бердымухамедовы признают тот факт, что им не удалось (они, конечно, иными словами описывают ситуацию) создать привлекательное предложение для иностранных инвесторов с деньгами.

В своей речи в Халк Маслахаты Бердымухамедов-старший настаивал, что самым важным вопросом является разработка законодательной базы, которая будет «защищать и поддерживать» инвесторов, бороться с отмыванием незаконно нажитых доходов, оптимизировать процессы сбора налогов и обеспечивать более надежную защиту интеллектуальной собственности. При этом он, как ни странно, не упомянул о том, почему за почти два десятилетия, в течение которых он, а теперь и его сын управляют страной, было сделано так мало.

Единственным сектором, который действительно вызывает большой интерес, безусловно, является энергетика.

В связи с этим туркменская компания Turkmen Forum, которая занимается организацией различных мероприятий, объявила на прошлой неделе, что 24-25 апреля в Париже пройдет международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана. То, что подобные мероприятия приходится проводить за пределами страны, говорит само за себя, ведь получение туркменской визы иностранными гражданами сопряжено с бюрократическими проволочками.

Что касается деловых мероприятий, которые состоятся в самое ближайшее время, то 3-5 марта в Ашгабате пройдет торговая ярмарка товаров из Афганистана. Это событие, по-видимому, стало одним из результатов состоявшегося 26 февраля визита в Туркменистан министра иностранных дел в правительстве талибов Амир Хана Муттаки. По данным Министерства иностранных дел Туркменистана, в состав делегации Муттаки входили представители Министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана, электроэнергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat, Управления железных дорог Афганистана и другие.

Основной темой переговоров, разумеется, был проект трансафганского газопровода ТАПИ, к реализации которого Кабулу не терпится приступить.

Поскольку Индия также является участницей ТАПИ, эта тема, естественно, затрагивалась и 20 февраля, когда президент Бердымухамедов принимал верительные грамоты недавно назначенного посла Дели в Ашгабате Мадхумиты Хазарики Бхагат. Однако опубликованное на официальном сайте правительства сообщение не содержит никакой полезной информации по этому поводу.

В ближайшие недели Афганистан будет занимать одно из первых мест в повестке дня внешней политики Туркменистана в связи с запланированной пятой министерской встречей стран-соседей Афганистана. В этот формат, созданный после захвата власти в Кабуле талибами, входят семь граничащих с Афганистаном стран: Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также, что любопытно, Россия, у которой нет с ним общей границы. Последнее заседание в таком формате состоялось в апреле 2023 года в узбекском Самарканде.

23 февраля заместитель главы внешнеполитического ведомства Туркменистана Ахмед Гурбанов встретился в Ашгабате со специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюном, чтобы обсудить вопросы координации действий ведомств в преддверии совещания министров.

В самом начале встречи стороны подчеркнули необходимость поддержания диалога с режимом талибов в интересах сохранения стабильности. Эта позиция является скрытым упреком в сторону Запада, который в целом публично пренебрегает переговорами с Кабулом.

Еще один вопрос, который Туркменистан активно продвигает в этом многостороннем формате, заключается в том, что «процесс миростроительства в Афганистане [должен вовлекать] страну в процессы региональной экономической интеграции посредством реализации крупных инфраструктурных проектов».

Другими словами, если Китай серьезно озаботился устойчивым будущим Афганистана, он обязан обеспечить финансирование, скажем, ТАПИ или параллельно реализуемого проекта строительства высоковольтной линии электропередачи ТАП.