Туркменистан: нет коронавируса, нет проблем

Соловый жеребец по кличке Мелебаш (справа), победивший в прошедшем на этой неделе конкурсе красоты среди лошадей, со своим тренером Бегли Джураевым. Слева – полученный ими в качестве приза внедорожник Lexus. (Фото: сайт правительства Туркменистана)

Жители Туркменистана вновь могут расслабиться.

Решив, что они находятся в относительной безопасности и новая крупная вспышка COVID-19 им пока не грозит, власти ослабляют ограничения.

По сообщению базирующегося в Ашгабате издания Turkmenportal, с 1 мая кинотеатры и концертные залы столицы вновь откроют свои двери для посетителей. При этом необходимо продолжать соблюдать правила безопасности, что подразумевает ношение масок и соблюдение социальной дистанции, так что аншлагов не предвидится.

22 апреля базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news опубликовало гораздо более широкий перечень послаблений, решение о которых было принято на состоявшемся 20 апреля заседании правительственной комиссии по борьбе с распространением заболеваний.

К этому времени вновь откроются многочисленные торговые центры, большинство из которых расположены в Ашгабате. С 1 мая работу возобновят десятки банкетных залов и ресторанов.

Turkmen.news сочло необходимым напомнить читателям, что в перечне объектов, которым разрешили возобновить деятельность, не значатся малые частные предприятия. Все эти объекты общественного питания принадлежат контролируемым государством структурам, таким как Министерство торговли, Министерство внутренних дел и полугосударственный Союз промышленников и предпринимателей.

Сейчас, когда реализуется широко декларируемая политика жесткой экономии бюджетных средств (о которой бывший президент и по совместительству отец нынешнего главы государства говорил как о неотъемлемой части процесса перехода экономики на рыночные рельсы) от государственных органов ожидается, что они смогут обеспечить работу этих коммерческих структур.

Но означает ли все это, что связанная с COVID-19 опасность миновала?

Известно, что туркменские власти настойчиво заявляют об отсутствии выявленных случаев заражения коронавирусом в стране. Распространению этой абсурдной лжи пособничает Всемирная организация здравоохранения, которая на своем сайте как факт представляет переданные Туркменистаном официальные данные. Даже ряд международных финансовых институтов стали добавлять звездочку, которая отсылает к сноске, указывающей на неполные или сомнительные данные. Широко известно, что Туркменистан так и не стал отправлять пробы для анализа на COVID-19 в лаборатории, находящиеся за пределами страны, но об этом ВОЗ умалчивает.

Теоретически сейчас в этой процедуре вообще нет необходимости, поскольку Туркменистан имеет возможность проводить самостоятельное тестирование.

В начале этого месяца местное представительство Программы развития ООН (ПРООН) объявило о поставке партии из почти 200 тысяч наборов для ПЦР-диагностики в рамках инициативы стоимостью 20 миллионов долларов, финансируемой Всемирным банком. В марте ПРООН поставила лабораторное оборудование, с помощью которого можно проводить тестирование. Пожалуй, нет смысла задаваться вопросом, почему богатому газом Туркменистану, который только недавно торжественно открыл новую больницу, полностью оснащенную дорогим медицинским оборудованием западного производства, понадобилось, чтобы Всемирный банк оплатил все эти наборы, да еще так поздно.

Но и это еще не все. ВОЗ также опубликовала данные о том, что по состоянию на 6 марта Туркменистан ввел 7 140 000 доз вакцины против COVID-19. Проверить эту информацию не представляется возможным. Это должно обнадеживать, но, поскольку большинство вакцин поступило из Китая, который сейчас озабочен резким ростом случаев заболевания, надежность этого средства защиты представляется весьма сомнительной.

Несмотря на то, что в стране по-прежнему действуют строгие ограничения на поездки, важные гости продолжают прибывать и уезжать.

24 апреля уже известный нам президент республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Ашгабат, чтобы изучить инвестиционные перспективы компаний из возглавляемого им региона. Бизнес-сообщество Татарстана наиболее широко представлено в Туркменистане производителем грузовых автомобилей «Камаз», нефтяной компанией «Татнефть» и инжиниринговой компанией «КЭР-Холдинг». По данным администрации Минниханова, за последние годы «Камаз» продал в Туркменистан 2 тысячи автомобилей.

Однако цифры, которые отображают торговый оборот, по-прежнему мизерны, и, поскольку возможности России в связи с международными санкциями резко сократились, к таким странам, как Туркменистан, будет приковано гораздо больше внимания.

«В прошлом году объём нашего товарооборота составил 77,5 миллионов долларов. Для увеличения этих показателей есть немалый потенциал, в частности, в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, поставка химической продукции», – сказал Минниханов в ходе встречи с президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Деловые отношения с соседним Узбекистаном гораздо важнее и реальнее, но и с этой стороны поступают неутешительные новости. Согласно данным Государственного комитета статистики Узбекистана, в первом квартале 2022 года объем двусторонней торговли сократился на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За эти три месяца Узбекистан импортировал туркменские товары на общую сумму 154,8 миллиона долларов, а экспортировал в Туркменистан товары на сумму 32 миллиона долларов.

Еще в январе, когда он был всего лишь вице-премьером, Сердар Бердымухамедов отправился в Узбекистан с грандиозным заявлением о создании приграничной зоны свободной торговли, которая призвана стать краеугольным камнем для оживления торговых отношений. В то же самое время представители деловых кругов обеих стран встретились в Ташкенте и подписали несколько соглашений. Официальные лица обеих стран надеются, что удручающие показатели первого квартала были лишь недоразумением.

Из других новостей, касающихся торговых отношений в регионе, следует отметить новость о разрешении, выданном Бердымухамедовым Министерству промышленности на закупку 10 тысяч тонн алюминиевой продукции у таджикской компании «ТАЛКО». 22 апреля на сайте правительства было заявлено о том, что это делается для «налаживания на инновационной основе перерабатывающих промышленных мощностей» и обеспечения рынка «импортозамещающими товарами». Финансовые условия сделки не раскрываются.

В Туркменистан приезжали потенциальные партнеры не только из России. 24 апреля Бердымухамедов встретился с руководителями двух крупных украинских промышленных концернов, занимающихся строительством объектов гражданской инфраструктуры, – «Альтком» и «Интербудмонтаж». Обе компании прежде реализовывали крупные проекты в Туркменистане – железнодорожный и автодорожный мосты через Амударью («Альтком») и дренажно-коммуникационный тоннель под Ашгабатом («Интербудмонтаж») – и, похоже, ожидают новых заказов.

Минниханов и украинцы находились в городе под предлогом участия в праздничных торжествах по случаю Национального праздника ахалтекинского скакуна. В рамках мероприятия были организованы ставшие уже традиционными скачки и различные представления.

Нынешний президент не настолько увлечен лошадьми, как бывший президент, его отец Гурбангулы Бердымухамедов, но, тем не менее, он совершил выезд перед присутствующими во время конкурса красоты среди лошадей, состоявшегося накануне национального праздника. Для тех, кого это интересует: победителем этого конкурса красоты стал соловый жеребец по кличке Мелебаш из принадлежащей президенту конюшни. За победу в состязании тренер животного Бегли Джураев был награжден внедорожником Lexus.

22 апреля в газете «Нейтральный Туркменистан» была опубликована слегка переработанная редакция Уголовного кодекса. Согласно одному из новых положений, которое вступит в силу в 2023 году, наведение лазерных лучей на воздушное судно будет расцениваться как преступление. Виновные могут получить до двух лет лишения свободы. В ранней версии Уголовного кодекса предусматривалось наказание за увольнение или отказ в приеме на работу беременных женщин без законных на то оснований, но теперь это правило распространяется и на женщин с детьми до трех лет.

Как сообщает Turkmen.news, гомосексуальные отношения между мужчинами все так же считаются правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Однако максимальный срок за мужеложство с применением насилия увеличен с шести до восьми лет. Между тем был расширен диапазон уголовных наказаний, применяемых в отношении лиц, которых признали виновными в сексуальных контактах с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. Они по-прежнему могут быть приговорены к лишению свободы сроком до трех лет, однако предусмотрены и другие, более мягкие меры наказания, например, штрафы или два года исправительных работ.