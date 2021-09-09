Туркменистан: нехватка воды – жди беды

Туркменские школьники в растерянности.

В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, наличие которой в стране Туркменистан по сей день отрицает, власти якобы дали понять, что многие школы будут закрыты как минимум до октября.

Однако 1 сентября, когда традиционно отмечается начало учебного года, ученики 1-6 классов отправились на занятия, сообщило базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана». В этот день, по сообщениям местных СМИ, состоялось открытие пяти новых средних школ, но остается неясным, начались ли там занятия.

По случаю этого дня президент Гурбангулы Бердымухамедов прочел лекцию об истории и «долге и обязанностях молодого поколения» перед заполнившими большой зал представителями студенческой молодежи. Никто из присутствующих не надел маску.

В принятом властями плане борьбы с коронавирусной инфекцией, который удалось заполучить в прошлом месяце базирующемуся в Амстердаме интернет-изданию Turkmen.news, было настоятельно рекомендовано избегать массовых мероприятий. Однако эта мера предосторожности, по-видимому, не касается мероприятий, на которых председательствует Бердымухамедов.

В начале этой недели власти, похоже, передумали и отменили отсрочку, о которой они, в принципе, публично не объявляли. Turkmen.news сообщило, что 6 сентября руководство школ в городах Дашогуз и Туркменабат, разбудив учителей, распорядились собрать детей и прийти в школы.

«Позвонил директор в 6 утра, сказал, что сам только что узнал о возобновлении школы, – сообщил Turkmen.news источник в Лебапском велаяте. – Детей получилось собрать половину класса, остальные либо болеют, либо отказались идти на уроки».

6 сентября «Хроника» написала, что в Ашгабате ученики всех возрастов пошли в школы.

Но не стоит считать, что произошедшее указывает на ослабление ограничений, введенных в связи с COVID-19. Они по-прежнему действуют в других местах. В Туркменбаши клиентов банков, которые не могут представить справку о вакцинации, не обслуживают. На сегодняшний день нет никакой информации о том, сколько человек было привито.

В Дашогузском и Марыйском велаятах прекращено движение общественного транспорта между районами. Въезд и выезд из города Гарабогаз в Балканском велаяте приостановлены.

Turkmen.news, будучи изданием, которое проделало огромную работу по разворачивающемуся эпидемиологическому кризису, охарактеризовало так называемую третью волну в Туркменистане как худшее из того, что пережила страна до сих пор за весь период пандемии.

«Источники сообщают, что заболевшие есть фактически в каждой семье. Предполагается, что в страну проник высокозаразный штамм “дельта”», – говорится в сообщении.

Тем не менее планов по проведению большого военного парада 27 сентября в честь 30-й годовщины независимости никто не отменял. 31 августа Бердымухамедов провел рабочее заседание с министром обороны Бегенчем Гундогдыевым по вопросам подготовки к этому мероприятию.

Вероятно, Туркменистану есть чем похвастаться. По данным «Глобального индекса миролюбия», отчета, ежегодно публикуемого австралийским «Институтом экономики и мира», Туркменистан входит в число стран, в которых наблюдался наибольший рост импорта вооружений в 2021 году. И это несмотря на то, что, как утверждает тот же доклад, «в Туркменистане самый низкий уровень насилия в мире – 1 процент».

Но если в ситуации с COVID-19 Туркменистан ведет себя топорно, то в вопросах, касающихся Афганистана, он действует более уверенно, ну или, по крайней мере, последовательно.

3 сентября в Лебапском велаяте состоялось торжественное открытие новой газотурбинной электростанции мощностью 432 мегаватта, предназначенной для увеличения экспорта электроэнергии в Афганистан, а также Узбекистан и Кыргызстан. Проект был реализован японской компанией Sumitomo Corporation и финансировался японскими банками, поэтому неудивительно, что Бердымухамедов направил императору Нарухито письмо, в котором подтвердил готовность Туркменистана служить надежным поставщиком электроэнергии для всего региона.

1 сентября Министерство иностранных дел в очередной раз продемонстрировало поддержку Афганистану, объявив о возобновлении поставок гуманитарной помощи в страну – впервые после прихода к власти талибов. Среди отправленных грузов – медикаменты, защитная одежда для медперсонала, дезинфицирующие средства и препараты, которые, как считаются, могут быть использованы для лечения коронавируса.

Несмотря на беспорядки, железнодорожное и автомобильное сообщение между Афганистаном и Туркменистаном, похоже, было прервано лишь на короткое время. Торговля подразумевает перемещение людей через границы, а это, в свою очередь, означает потенциальное распространение COVID-19, поэтому безвозмездная передача медицинского оборудования – дело не только благородное, но и полезное.

Туркменистану, возможно, стоит больше думать о собственных проблемах. 3 сентября государственное телевидение в свойственной ему высокопарной манере выпустило репортаж о начале сева озимой пшеницы, сопровождаемый бесконечными кадрами с дронов, проносящихся над вереницами тракторов и других сельскохозяйственных машин. По сообщениям государственных СМИ, фермеры были обеспечены всем необходимым: высококачественными семенным материалом, минеральными удобрениями, современной техникой и водой. Люди, измученные ставшим уже хроническим дефицитом продовольствия, включая такие основные продукты питания, как мука и хлеб, безусловно, надеются, что власти не врут.

Посевная кампания будет проходить как раз в то время, когда хлопкоробы заняты сбором урожая. На прошедшем 3 сентября заседании правительства Бердымухамедов распорядился начать к 8 сентября работы в четырех велаятах страны и неделей позже в Дашогузском велаяте. Еще в августе президент настоятельно потребовал от сборщиков хлопка выполнить свою квоту к 27 сентября – накануне Дня независимости и на полтора месяца раньше обычного срока.

Ежегодно к туркменским фермерам предъявляются непосильные требования, и есть опасения, что в ближайшее время страна окажется в тупике.

В докладе ООН, опубликованном в прошлом месяце, Туркменистан был упомянут в числе стран с самым низким качеством воздуха из-за песчаных и пыльных бурь. Более 70 процентов сельхозугодий Туркменистана подвергаются оседанию пыли. В докладе отмечается, что бури приводят к деградации земель сельскохозяйственного назначения. Изменение климата может усугубить этот процесс, что не сулит стране ничего хорошего.

Тем временем, новое исследование, проведенное Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), отметило, что уровень нагрузки на водные ресурсы Туркменистана достиг критической отметки. По оценке ФАО, уровень водного стресса в Туркменистане составляет почти 144% – на постсоветском пространстве хуже ситуация только в Узбекистане.

Одним словом, засохшие поля еще больше покроются пылью, и, если не ограничить непроизводительный расход воды, в том числе за счет отказа от влагоемких товарных культур, которые не приносят фермерам особых выгод, засухи станут обычным явлением.