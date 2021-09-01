Туркменистан: не так страшен талиб как коронавирус

Спустя более 18 месяцев после начала пандемии Туркменистан пересматривает свою политику в отношении COVID-19 (однако власти страны при этом упорно продолжают лгать).

Начали они с перестановки ключевых кадров.

25 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил Мамедмурада Гелдиныязова от занимаемой должности вице-премьера по вопросам здравоохранения, образования, науки и спорта за «серьезные недостатки в работе». Его место занял ведущий ученый страны Сапардурды Тойлыев, руководитель Академии наук, финансирование которой было прекращено пару лет назад.

Подобная перетасовка выглядит как запоздалая попытка поручить специалистам руководство соответствующих структур.

Арслангылыч Гылыджов был снят с должности заместителя министра здравоохранения, в качестве которого он возглавлял Государственную санитарно-эпидемиологическую службу, а вместо него был назначен Майрат Маммедов, который, соответственно, покинет пост генерального директора Управления центров инфекционных заболеваний.

Даже глава Государственной миграционной службы Бекмырат Овезов, который занимал эту должность с октября, был уволен (и в этом случае «за серьезные недостатки») и замещен Назаром Атагараевым. Видимо, Бердымухамедов считает, что границы недостаточно хорошо защищаются от вторжения вирусов.

Обо всех этих перестановках было объявлено во время заседания Кабинета министров, посвященного обсуждению деятельности государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней.

Хотя власти отказываются признать факт проникновения коронавируса в Туркменистан, Бердымухамедов говорит о нем, «как если бы в стране циркулировал COVID-19», то есть в духе рекомендаций, предложенных в декабре Всемирной организацией здравоохранения: врачи должны проводить с населением беседы о мерах профилактики, дезинфекция должна проводиться «во всех уголках страны», должны быть введены ограничения на проведение массовых общественных мероприятий, необходимо сделать более доступным городской общественный транспорт, чтобы избежать скоплений людей, в офисах и домах необходимо поддерживать температуру, неблагоприятную для распространения респираторных заболеваний.

Что касается профилактических мер, то на прошлой неделе Туркменистан получил из России новую партию вакцины «Спутник V». Однако никаких подробностей о том, сколько доз содержала эта партия, предоставлено не было. В целом нет четкого понимания того, сколько человек было вакцинировано, а это означает, что практически невозможно предположить, насколько страна близка к достижению чего-то хотя бы отдаленно похожего на коллективный иммунитет.

Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news, которое всегда первым разоблачает попытки Ашгабата скрыть то, что, похоже, является серьезной вспышкой заболеваемости, обнародовало более подробный план по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно неопубликованному протоколу заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней от 29 августа, который попал в распоряжение издания, для предотвращения распространения COVID-19 вводится в действие расширенный свод правил. Среди них ограничения на передвижение по стране, которые вступят в силу только с 1 октября, дистанционное обучение для учащихся средних специальных учебных заведений и средних школ, отсрочка от сдачи экзаменов и посменный график работы для государственных служащих.

Но тем не менее, как это не прискорбно, 4 тысячи государственных служащих в течение сентября будут участвовать в репетициях празднования Дня независимости, которое состоится в конце месяца. В действительности 11 тысяч студентов вузов должны были пройти парадом мимо правительственной трибуны в центре Ашгабата в этот знаменательный день, но этот план был отменен. Вместо этого пространство перед трибуной будет заполнено композицией из искусственных цветов.

Чрезвычайная комиссия внесла в протокол на удивление подробные разъяснения по некоторым пунктам, в том числе касательно перечня должностных лиц и иностранных технических специалистов, которым должно быть разрешено въехать и выехать из страны. Например, главному исполнительному директору TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырату Аманову разрешено вернуться 2 сентября из Дубая на грузовом самолете.

Похоже, власти уверены, что этих мер будет достаточно, чтобы выровнять сложившуюся ситуацию к намеченному на 12 декабря празднованию Дня нейтралитета. Настолько, что Бердымухамедов пригласил Шарля Мишеля, президента Евросовета, главного политического органа Евросоюза, принять участие в мероприятии. Мишель принял приглашение, очевидно, не задумываясь о том, какое впечатление произведет его решение поддержать выходки диктатора, направленные на повышение его самооценки.

Если Мишель надеялся, что его заигрывания смогут убедить Бердымухамедова принять часть беженцев из Афганистана, ему не стоило так утруждаться. Туркменский лидер отметил в телефонном разговоре с Мишелем, что, несмотря на имеющийся исторический опыт Туркменистана по предоставлению убежища гражданам Афганистана и Таджикистана во время гражданских войн в 1990-х годах, исходящая от COVID-19 угроза сделала невозможным оказание помощи в этом случае.

Бердымухамедов лукавит. Его правительство было одним из первых в мире, охотно согласившихся на сотрудничество с тем, что захватившие Кабул люди теперь называют Исламским Эмиратом Афганистан. Готовность Ашгабата принять беженцев была бы неправильно истолкована.

30 августа туркменские дипломаты, а также представители органов здравоохранения и безопасности встретились с представителями приграничных районов Афганистана, чтобы обсудить вопрос возобновления движения транспорта. В качестве жеста доброй воли Ашгабат предоставил гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования.

В настоящее время через два пограничных перехода ежедневно обеспечивается пропуск почти 70 железнодорожных вагонов и 160 грузовых машин. По словам туркменских чиновников, в основном через границу перевозятся нефтепродукты, сжиженный газ, зерно и потребительские товары. Афганцы даже снизили таможенные пошлины на ввоз товаров из Туркменистана.

Чтобы обеспечить сохранение сложившейся ситуации, 30 августа возобновились строительные работы на финансируемом Туркменистаном участке железнодорожной дороги Акина – Андхой, призванной соединить Туркменистан и Афганистан, сообщает Министерство иностранных дел. Переход «Акина» был закрыт в начале июля после того, как Андхойский район перешел под контроль талибов.

Хотя пока остается неясным, каковы будут последствия прихода к власти талибов, Туркменистан продолжает спекулировать на теме Трансафганского газопровода ТАПИ, а также параллельного проекта по прокладке высоковольтных линий электропередачи через территорию Афганистана. Этой теме было уделено значительное внимание во время состоявшегося 26 августа визита в Ашгабат министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши. Пакистанские СМИ процитировали Куреши, который вспомнил старую фразу о том, что Афганистан сможет заработать на ТАПИ 1 миллиард долларов в виде платы за транзит и роялти (сроки не были указаны).

Однако никто ни разу не заикнулся о том, кто за все это будет платить. Упомянутые выше перелеты главы корпорации TAPI Pipeline Limited на грузовом самолете в Дубай и обратно дают основания предположить, что большие надежды возлагаются именно на это направление.