Туркменистан не устранил утечки метана, но намерен производить водород

Орбан и Бердымухамедов на официальной церемонии в Ашгабате по случаю визита венгерского лидера. (Фото: страница министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook)

В случае с мечтой Туркменистана о строительстве трансафганского газопровода ТАПИ дьявол кроется в деталях. А точнее, в сносках.

В опубликованном в начале этого месяца докладе Организации объединенных наций о текущей ситуации в Афганистане в целом обрисована тревожная картина не только для Туркменистана, но и для региона в целом.

Под властью талибов страна вновь оказалась в изоляции, в которой она находилась в 1990-х годах. Кроме того, самопровозглашенный Исламский Эмират сохранил свои исторические связи с боевыми группами, включая «Аль-Каиду», которая, как говорят, восстанавливает оперативный потенциал.

Хотя в настоящий момент руководство талибов уделяет первостепенное внимание формированию единства и внутренней сплоченности, некоторые признаки указывает на то, что лидеры движения всерьез схлестнулись в борьбе за власть и финансовые ресурсы.

Согласно докладу ООН, одно из самых напряжённых противостояний происходит между министром внутренних дел талибского правительства Сираджуддином Хаккани, который также является лидером одноименной и печально известной группировки «Сеть Хаккани», и первым вице-премьером Абдул Гани Барадаром. В сноске, поясняющей эту часть доклада, говорится, что «Хаккани, по сообщениям, стремится взять под свой контроль ... строительство афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия».

Маловероятно, что выполнение государственных обязанностей могут смягчить радикальные взгляды Хаккани и его сторонников, чья воинственная деятельность в последние десятилетия унесла жизни бесчисленного количества гражданских лиц. В частности, в прошлом месяце бывший пресс-секретарь министерства внутренних дел Кари Саид Хости, который ушел с должности только в марте, обратился в Twitter с призывом к добровольцам движения «Талибан», находящимся в Европе и США, убивать критиков кабульского режима. Позже он удалил это сообщение.

Несмотря на это, официальные лица Пакистана и Туркменистана встретились в Исламабаде 8 июня, чтобы подписать соглашение, обязывающее обе стороны ускорить реализацию проекта ТАПИ.

Курировавший подписание премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф открыто высказал пожелание «скорейшей» реализации проекта строительства 1800-километрового трубопровода, пропускная способность которого должна составить 33 миллиарда кубометров газа в год. За исключением этого заявления почти все остальные подробности окутаны туманом. Пакистанские СМИ процитировали Шарифа, сказавшего, что ускорение реализации проекта возможно при условии «оптимизации всех имеющихся у вовлеченных сторон ресурсов».

И ни слова о деньгах.

Тот факт, что новостные издания вынуждены оперировать лишь примерными оценочными цифрами при упоминании стоимости проекта, которая, по их словам, составляет «от 7,5 до 10 миллиардов долларов», как нельзя лучше свидетельствует об отсутствии прозрачности в вопросе финансирования и несерьезном подходе к делу. Отсутствие четкого графика также не внушает доверия.

В попытке привлечь международных инвесторов Пакистан предложил Туркменистану рассмотреть (что бы это ни значило) возможность создания еще одной инфраструктуры для транзита газа, который, предположительно, соединит ТАПИ с портом Гвадар, расположенном на побережье Аравийского моря. Основная идея заключается в том, что сжиженный туркменский газ затем можно будет поставлять на мировой рынок.

Звучит, конечно, оптимистично. Если нынешние власти Пакистана могут спокойно торговать с самопровозглашенными исламскими боевиками, помогая им набивать карманы, то европейские покупатели могут отказаться.

Тем не менее у некоторых западных руководителей крепкие нервы. Отвлекшись на время от своих выступлений в защиту России перед Евросоюзом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 июня отправился с двухдневным визитом в Ашгабат.

Этот визит вызывает недоумение. Во время состоявшейся 9 июня встречи двух лидеров принимавший Орбана президент Сердар Бердымухамедов высказал предположение о том, что визит будет способствовать развитию «многопланового межгосударственного сотрудничества по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес». Не совсем понятно, в чем могут заключаться эти взаимные интересы. Бердымухамедов заявил, что взаимный товарооборот «по результатам 2022 года продемонстрировал значительный рост», но отказался назвать цифры, вероятно, потому что они, без сомнения, смехотворно малы.

С подачи министра иностранных дел Петера Сийярто вновь был поднят вопрос, который уже неоднократно обсуждался: Венгрия предлагает свои услуги по строительству инфраструктуры для доставки туркменского природного газа в Европу. Сийярто не стал утруждать себя объяснениями о том, что он имеет в виду.

Однако в одном из заявлений Бердымухамедова содержался намек на возможность заключения сделок в будущем. Туркменистан заинтересован в изучении технологии получения водорода из природного газа. Стратегия «нулевых выбросов» Венгрии в значительной степени основывается на расширении внутреннего производства водорода и его хранении. Бердымухамедов отметил, что Туркменистан намерен использовать опыт Венгрии в этом вопросе.

В настоящее время вопрос разработки относительно чистого источника топлива особенно актуален для Туркменистана, чьи колоссальные выбросы метана превратили его в глазах мировой общественности в экологического изгоя.

Репутация страны подмочена и в других сферах.

12 июня международная коалиция Cotton Campaign, выступающая против использования рабского и детского труда, опубликовала доклад, в котором документально подтверждается, что в хлопковой промышленности Туркменистана продолжает существовать практика принудительного и детского труда. Авторы доклада обнаружили, что в стране до сих пор распространена схема «собирай или плати»: работников государственного сектора заставляют собирать хлопок, или, по крайней мере, нанимать себе замену или делать выплаты, которые по сути являются взятками. На полях вместе со взрослыми работали восьмилетние дети.

Согласно опубликованному коалицией документу, вся отрасль представляет собой прогнившую машину по производству страданий, созданную для обогащения избранных. Неэффективные методы орошения усугубляют последствия изменения климата и ситуацию с нехваткой воды. Это и нерациональное использование земельных ресурсов приводит к снижению урожайности. В результате убытки несут земледельцы, у которых нет другого выбора, кроме как выращивать это водоемкую культуру. Предоставляемые государством семена, удобрения и оборудование реализуются в целях личного обогащения. Посредники берут часть средств, выделенных на замену сборщиков, а сотрудники центров сбора хлопка регулярно обманывают хлопкоробов, удерживая значительную часть урожая.

Испытывая потребность даже в малейшем одобрении со стороны мирового сообщества, туркменские власти в очередной раз заявили о том, что они выступают категорически за отказ от курения в любой форме и виде. Информационное агентство AFP назвало высказывания Бердымухамедова на состоявшемся 7 июня заседании Совета национальной безопасности началом «беспрецедентного» крестового похода против курения, в результате которого страна полностью избавится от табачной зависимости в течение двух лет. Однако в действительности президент скорее озабочен нелегальным импортом табачных изделий, включая те, которые используются в кальянных трубках и электронных сигаретах.