Туркменистан: низкопробный первосортный урожай

Сколько сельскохозяйственной продукции на самом деле производит Туркменистан?

На протяжении долгого времени рабочая гипотеза состояла в том, что официальные данные в значительной мере завышаются. Но на этой неделе базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» заявило, что в его распоряжении оказалась информация, свидетельствующая о масштабах фальсификации.

Издание сообщило (на основании цифр, которые ему каким-то образом удалось получить из Министерства сельского и водного хозяйства), что в 2018 году было собрано 450 тыс. тонн хлопка, что существенно меньше, чем заявленные правительством 1,1 млн тонн. Пшеницы было собрано 538 тыс. тонн, говорится на сайте издания, то есть треть от установленного государством плана. И около 30% собранного зерна, как сообщается, было непригодно к употреблению.

Есть убедительные основания для того, чтобы поверить таким сведениям. Даже в столице, которая, казалось бы, должна быть относительно защищена от нормирования продуктов, покупатели постоянно сообщают о том, что вынуждены стоять в длинных очередях за самыми основными товарами. Кроме того, подозрительно, что за последние месяцы в Министерстве сельского хозяйства дважды происходили кадровые перестановки – сначала в октябре 2018 года, а затем снова буквально на прошлой неделе.

Хотя бы на одного человека пшеницы хватает. (Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана)

Оставшись непоколебимым, президент Гурбангулы Бердымухамедов поставил еще более высокие цели по производству пшеницы и хлопка на 2019 и 2020 годы. План предусматривает небольшое снижение производства пшеницы в 2020 году по сравнению с текущим годом, но всерьез воспринимать какие бы то ни было цифры, публикуемые правительством, становится все труднее.

Несмотря на очевидность серьезного экономического кризиса, охватившего страну, правительство вернулось к практике публикации ежемесячных бюллетеней о росте экономики. Подводя итоги достижений за январь, Гочмырат Мырадов, заместитель премьер-министра, отвечающий за экономику и финансы, доложил, что рост ВВП за отчетный месяц составил 6,2%.

Подобный безосновательный оптимизм может объясняться попытками правительства представить Туркменистан привлекательным направлением для частных инвесторов. Видимо, с этой же целью на прошлой неделе Бердымухамедов призвал парламент подготовить закон о государственно-частном партнерстве. Впрочем, все это лишь пустое сотрясание воздуха. Хваленая программа приватизации, насколько можно судить на сегодняшний день, почти всецело направлена на рост благосостояния Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – франкенштейновского монстра, который представляет собой частью предпринимательское лобби, частью холдинговую компанию, частью государственную корпорацию и, почти наверняка, весьма существенную часть семейного дела Бердымухамедова.

Хотя точные данные – это предмет догадок, несомненно, что экономика Туркменистана по-прежнему остается зависимой от продажи природного газа и нефти. Продажи газа в Китай достигли рекордно высокого уровня. Кроме того, на этой неделе туркменские официальные лица встретились с представителями другого крупного азиатского партнера – Малайзии, а точнее с представителями государственной нефтяной компании Petronas, по поводу ее инвестиций в Туркменистан.

Это несколько странно, поскольку малазийские инвестиции в Туркменистан сыграли некоторую второстепенную роль в коррупционном скандале, взбудоражившем это южноазиатское государство. Схема, которую, как заявили следователи в Куала-Лумпуре, удалось раскрыть, позволила коррумпированным малазийским чиновникам и их сообщникам из Эмиратов и Саудовской Аравии, по всей видимости, присвоить миллиарды.

Кстати, Объединенные Арабские Эмираты – также один из инвесторов туркменского нефтяного сектора, и они тоже столкнулись с некоторыми неприятностями. Экологическая организация Crude Accountability сообщила 7 февраля, что Европейский банк реконструкции и развития отменяет кредит на разработку запасов нефти в Каспийском море. Как заявила Crude Accountability, этот кредит был предназначен для финансирования программы по освоению месторождения, разработанной подконтрольной государству компанией Dragon Oil, штаб-квартира которой находится в Дубае. Неясно, как это повлияет на планы компании увеличить объемы добычи в Туркменистане, но звучит это не как обнадеживающая новость.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 6 февраля совершил поездку в Ашгабат, но мало что рассказал о ее содержании, упомянув лишь, что был поднят вопрос о возобновлении закупок газа «Газпромом». Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» был организован круглый стол с участием аналитиков и журналистов, освещающих происходящее в регионе, которые выразили мнение большего числа наблюдателей, предположив, что эти переговоры вряд ли принесут особую пользу. Тем не менее туркменские государственные СМИ сообщили, что Бердымухамедов надеется на «новые, далеко идущие масштабные договоренности». Лавров действительно подписал достаточно формальный документ о сотрудничестве, но, похоже, ничто в нем не заслуживает упоминания.

Запрет, наложенный Европейским союзом на полеты «Туркменских авиалиний», длится уже вторую неделю, и непохоже, что проблема разрешится в ближайшем будущем. Как сообщил связанный с оппозицией сайт «Гундогар», «Туркменским авиалиниям», дабы успокоить своих клиентов, пришлось зафрахтовать самолет испанской авиакомпании для обслуживания маршрутов из Бирмингема (Англия) в Индию. Учитывая нехватку твердой валюты в Туркменистане, нет уверенности в том, что эта договоренность продлится долго.

Orient, проправительственное издание, базирующееся в Ашгабате, предпринял героическую попытку представить всю эту неприятную ситуацию в ином свете. В статье от 11 февраля издание утверждает, что приостановка полетов Европейским агентством по безопасности авиаперевозок была вызвана «расхождениями в американской и европейской системах, определяющих требования и стандарты эксплуатации воздушной техники». Авиапарк «Туркменских авиалиний» почти полностью состоит из американских «Боингов». Другими словами, Orient настаивает на том, что это попросту бюрократическая неразбериха, которая разрешится, как только будет подана правильная документация. Но здесь возникают дополнительные вопросы. Даже по признанию самого издания Orient, национальный авиаперевозчик уже по меньшей мере две недели как в курсе этой проблемы, так почему же она до сих пор не решена?

В довершение ко всему, посольство США в Туркменистане объявило, что его сотрудникам теперь запрещено пользоваться услугами авиакомпании, включая внутренние рейсы.