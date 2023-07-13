Туркменистан: никакой попытки переворота не было!

Абсолютно ничего из ряда вон выходящего: президент Сердар Бердымухамедов на недавнем заседании правительства. (Фото: официальный сайт туркменского правительства)

Если туркменские власти активно опровергают ту или иную новость, это является верным признаком того, что она заставляет их нервничать.

9 июля базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщило, ссылаясь на источники, которые оно назвало достоверными, что более 20 человек были арестованы по подозрению в подготовке вооруженного переворота в июне.

Согласно новости, которая, по сообщению сайта, временно снята с публикации до выяснения обстоятельств, организатором выступил Батыр Мередов – сын бывшего министра сельского хозяйства, умершего в тюрьме в 2013 году. Turkmen.news утверждает, что среди задержанных числится заместитель министра внутренних дел Ахмет Ходжатов.

По предположению издания, именно для предотвращения утечки информации об этом инциденте власти могли в прошлом месяце отключить интернет.

Туркменские власти время от времени выступают с опровержением той или иной информации, но происходит это не так часто. Эта новость является именно таким редким случаем – представитель МИДа поспешил откреститься от этой новости. Посол в Казахстане Батыр Реджепов заявил казахскому информационному изданию Tengri News, что сообщение «не соответствует действительности», хотя обоснование звучало не слишком убедительно.

«Это не туркменское СМИ. Данное СМИ не зарегистрировано на территории нашей страны, не ведет официально свою деятельность», – сказал Реджепов.

В Туркменистане разрешена деятельность только тех СМИ, которые слепо придерживаются генеральной линии властей, в то время как работающие в изгнании издания, включая Turkmen.news, пользуются большой популярностью, поскольку считается, что они дают более точную картину происходящего в стране.

Этот эпизод наглядно иллюстрирует тупиковую ситуацию, в которой по собственной воле оказываются такие закрытые страны, как Туркменистан. Поскольку в них нет свободной журналистики, спекуляции и ссылающиеся на неопределенные источники публикации воспринимаются многими как достоверная информация.

При этом к официальным новостям читатели зачастую относятся с недоверием, даже если в них говорится правда.

Так, 7 июля президент Сердар Бердымухамедов издал указ об освобождении Аннагельды Язмырадова от должности вице-премьера по вопросам сельского хозяйства. Язмырадов сам подал прошение об увольнении, сославшись на некие причины, связанные с состоянием здоровья.

Однако, скорее всего, в данном случае дело совсем в другом.

Сельское хозяйство – крайне важная отрасль для Туркменистана, поскольку оно обеспечивает занятость населения в стране, которая по-прежнему остается преимущественно аграрной. Однако оно страдает из-за неэффективного управления и непродуманной расстановки приоритетов.

Это признает даже президент Бердымухамедов. Выслушав одно за другим чиновников, включая Язмырадова, которые в привычной жизнеутверждающей манере докладывали о прогнозируемых объемах урожая зерновых и других достижениях, Бердымухамедов на состоявшемся 3 июля заседании правительства посетовал на недостатки, не указав их конкретно, и заявил, что при правильном использовании сельскохозяйственных технологий «можно было бы достичь более высоких показателей».

В качестве примера можно привести пшеницу. В этом году запланировано собрать 1,4 миллионов тонн с 690 тысяч гектаров. Однако в 2022 году уже в конце июля Язмырадов отчитался перед президентом о собранных 1,5 миллионах тонн пшеницы. Рекордный урожай пшеницы в Туркменистане пришелся на 2016 год. Но тогда 1,6 миллионов тонн были собраны с площади 760 тысяч гектар.

Если оставить в стороне тот факт, что эти цифры скорее всего сильно преувеличены, то они явно указывают на тенденцию, которая не может не огорчать руководство страны, поскольку оно постоянно хвастается современной сельскохозяйственной техникой, ввозимой им из-за рубежа. Предполагаемая болезнь Язмырадова вполне может быть связана с производительностью.

Кстати, причина, по которой пшеница выращивается именно на 690 тысячах гектаров состоит в том, что еще в ноябре 2019 года экс-президент (и отец действующего лидера страны) Гурбангулы Бердымухамедов распорядился сократить квоту на пшеницу и увеличить посевные площади хлопчатника. Тогда свое решение он объяснил тем, что население более чем полностью обеспечено мукой и хлебом, что было вопиющей ложью, о чем свидетельствовали длинные очереди в государственных магазинах.

Бердымухамедов-старший потребовал увеличить урожай хлопка с 1 миллиона тонн до 1,25 миллиона тонн, что, по его мнению, должно было благоприятно сказаться на текстильной промышленности.

Очередная смена вектора произошла в декабре 2021 года, когда тогдашний вице-премьер по сельскохозяйственным вопросам Эсенмырат Оразгелдиев объявил о сокращении площадей, отводимых под выращивание хлопчатника, с целью увеличения площади под посадку картофеля, других овощей и бахчевых, а также для увеличения производства коконов тутового шелкопряда. Для этих целей должны были высвободить около 40 тысяч гектаров, в то время как под хлопчатник по-прежнему было отведено 580 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Это должно было означать, что Туркменистан будет выращивать меньше хлопка, не так ли? Но нет, как отмечается в отчете международной коалиции Cotton Campaign об урожае 2022 года: «Власти не стали ... сокращать квоту на производство хлопка, настаивая на том, что на меньшем количестве земли можно вырастить то же количество хлопка, что и в предыдущем году, за счет повышения урожайности».

Возможно, чиновники решат сослаться на научные достижения, чтобы доказать свою способность справиться с поставленной задачей. Так, например, 7 июля местные СМИ сообщили, что в научно-исследовательском институте Туркменского сельскохозяйственного института выведен новый сорт тонковолокнистого хлопка «Ёлетен-58».

«Урожайность нового сорта составляет 33,2 центнера на гектар, что на 2,1 центнера больше стандартного сорта. Созревает он на день раньше стандартных сортов, также устойчив к грибкам», – сообщил Turkmenportal.

Однако Ёлетен-58 пока находится на стадии испытаний.

Будучи президентом, Бердымухамедов-старший, ушедший в отставку в 2022 году и ставший фактически «теневым» лидером государства, большую часть своего президентского срока занимался тем, что придумывал различные способы увеличить страдания своих подданных. Сейчас он вдруг решил заделаться филантропом.

8 июля под его председательством состоялось первое в истории заседание Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям, который был нескромно назван в честь него самого. Помимо оплаты операций нуждающимся детям и отправки медикаментов в Афганистан эта организация занимается также, возможно, несколько непривычной деятельностью – инвестициями в коммерческую недвижимость.

Бердымухамедов-старший сообщил, что часть средств Благотворительного фонда, происхождение которых, естественно, покрыто завесой тайны, будет направлена на «строительство производственных объектов в рамках второй очереди застройки города Аркадаг». Строительство заводов обычно не ассоциируется с благотворительными фондами помощи нуждающимся детям.

Город Аркадаг, названный так в честь Бердымухамедова, был торжественно открыт в прошлом месяце, но еще много работы предстоит выполнить, чтобы порадовать его создателей. Продолжающееся строительство предполагает заключение множества контрактов, большая часть которых будет принадлежать правящей семье.