Туркменистан: ничего не меняется

С первых дней своего пребывания у власти Сердар Бердымухамедов ведет себя таким образом, что не остается сомнений: его избрание на этот пост не что иное, как откровенная преемственность.

25 марта он провел первое заседание своего Кабинета министров, как обычно, посредством видеоконференции, и назначил новое правительство, практически идентичное тому, которое возглавлял его отец, бывший президент Гурбангулы Бердымухамедов. Одним из новых лиц стал Мухамметгулы Мухаммедов, который станет вице-премьером по экономическим вопросам, банковскому делу и связям с международными финансовыми институтами – другими словами, должность, которую еще совсем недавно занимал Бердымухамедов-младший.

И словно в подтверждение того, что он занял новое место, не имея четкого представления о будущем, Бердымухамедов поручил этой команде разработать «президентскую программу развития государства на ближайшие семь лет». Подобное начало не особо впечатляет.

В остальном это было ничем не примечательное заседание Кабмина, не считая, разве что, двух небольших эпизодов. Во-первых, в репортаже государственного телевидения, посвященном этому событию, звучали реальные голоса выступавших чиновников. До этого по непонятным причинам диктор за кадром лихорадочно пересказывал все, что они говорили.

Вторым запомнившимся моментом стало присутствие в зале старшего Бердымухамедова в качестве главы Сената. Когда настала его очередь выступать, он попросил предоставить ему отпуск.

«Как вы знаете, я занимаю руководящие должности на протяжении уже 40 лет, а политикой занимаюсь 25 лет, – сказал он. – За все это время я не смог полноценно отдохнуть из-за большого количества работы».

Аркадаг, как называют бывшего президента, сказал, что за это время он сможет поработать над новыми книгами и подготовиться к межпарламентскому форуму «Центральная Азия – Россия», который намечен на конец этого года. Его сын любезно согласился предоставить ему отпуск с 1 апреля.

Единственный раз, когда новый президент был замечен вне президентского дворца, он председательствовал на состоявшемся 24 марта открытии недавно построенного жилого комплекса для сотрудников Министерства внутренних дел. Культ личности распространяется не только на бывшего лидера Гурбангулы, но и на всю семью Бердымухамедовых, поэтому государственное телевидение не преминуло отметить, что Сердар посетил музей, построенный в честь его деда Мяликгулы Бердымухамедова, который умер в апреле прошлого года в возрасте 89 лет и в честь которого был назван жилой комплекс.

25 марта газета «Нейтральный Туркменистан» опубликовала текста письма, полученного от Государственного секретаря США Энтони Блинкена, в котором содержатся принятые по такому поводу любезности. Упомянув о роли Туркменистана в содействии «миру, стабильности и экономической интеграции в Центральной Азии», что, по всей видимости, является намеком на изрядно устаревшую концепцию развития Афганистана, разработанную Вашингтоном, Блинкен дал чисто формальное обещание помочь Туркменистану модернизировать экономику страны.

Китай, тем временем, выражает готовность помочь Туркменистану укрепить его оборонительные возможности. В состоявшемся 25 марта разговоре по видеосвязи с министром обороны Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин готов «расширять стратегические отношения [и] углублять практическое военное сотрудничество в различных областях», сообщил на своем сайте китайский государственный телеканал CGTN.

Китай всегда будет другом Туркменистана «независимо от того, как будет меняться международная ситуация», сказал Вэй. Сказанные им слова могут расцениваться исключительно как завуалированная отсылка к кризису, который сейчас разворачивается в Украине из-за вторжения России.

Судя по всему, первым высокопоставленным иностранным гостем при новой власти станет президент Индии Шри Рам Натх Ковинд, который пробудет с официальным визитом в Ашгабате с 1 по 4 апреля. В ходе визита будут подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании, отмечается на сайте Министерства иностранных дел Индии.

Предстоящий визит пройдет на фоне прилагаемых Туркменистаном усилий по продвижению трансафганского газопровода ТАПИ, который, если он будет завершен, протянется до пограничного города Фазилка в индийском штате Пенджаб. Учитывая, что на территории Индии будет построен лишь самый маленький участок ТАПИ, государственная газовая компания этой страны GAIL не принимает активного участия в обсуждении строительства. Туркменистан, которому якобы отведена ведущая роль в проекте, тем не менее, ожидает хоть какого-нибудь сигнала о готовности в будущем закупать туркменский газ. Если индийский президент во время визита каким-либо образом намекнет на что-то подобное, это станет значительным, хотя и чисто символическим событием, но особо на это рассчитывать не стоит.

22-23 марта министр иностранных дел Рашид Мередов вновь посетил Пакистан, где принял участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Организации исламского сотрудничества. Он воспользовался возможностью встретиться со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши, с которым «подробно» обсудил вопросы продвижения не только ТАПИ, но и параллельно реализуемых проектов по прокладке высоковольтных линий электропередачи и волоконно-оптических линий связи.

В ближайшем будущем у Туркменистана есть шанс заполучить нового покупателя на свой газ – Казахстан. На состоявшейся 25 марта пресс-конференции министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сказал, что высокий спрос на внутреннем рынке может ознаменовать конец экспорту к 2024 году. По словам Акчулакова, потребность в газе может вырасти настолько, что Казахстан будет вынужден покупать его у Москвы или Ашгабата. Однако России, скорее всего, повезет первой извлечь из этого выгоду.

«Туркменистан далек [от севера]. К северу ближе Россия. Поэтому на первом этапе, я думаю, ничего страшного не будет, если [газификация] будет осуществлена за счет российского газа», – цитирует Акчулакова деловой новостной портал «Капитал».

Одним из ощутимых последствий войны России в Украине стало то, что Казахстан был вынужден искать пути расширения пропускной способности Транскаспия, которые позволили бы снизить зависимость от транзита через Россию. Туркменистан по идее может воспользоваться ситуацией и обратить ее себе на пользу.

Что же касается событий, не имеющих отношения к России или Украине, то здесь наблюдались некоторые сдвиги: Туркменистан, Азербайджан и Грузия пришли к соглашению о предоставлении Узбекистану 30-процентной скидки на транзит его товаров через их территории. По некоторой информации, заместитель главы Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Войтов сказал, что также достигнута договоренность о снижении вдвое тарифов на транзит узбекских грузов через туркменский порт Туркменбаши и азербайджанский порт Баку.

Туркменские чиновники явно озабочены вопросом транзита. 24 марта таможенная служба провела конференцию, на которой обсуждался вопрос «повышения привлекательности транзитных маршрутов по территории» Туркменистана. Расходы, безусловно, являются одним из ключевых вопросов, но не менее важной представляется работа над обеспечением прозрачности и упрощением бюрократических процедур. И с тем, и с другим у Ашгабата дела обстоят плохо.