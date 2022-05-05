Туркменистан: новый президент, новые запреты и ограничения

Новый президент Туркменистана намерен вмешиваться во все происходящие в стране процессы. Тоже самое, впрочем, делал и его отец.

На состоявшемся 29 апреля заседании Кабинета министров одним из ключевых вопросов, который счел необходимым обсудить Сердар Бердымухамедов – самый влиятельный человек страны – стало состояние дорог в Ашгабате.

В столичных скверах и вдоль улиц имеются высохшие деревья, пожаловался он. И общественный транспорт не соответствует требованиям. Да и некоторые здания необходимо привести в порядок.

Похоже, правящий режим намерен сделать традицией практику вмешательства в самые незначительные аспекты жизни людей. 26 апреля базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news передало, что, по сообщению нескольких его источников в Ашгабате, женщинам запретили ездить на переднем сиденье автомобилей. На вопрос, чем вызван этот якобы имеющийся запрет, сотрудники дорожной полиции просто отвечают: «Запрещено», – отмечает сайт.

Трудно сказать, откуда исходит эта директива и как далеко распространилось ее действие, но в любом случае есть в этом нечто лицемерное, поскольку еще свежо воспоминание о том, как Бердымухамедов приехал голосовать на состоявшиеся 22 февраля выборы со своей женой, восседавшей на пассажирском сиденье семейной «Лады».

Turkmen.news указал и на другие принятые в последнее время меры, которые явно ущемляют интересы женщин. В апреле сайт сообщил о запрете на оказание ряда услуг в салонах красоты, которые, судя по всему, предполагают введение в тело «инородных предметов». Радио «Азатлык» ранее сообщало, что сотрудники правоохранительных органов в Марыйском велаяте выписывали штрафы косметологам, предлагающим инъекции ботокса, наращивание ресниц и использование накладных ногтей, якобы из-за опасений за здоровье. Одна из сотрудниц салона красоты на условиях анонимности сообщила, что предполагаемым нарушителям нового закона, существование которого на бумаге не смог продемонстрировать ни один из сотрудников полиции, также грозит арест на срок до 15 суток.

Закономерно, что тотальному контролю чаще всего подвержены молодые люди, мечтающие получить образование за рубежом. 27 апреля базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что Министерство образования вновь пытается ограничить количество абитуриентов, поступающих в средние и высшие учебные заведения за рубежом.

В 2019 году появились сообщения о том, что министерство составило список из примерно 200 зарубежных вузов, дипломы которых будут признаваться в стране. Практически все перечисленные учебные заведения находятся в таких политически благонадежных странах, как Китай, Россия, Турция и Индия. Также туркменские власти сочли допустимым обучение лишь в некоторых вузах Беларуси, Казахстана и Грузии. (На этой неделе официальные представители Китая подтвердили, что более 1400 туркменских граждан в настоящее время продолжают обучение в их стране).

Еще одним мощным стимулом для отказа от поступления в учебные заведения, не значащиеся в списке, стала предоставляемая студентам возможность получать денежные переводы из дома по официальному обменному курсу 3,51 маната за доллар в случае их поступления в разрешенные властями вузы. В то время как на черном рынке обменный курс маната составляет почти 20 за доллар.

Однако и этого оказалось недостаточно. «Хроника» сообщает, что с середины июня граждане, желающие учиться за границей, должны будут проходить собеседование с сотрудниками МНБ и Генеральной прокуратуры. Мало того, утверждает «Хроника», родителям абитуриентов также дают понять, что для получения разрешения необходимо дать взятку в размере 5 тысяч долларов.

Учитывая все сказанное, никого не удивит информация о том, что киберцензоры запретили еще одно средство общения. 29 апреля Turkmen.news сообщило, что приложение для обмена сообщениями и групповых звонков Discord перестало работать без VPN. Эта программа наиболее популярна среди геймеров, в основном из-за функции совместного использования экрана, так что все это смахивает на очередную меру по осуществлению контроля над молодежью.

Однако с ограничением доступа в интернет сталкиваются граждане всех возрастов. Как отметило Turkmen.news в прошлом месяце, блюстители порядка теперь могут блокировать целые подсети IP-адресов с целью предотвратить использование VPN, что порой влечет за собой побочный эффект в виде полного отключения интернета на несколько дней.

Предпринимаемые Туркменистаном меры в отношении интернета все больше напоминают политику, проводимую властями Пекина, поэтому состоявшийся 26 апреля визит министра обороны Китая Вэй Фэнхэ в Ашгабат выглядел весьма символично. Вэй встретился с президентом Бердымухамедовым и своим туркменским коллегой Бегенчем Гундогдыевым. Выпущенное по итогам визита заявление Министерства обороны Китая на английском языке содержало стандартные формулировки о необходимости «поддерживать стратегические связи» и «укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и в области технологий». Последние пункты вполне могут расцениваться как намек на вышеупомянутые ограничительные меры, касающиеся интернета.

Хотя в целом заявление Министерства обороны Китая носило сдержанный характер, в нем вскользь было упомянуто о том, что в ходе переговоров в Ашгабате затрагивались темы Украины и Афганистана. Оно также подтвердило, что Китай поддерживает нейтралитет Туркменистана и выступает против «внешнего вмешательства в его внутренние дела», что обычно означает «вмешательство Запада», хотя в нынешних реалиях это может оказаться кто угодно.

Однако в конце прошлого месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил под сомнение неизменность нейтрального статуса Туркменистана, обвинив его, а также Иран и Казахстан, в том, что они позволили использовать свою территорию в качестве перевалочного пункта для оружия, направляемого в Армению во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на Алиева сообщило, что он направил всем трем странам ноты с просьбой не пропускать в будущем российские грузовые самолеты с оружием через свою территорию.

Туркменистан надеется, что этот небольшой инцидент не станет очередным препятствием к осуществлению планов по проведению трехстороннего саммита с участием лидеров Азербайджана и Турции. В прошлом месяце государственная газета «Нейтральный Туркменистан» со ссылкой на министра иностранных дел Рашида Мередова сообщила, что подготовка к саммиту, который должен пройти в Туркменбаши, идет полным ходом, хотя он не назвал никаких конкретных дат.

Ведь именно сейчас впервые за несколько десятилетий наступил подходящий момент для того, чтобы наконец достичь хоть какого-то прогресса в реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода, предназначенного для поставок туркменского газа на Запад. Поскольку война в Украине вынуждает европейские страны всерьез задуматься об альтернативах, позволяющих покончить с зависимостью от российского газа, привлекательность ТАПИ, по которому туркменское голубое топливо будет доставлено к берегам Азербайджана, а затем в Турцию, должна значительно возрасти.

Попытки Туркменистана диверсифицировать несырьевой неэнергетический экспорт в итоге вновь натолкнулись на проблемы. 27 апреля Россельхознадзор, российская служба по фитосанитарному надзору, объявила об обнаружении картофельной моли в томатах из 18-тонной партии, ввезенной недавно из Туркменистана. Это удар под дых зарождающемуся туркменскому агросектору, который, казалось, получил столь необходимую передышку в марте, когда Россельхознадзор заявил о снятии всех ограничений на импорт овощей, включая томаты и болгарский перец, из Туркменистана, а также Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Последующий запрет на импорт томатов неизбежен, но он, вероятно, ограничится компанией, ответственной за эту конкретную поставку. Однако этот инцидент наглядно демонстрирует, что развитие жизнеспособного рынка экспорта продуктов питания будет для Туркменистана нелегким испытанием.