Туркменистан: обманный ход конем

Президент Гурбангулы Бердымухамедов очень любит указывать. Не счесть тех встреч, на которых можно было увидеть, как он настойчиво аргументирует свою позицию при помощи любимой указки с золотой ручкой и золотым наконечником.

На этой неделе он указывал на картинки с проектами по городскому развитию туркменской столицы – Ашгабата. Бесконечное строительство, ведущееся в городе, рассматривается как свидетельство (если прибегнуть к языку правительственного сайта) «успешной реализации социально-экономической стратегии Туркменистана».

Бердымухамедов любит аргументировать свою позицию при помощи любимой указки.

За пределами этого отдельного мирка, в котором царят предварительные наброски новых застроек в окружении зеленых лужаек, Туркменистан выглядит как страна, охваченная тревогой.

Как сообщило 14 января Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», почти вся сопредельная территория туркменско-афганской границы находится под контролем антиправительственных сил.

Кровопролитие приобретает все бóльшие масштабы. Радио «Азатлык» рассказало, что 8 января в результате скоординированной атаки на два контрольно-пропускных пункта в провинции Бадгис, вблизи туркменской границы, были убиты более 21 сотрудника афганских сил безопасности. По крайней мере 15 боевиков-талибов также были убиты. Растущее влияние «Талибана» необязательно должно стать неотложной проблемой для Ашгабата, поскольку движение преследует внутригосударственные цели, но бесконечные волнения в Афганистане вряд ли укрепят доверие к выдвигаемой Туркменистаном идее, что он сможет получать прибыль от экспорта энергоносителей в эту страну.

Туркменское правительство демонстрирует признаки того, что хочет быть готовым к самому неблагоприятному сценарию. Базирующееся в Вене новостное интернет-издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что Министерство обороны Туркменистана стало проверять военные билеты у всех мужчин, работающих в государственных учреждениях и организациях. Нынешний министр обороны Бегенч Гундогдыев был назначен на свою должность в июне; до этого он занимал пост начальника Государственной пограничной службы.

Кроме того, произошел еще один странный и не получивший объяснения инцидент, имеющий отношение к вопросам безопасности: как сообщается, 12 января официальные лица в Узбекистане объявили об обнаружении взрывного устройства в грузовом поезде, пришедшем из Туркменистана. Больше никаких подробностей относительно этого эпизода ни в одном из репортажей российских и узбекских СМИ не раскрывалось.

Если представители силовых ведомств обеспокоены внешними и/или внутренними угрозами, Бердымухамедов не выказывает никаких признаков беспокойства и, напротив, продолжает осуществлять руководство страной с помощью привычной показухи. Так, 9 января он провел выездное рабочее совещание с членами Государственного совета безопасности на объектах Министерства внутренних дел. Место проведения этой встречи было названо животноводческим комплексом, хотя выглядело просто как хлев.

Судя по репортажам государственных СМИ, основным предметом дискуссии в тот день стал подарок, преподнесенный Бердымухамедову министром внутренних дел, – ахалтекинский жеребенок, родившийся, по счастливой случайности, в первый день Нового года. Юный скакун получил имя Ровач, что по-туркменски означает «процветание», в честь 2019 года, официальным девизом которого стали слова: «Туркменистан – Родина процветания».

Президент был настолько растроган всем этим, что следующий день провел в Ахалтекинском коневодческом комплексе в Ашгабате, «где в своем рабочем кабинете уделил время литературному творчеству». Он написал стихотворение, посвященное жеребенку по имени Ровач, которое было опубликовано на первой полосе государственной газеты «Нейтральный Туркменистан». В тот же день президент прочитал свое стихотворение на заседании Кабинета министров. На кадрах, взятых из государственных СМИ, можно увидеть, как министры старательно делают записи, а потом бурно аплодируют.

Было бы чрезмерным утверждать, будто эти выходки говорят о том, что Бердымухамедов претендует на статус полубога, но вполне справедливо отметить, что истинным верующим становится все труднее исповедовать свою религию. Радио «Азатлык» сообщило, что в Лебапской и Дашогузской областях полиция постоянно вызывает верующих на допросы на том основании, что они регулярно посещают мечеть и замечены в другом подобном подозрительном поведении. У тех, кого вызывают на допросы, как сообщается, проверяют мобильные телефоны.

Трудовые мигранты часто подвергаются таким же допросам и у них тоже проверяют мобильные телефоны. Но это по крайней мере означает, что им удалось выехать из страны. Туркменистан существенно ограничивает свободу передвижения своих граждан и регулярно вводит необоснованные запреты. Все чаще появляются сообщения о том, что люди предлагают взятки, чтобы получить российские визы или другие документы, позволяющие совершать поездки.

Даже те, кому удается пройти все многочисленные проверки в аэропорту Ашгабата, построенном в виде парящего сокола, стоимость которого составила много миллиардов долларов, не могут вздохнуть свободно до тех пор, пока самолет не поднялся в воздух. Радио «Азатлык» сообщило, что 5 января более десяти человек сняли с рейса «Туркменских авиалиний», вылетавшего во Франкфурт.

Хотя Туркменистан не желает, чтобы его граждане выезжали за границу, он с удовольствием хвастается тем, что торговый баланс указывает на рост экспорта произведенной в стране продукции. В репортаже, опубликованном базирующимся в Ашгабате новостным сайтом Orient, отмечается, что за первые 11 месяцев 2018 года экспорт продуктов питания вырос на 60 процентов. Хотя в нормальных обстоятельствах это могло бы свидетельствовать об успехе, на самом деле приведенные данные лишь подчеркивают безразличие правительства к тяготам граждан. В прошлом году появлялись бесконечные репортажи о дефиците продуктов по всей стране. То же самое ожидается и в 2019 году. 8 января Радио «Азатлык» сообщило о новых очередях за хлебом в Лебапской и Марыйской областях.

Власти, несмотря ни на что, заявляют о своих победах в сфере импортозамещения. Orient, со ссылкой на данные Госкомстата Туркменистана (органа, чье стремление к обеспечению достоверности информации вызывает большие сомнения), опубликовал всякого рода сбивчивые заявления о резком сокращении импорта безалкогольных напитков.

Один из способов не допускать в страну якобы иностранную продукцию – это местное производство по франшизе таких глобальных корпораций, как Unilever. В ноябре региональные СМИ сообщали, что местная компания Akdaş miwe içgileri начала производить бутилированный холодный чай под торговой маркой Lipton. Подобные обрывки новостей наглядно демонстрируют, кто выигрывает от предполагаемого появления предпринимательского класса. Директор компании Akdaş miwe içgileri Оразмурат Бабаев еще в 2010 году работал в правительстве.

Когда получить франшизу невозможно, туркменские компании прибегают к проверенному временем способу – воровству. Издание «Хроника Туркменистана» разместило фотографии оберток шоколада, доступного на туркменском рынке, которые свидетельствуют о беззастенчивом копировании популярных западных и российских марок.

Туркменистан старается обходиться не только без иностранных производителей чая и шоколада. 11 января Бердымухамедов подписал постановление, предоставляющее частному предприятию Turkmen Awtoban разрешение на строительство автомагистрали от Ашгабата до Туркменабата протяженностью 640 км. Работы начнутся уже в этом месяце и должны завершиться в декабре 2023 года.

Хотя Turkmen Awtoban считается предприятием частного сектора, пожалуй, лучше было бы назвать такого рода предприятия полугосударственными. И вышеназванная компания, и Akdaş miwe içgileri действуют под эгидой Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, который якобы представляет собой лоббистскую группу, но фактически оказывает поддержку всем крупным игрокам частного сектора.

Не так-то просто найти информацию о том, кто контролирует и кому принадлежит компания Turkmen Awtoban, но кто бы это ни был, ему, скорее всего, достанется изрядный куш. В марте 2018 года издание Orient писало, что правительство выделило Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана кредит на сумму $2,4 млрд для реализации проекта автомагистрали. Это составляет почти $4 млн за километр – ошеломляющая сумма на строительство дороги в преимущественно равнинной, с обширными пустыми территориями стране, населенной множеством отчаянно нуждающихся в работе людей.