Туркменистан: одна палата хорошо, а две – лучше

Возможно, эта техника больше пригодилась бы на границе с Афганистаном? (Фото из официальных материалов).

Зачем иметь только один карманный орган власти, если можно два?

В своем выступлении на прошлой неделе президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил сделать парламент двухпалатным. Он озвучил эту идею перед Халк Маслахаты (Народным советом) – институтом, на базе которого будет образована вторая палата законодательного органа.

Для лидера, столь не заинтересованного в представительном органе власти, Бердымухамедов за 13 лет своего правления очень много возился с законодательной ветвью.

Во времена президента Сапармурата Ниязова, который умер в конце 2006 года, Халк Маслахаты был источником красивых фотографий, но по сути его откровенно фальшивая роль заключалась в придании псевдолегитимности ключевым инициативам правительства. На практике это происходило так: полный зал бородатых старейшин общин внимательно слушал выступления и затем единодушно поддерживал все идеи.

Вначале Бердымухамедов отказался от Халк Маслахаты, вселив призрачную надежду на введение чего-то вроде демократической подотчетности в ближайшем будущем. Но спустя годы, в октябре 2017-го, когда эти надежды давно уже рухнули, президент распорядился восстановить Совет, где вновь замелькали сотни белых бород.

Вероятно, это было сделано с одной целью: протолкнуть болезненные реформы, такие как отмена бесплатных коммунальных услуг (газ, вода и т.д.), затем возложить вину за это на сам народ, поскольку члены Халк Маслахаты официально действуют от имени своих общин.

Из выступления Бердымухамедова 25 сентября следует, что Халк Маслахаты будет преобразован в нечто вроде сената. Следующим шагом будет создание конституционной комиссии и подготовка этой структурой предложений, которые будут незамедлительно утверждены на следующей сессии Халк Маслахаты в 2020 году.

Почему сейчас? По словам президента, обновленная законодательная власть будет лучше представлять интересы всех слоев туркменского общества, а избранные представители станут ближе к своим избирателям (впрочем, еще не факт, что новая верхняя палата будет избираться путем голосования). Вполне вероятно, что это не более чем бессмысленная показная инициатива для международного сообщества, которое выражало (характерно сдержанное) недовольство относительно Халк Маслахаты с момента его восстановления.

День независимости в этом году прошел в военно-патриотической атмосфере. Бердымухамедову в последнее время все больше нравится надевать маску «человека действия в военной форме», что четко проявлялось на торжественных мероприятиях 27 сентября. Государственные СМИ даже дали подробные описания широко представленной на параде военной техники.

Были внедорожники MRZR, произведенные американской компанией Polaris Industries. Туркменистан демонстративно покупает технику у стран Персидского залива, и, соответственно, были продемонстрированы вездеход Ajban от компании Nimr Automotive из Абу-Даби и легкие бронированные машины Al Shibl саудовского производства. Также показали турецкие бронемашины Kirpi для спецназа с противоминной защитой и бронетранспортер-амфибию БТР-80 из России.

Воздушная часть парада была представлена российскими боевыми самолетами Су-25 и вертолетами Ми-8 и Ми-17, вертолетами Eurocopter, принадлежащими Министерству национальной безопасности и Министерству внутренних дел, а также австрийским самолетом-разведчиком Diamond DA42.

Вся эта военная техника могла быть более востребована на восточной границе, которая, как сообщается, подвергается регулярным обстрелам со стороны боевиков из Афганистана. Расположенный в Вене новостной сайт «Хроника Туркменистана» 30 сентября сообщил со слов родственников несущих там службу пограничников, что за последнюю неделю в больницу были доставлены два солдата с огнестрельными ранениями. По данным сайта, из-за отсутствия транспорта солдаты вынуждены вести патрулирование пешком. Как отмечает «Хроника», цели предполагаемых злоумышленников неизвестны – это могли быть отвлекающие маневры для обеспечения переправы наркоторговцев или проверка туркменской обороны.

Государственная газета «Нейтральный Туркменистан» 28 сентября опубликовала заметку президента Италии Серджо Маттареллы, в которой выражается нетерпеливое ожидание запланированного (дата при этом еще не определена) визита Бердымухамедова. Лояльный режиму сайт Turkmenportal со ссылкой на Государственный комитет статистики сообщил, что экспорт Туркменистана в Италию увеличился более чем в десять раз за год к январю этого года.

Скорее всего, будет обсуждаться работа энергетического гиганта Eni в Туркменистане. В настоящее время компания добывает нефть на месторождении Бурун в соответствии с соглашением о разделе продукции. В 2018 году объемы добычи Eni в Туркменистане составляли 11 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Компания также изучает два блока в Каспийском море, которые содержат примерно 500 млн тонн нефти и 630 млрд кубометров природного газа. Turkmenportal сообщает, что Eni ранее вела переговоры с Ашгабатом касательно содействия в долгосрочных планах по доставке туркменского газа на мировой рынок.

Ашгабат продолжает искать подходы к государствам Персидского залива, очевидно, в надежде, что они выделят средства на финансирование строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). На прошлой неделе министр иностранных дел Рашид Мередов встретился со своими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Бахрейна в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Недавно назначенный туркменский консул в Дубае – 36-летний Ыхласгелди Аманов, по данным оппозиционного сайта «Гундогар», не кто иной, как зять президента. Это либо свидетельствует о большом значении, которое Бердымухамедов придает отношениям с ОАЭ, либо это дополнительная гарантия того, что любые коммерческие интересы, которые правящая семья может иметь в Дубае, контролируются доверенным лицом.

Среди тех, кто следит за событиями в Туркменистане, Аманов известен как зять, которого отправили в Лондон вместе с дочерью Бердымухамедова Гульджахан, чтобы возглавить европейское представительство Туркменского агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов. Если его миссия заключалась в том, чтобы решить, наконец, вопрос с доставкой туркменского газа европейским потребителям, то она не была выполнена. Чего можно ожидать от работы Аманова на Ближнем Востоке?