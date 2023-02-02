Туркменистан: опять про газ, но другой в этот раз

Русских сейчас просто невозможно оторвать от Туркменистана.

19 января премьер-министр Михаил Мишустин отправился в Ашгабат с двухдневным визитом, кульминацией которого стало бурное обсуждение будущего сотрудничества.

Через десять дней после этого настал черед спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина сделать то же самое.

Володин приехал в Туркменистан якобы для того, чтобы обсудить вопросы, касающиеся межпарламентского сотрудничества. Однако поскольку туркменский законодательный орган не играет никакой существенной роли в жизни страны, этот пункт программы визита указывался для видимости.

Но и видимость создать особо не удалось. На фотографии, запечатлевшей выступление Володина перед туркменским парламентом, состоящим из 125 членов, видно, что зал был далеко не полон. А многие из присутствующих были представителями российской делегации.

Все эти настойчивые попытки Москвы заигрывать с Туркменистаном направлены на то, чтобы заверить Ашгабат в серьезности своих намерений по налаживанию отношений. Запад осуждает Россию, Китай и Индия относятся к ней настороженно, хоть и продолжают вести дела, и только такие страны-изгои, как Сирия, Иран и Северная Корея, рассматривают ее как потенциально полезного союзника. Туркменистан, похоже, намерен получить почетное членство в этой последней группе.

В Ашгабате Володин обсудил с президентом Сердаром Бердымухамедовым перспективы развития совместной декларации, призванной углубить статус России и Туркменистана как стратегических партнеров, которая была подписана в ходе визита последнего в Москву в июне 2022 года. Договор о стратегическом партнерстве был введен в действие в октябре 2017 года.

«Туркменская пословица гласит: “Лучший халат – новый, лучший друг – старый”. Мы вместе прошли многие испытания. Сегодня отношения России и Туркменистана носят стратегический характер, основываются на принципах равноправия, добрососедства и уважения», – сказал журналистам Володин.

За всей этой неприкрытой лестью стоит желание России видеть Туркменистан в качестве транзитного узла, посредством которого товары будут доставляться в Южную Азию. Мишустин вернулся в Москву с восьмью подписанными межправительственными соглашениями, охватывающими такие вопросы, как миграционный контроль, таможенное управление и фитосанитарные стандарты. Основой для всего этого и многого другого послужила декларация, принятая в июне 2022 года.

Россия также намерена стать своего рода культурно-образовательным ориентиром для Туркменистана. Володин рассказал туркменским парламентариям, которые соизволили явиться на встречу, что около 30 тысяч туркменских граждан учатся в России. Он с одобрением отметил, что в более чем 70 туркменских школах продолжают преподавать русский язык.

И без того лихорадочно заискивающая перед Ашгабатом Москва вынуждена еще активнее льстить теперь, когда Туркменистаном правит нелепый тандем. В начале этого месяца Бердымухамедов был фактически низведен до уровня сопрезидента, когда его отец и бывший президент Гурбангулы решил ликвидировать верхнюю палату парламента Туркменистана и присвоил себе титул Национального лидера.

30 января председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко направила на имя Бердымухамедова-старшего письмо, в котором поздравила его с новым титулом. «Будучи мудрым политиком и дальновидным государственным деятелем с бесценным опытом, вы заслуженно снискали истинную любовь и признание своего народа», – написала она. Поздравление Мишустина было написано в том же духе.

Возможно, чтобы компенсировать откровенное унижение Бердымухамедова-младшего, 26 января Меджлис решил присвоить ему воинское звание генерала. У него нет практически никаких законных оснований претендовать на столь высокий пост. В биографии президента говорится, что он прошел обязательную двухлетнюю военную службу по настоянию отца в начале 2000-х годов, но это, как и многое из того, что производит туркменская пропагандистская машина, вполне может оказаться ложью.

Россия – не единственный стратегический партнер Туркменистана, о чем 27 января постарался напомнить всем президент Таджикистана. В письме, направленном в Ашгабат по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал о примерах «взаимовыгодного сотрудничества» и пригласил президента Бердымухамедова (младшего) посетить Душанбе.

Очевидно, что обе страны, которые сейчас физически разделены в силу географических и политических причин, надеются на то, что однажды они сблизятся. 12 января базирующее в Душанбе новостное издание Asia-Plus сообщило со ссылкой на официальное сообщение Министерства транспорта Таджикистана, что власти Южной Кореи по очень сложным для понимания причинам могут быть заинтересованы в финансировании таджикского участка строящейся железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ). По предварительным оценкам, стоимость строительства этого участка составляет около 128 миллионов долларов, сообщает Asia-Plus со ссылкой на чиновников.

Утверждения таджикских чиновников о том, что корейцы рвутся потратить свои деньги на эту затею, – почти наверняка грубое искажение реальных фактов.

В июне Министерство иностранных дел Туркменистана объявило о возобновлении работ по прокладке небольшого участка железной дороги, соединяющей их страну с Афганистаном. Таджикистан в этом сообщении не упоминался, но это не помешало таджикским СМИ представить это как новость о возобновлении проекта ТАТ.

Узбекистан также намерен впасть в еще большую зависимость от Туркменистана. Именно его южный сосед поставлял ему этой зимой газ и электроэнергию. 25 января государственная нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз» заявила, что в этом году планирует закупать нефть у туркменского филиала малайзийской нефтегазовой компании Petronas. Пока не было высказано никаких прогнозов относительно того, какой объем нефти Узбекистан может захотеть закупить таким образом.

Несмотря на то, что Туркменистан любит говорить о своей приверженности «зеленой» энергетике, он заслужил печальную репутацию страны, чьи вредные выбросы в атмосферу достигли колоссальных масштабов. Согласно данным, опубликованным NASA в конце прошлого года, страна выбрасывает в атмосферу более 50 тонн метана в час. Ученые из миссии NASA по исследованию источников минеральной пыли на поверхности Земли рассматривают этот факт в контексте другой подобной катастрофы.

«Источники в Туркменистане в совокупности имеют скорость потока, аналогичную скорости утечки газа в каньоне Алисо в 2015 году, которая временами превышала 50 тысяч килограммов в час. Эта катастрофа в районе Лос-Анджелеса была одной из крупнейших в истории США по выбросам метана», – отметили они.

Программа ООН по окружающей среде не теряет надежды заставить Туркменистан разобраться с этим вопросом. В ходе проведенного на прошлой неделе тренинга эксперты ООН отметили, что половину объема выбросов метана в Туркменистане можно сократить без особых затрат. А цифры просто поражают воображение. По словам экспертов ООН, примерно 5 миллионов тонн метана, выброшенных Туркменистаном в 2021 году, можно было бы преобразовать в 77 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Для сравнения, соседний Афганистан за весь 2021 год потребил 5,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Эти данные предоставило Управление энергетической информации США.

Пока остается только мечтать о том, что Туркменистан попытается изменить ситуацию к лучшему, поскольку, похоже, Бердымухамедовы предпочитают «упустить возможность» сделать это.