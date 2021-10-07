Туркменистан: от перестановки мест слагаемых ничего не меняется

Посол Туркменистана в Кабуле встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки по вопросу реализации проекта ТАПИ. (Фото: @QaharBalkhi/Twitter)

На смену шумным праздникам всегда приходят обычные трудовые будни.

А это значит, что празднование 30-й годовщины независимости завершено, а президент Туркменистана вернулся к одному из своих привычных занятий: перестановке кадров и вынесению выговоров своим приспешникам.

4 октября настал черед министра юстиции Бегмурата Мухамедова уйти в отставку, но в его случае это никак не связано с недочетами в работе, из-за которых обычно увольняют членов кабинета министров, – он получил назначение в Министерстве иностранных дел. Мухамедов занимал эту должность с февраля 2017 года. Его место займет Меретаган Таганов, который до нынешнего назначения выполнял обязанности старшего государственного советника юстиции. Некогда Таганов также занимал должность заместителя министра юстиции, на которую он перешел с поста заместителя главы Ахалского велаята.

Двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов ждали не столь приятные новости. Речь идет о главе МВД Овездурды Ходжаниязове и вице-премьере по вопросам общественной безопасности Чарымырате Аманове, который также занимает должность секретаря Совета национальной безопасности. Оба получили строгие выговоры и «последнее предупреждение». Бердымухамедов был непривычно многословен в отношении по крайней мере одного из этих взысканий.

Может, причина кроется в росте преступности? Нет, Ходжаниязов, видимо, не обеспечил своевременное строительство предназначенных для работников МВД домов, и что еще хуже – не проинформировал об этом правительство.

«В результате ваши распоряжения содержали ошибки, касающиеся работы министерства», – сказал Бердымухамедов в своем выступлении по телевидению.

Ходжаниязов был назначен на эту должность всего лишь в июле. Одним из последних мест его работы было кресло заместителя руководителя туристической зоны «Аваза» – весьма странное резюме для человека, отвечающего за порядок в стране.

Выговор Аманову, объявленный через неделю после присвоения ему звания генерал-полковника, содержал стандартную формулировку. По словам президента, он исполнял свои служебные обязанности ненадлежащим образом и ослабил контроль над деятельностью подведомственных ему учреждений. Но для него, похоже, это становится привычным делом: прошел ровно год с его последнего выговора.

Но если президент Гурбангулы Бердымухамедов увольняет и отчитывает с готовностью, то давать интервью он стесняется. Именно поэтому его продолжительное, но, само собой, тщательно причесанное интервью с Михаилом Гусманом, заместителем генерального директора российского информационного агентства ТАСС, привлекло большое внимание на прошлой неделе.

Это интервью даже отдаленно не напоминало программу «Жесткий разговор» (Hard Talk). Отвечая на один из вопросов, Бердымухамедов рассказал о динамичном росте экономики страны и о том, как народ Туркменистана искренне поддерживает политику властей, как будто кто-нибудь их об этом спрашивал.

Обращаясь к своей невидимой аудитории, он отметил, что сотрудничество между Ашгабатом и Москвой носит всеобъемлющий, долгосрочный характер, и не подвержено влиянию глобальных событий. Что касается российского лидера Владимира Путина, Бердымухамедов считает его великим человеком с «простым характером и щедрой душой».

«Человек, с которым всегда приятно побеседовать», – добавил он для пущей верности.

В интервью Бердымухамедов, сам того не желая, выдал себя с головой, положительно отозвавшись о вакцинах российского производства, используемых в Туркменистане для вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19, наличие которой власти страны не признают.

«Применение российских вакцин Sputnik и EpiVacCorona во многом позволило нам успешно противодействовать пандемии коронавирусной инфекции», – сказал он. Это заявление не совсем увязывается с настойчивым утверждением (точнее, откровенной ложью) о том, что в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Цель этого интервью и громких заявлений Туркменистана в целом – донести до мировой общественности мысль о том, что он может быть частью команды и является надежным партнером, независимо от обстоятельств.

Проворство, с которым Ашгабат активизировал дипломатический диалог с правительством талибов в Афганистане, пожалуй, является ярким тому подтверждением. 29 сентября посол Туркменистана в Кабуле встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки для переговоров по вопросам торговли, поставок электроэнергии и продолжающихся работ по строительству трансафганского газопровода ТАПИ.

Представителям Талибана хватило здравого смысла подробно остановиться на обсуждении ТАПИ, поскольку этот проект сейчас занимает все мысли Ашгабата, а самые насущные краткосрочные потребности Кабула лежат в другой плоскости. «[Муттаки] призвал Туркменистан увеличить экспорт товаров первой необходимости и топлива, чтобы сдержать рост цен», – написал в Twitter представитель Талибана. По имеющимся сведениям, Афганистан ожидает суровая зима с отключениями электричества, поскольку платить поставщикам, например, Таджикистану, талибы пока не в состоянии. Туркменистан – еще один подходящий источник электроэнергии.

(Фото: туркменские ГосСМИ)

А тем временем Туркменистан развивает отношения со своим северным соседом – Узбекистаном с прицелом на скорую отдачу. 4 октября Бердымухамедов прилетел в Ташкент с двухдневным официальным визитом, который туркменские власти со свойственным им пафосом назвали «важной вехой в истории многовековых узбекско-туркменских отношений».

Узбекские официальные лица пространно рассказали о своих ожиданиях от этих отношений. Вице-премьер Сардор Умурзаков, который в августе провел предварительные консультации с сыном Бердымухамедова и его вероятным преемником Сердаром, делился своим видением того, как можно с легкостью увеличить ежегодный объем двусторонней торговли на 1,2 миллиарда долларов.

«Мы изучили вопрос и выяснили, что в прошлом году Узбекистан импортировал товаров на сумму около 600 миллионов долларов, которые можно было бы приобрести у Туркменистана. Но вместо этого мы ввезли их из третьих стран», – московское информационное агентство «Прайм» процитировало выступление Умурзакова, сделанное им на прошедшем 4 октября узбекско-туркменском инвестиционном форуме.

В это же самое время, отметил Умурзаков, Туркменистан импортировал из третьих стран товаров на сумму 612 миллионов долларов, которые мог бы поставить им Узбекистан.

Поэтому неудивительно, что, согласно официальным данным, узбекско-туркменский товарооборот в 2020 году снизился на 5 процентов (527 миллионов долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Умурзаков предложил Туркменистану использовать недавно приобретенный статус Узбекистана – страны-бенефициара Генеральной системы преференций Европейского Союза (GSP+), которая предусматривает снижение таможенных пошлин для десятков тарифных линий ЕС.

«Предприниматели двух стран могли бы развивать промышленное сотрудничество и экспортировать совместно произведенную продукцию в третьи страны», – сказал Умурзаков.

Все это – услада для ушей туркменских властей.