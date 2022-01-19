Туркменистан: от разговоров о ТАПИ к обсуждению практических шагов

Министр иностранных дел в правительстве талибов Амир Хан Муттаки на встрече со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым. (Фото: МИД Афганистана)

В конце прошлой недели талибы прибыли в Туркменистан в составе большой делегации.

14 января делегация во главе с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки прилетела в Ашгабат для обсуждения актуальных вопросов. А именно, трех важных инфраструктурных проектов: прокладку газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также строительство новой железной дороги между странами.

Обсуждение этих инициатив в той или иной форме длится уже несколько десятилетий, но сейчас настало время для решительных действий. Поэтому в этот раз основное внимание уделялось таким вопросам практического характера, как сроки и деньги.

По первому вопросу Министерство иностранных дел Афганистана в своем заявлении сообщило, что технические специалисты двух стран встретятся для консультаций 22 января. А в марте возобновится работа по продолжению строительства трубопровода, энергетических и железнодорожных проектов.

Что касается финансирования, то базирующееся в Кабуле агентство TOLO News сообщило со ссылкой на представителя МИД Афганистана, что Туркменистан выделит Афганистану кредит для оплаты расходов по проекту ТАПИ.

«Мы договорились с Туркменистаном, что он предоставит Афганистану кредит на оплату расходов, а Афганистан вернет его из доходов от этого проекта», – сказал руководитель стратегических исследований в МИД Афганистана Валиулла Шахин.

Размер кредита не разглашается, а афганская сторона еще не определила размер своего бюджета для проекта.

В ходе состоявшихся 15 января переговоров между Муттаки и его туркменским коллегой Рашидом Мередовым был также затронут вопрос безопасности. В официальных заявлениях по итогам переговоров подробности не упоминались, но самопровозглашенный Исламский эмират Афганистан ранее пообещал, что для обеспечения безопасности ТАПИ сформирует вооруженное подразделение численностью до 30 тысяч бойцов.

17 января, сразу по завершении переговоров с афганской делегацией, вице-премьер и по совместительству сын президента Сердар Бердымухамедов совершил рабочий визит в Узбекистан, где встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

То, что двум соседям, имеющим общую границу протяженностью почти 1800 километров, стоило бы стать надежными торговыми партнерами, дошло до всех заинтересованных сторон с большим опозданием. Ситуация изменилась после смерти узбекского диктатора-параноика Ислама Каримова в 2016 году. Если в 2017 году объем взаимного товарооборота составил всего 177 миллионов долларов, то в 2020 году он резко увеличился и достиг 527 миллионов долларов.

Все эти краткие взаимные визиты призваны поддерживать достигнутую динамику. Визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент в октябре заложил важную основу для сотрудничества. В этот раз Сердар Бердымухамедов также встретился с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. На встрече обсуждалась перспектива создания приграничной зоны свободной торговли, которая выведет взаимную торговлю на новый виток развития. Представители деловых кругов обеих стран встретились в Ташкенте во время пребывания там Бердымухамедова-младшего и подписали несколько соглашений.

Сердар Бердымухамедов все чаще представляет Туркменистан на мировой арене в качестве будущего президента. Но остается открытым вопрос: как скоро он займет эту должность. Сорокалетний Сердар уже сменил немало ключевых правительственных постов, и для карьерного роста у него осталось не так много вариантов, не считая президентского кресла.

Беспорядки, вспыхнувшие в Казахстане в этом месяце, еще больше усложнили ситуацию. По этому вопросу сложилось две точки зрения.

7 января, в самый разгар протестов в Казахстане, Бердымухамедов-старший объявил о созыве внеочередной сессии Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), которая состоится в начале февраля. Это породило слухи о возможных грядущих изменениях, связанных с передачей власти. Полагают, что поскольку неудачно спланированный переход власти в Казахстане отчасти стал причиной произошедших в этой стране политических потрясений, Бердымухамедовы, возможно, захотят упредить события.

Российская «Независимая газета» в своей статье от 13 января предположила развитие противоположного сценария. По мнению Виктории Панфиловой, бессменного обозревателя, освещающего события в Центральной Азии, ужесточение мер безопасности, принятых после беспорядков в Казахстане, являются свидетельством того, что планы по передаче власти откладываются.

Как и следовало ожидать, туркменские власти приняли множество жестких мер, чтобы не допустить повторения казахских событий, сообщили базирующиеся в Туркменистане корреспонденты Радио «Свобода». Среди принятых мер усиление присутствия полиции в жилых районах, выборочную проверку содержимого мобильных телефонов у жителей страны и комендантский час в городе Мары в ночное время.

Помимо этого, 12 января Бердымухамедов поручил Министерству национальной безопасности (ведомству, которое является преемником КГБ) усилить контроль над интернетом, чтобы предотвратить распространение «информации, наносящей вред конституционному строю нашего государства».

«Необходимо контролировать интернет в соответствии с требованиями», – сказал Бердымухамедов министру национальной безопасности Гурбанмырату Аннаеву, выступая по телевидению.

Учитывая, что интернет в Туркменистане и так один из самых медленных в мире, этот шаг гарантированно только усугубит ситуацию.

Волна протестов в Казахстане была вызвана недовольством ростом цен на топливо, в то время как в Туркменистане людей беспокоит стоимость продуктов питания. По сообщению Радио «Свобода», полиция в Ашгабате ходит по домам тех, кто подписал петицию против отмены субсидий на продукты питания в государственных магазинах, которая получила распространение в прошлом месяце. Многие из подписавших петицию были доставлены в полицейские участки и им угрожали уголовным преследованием, сообщила радиостанция.

Однако базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» всесторонне изучило динамику колебаний цен на продукты питания и обнаружило гораздо более неоднозначную картину. Сравнивая розничные цены на многие десятки товаров широкого потребления за последний год, издание отметило, что в последнем квартале 2021 года цены на продукты питания снизились в среднем на 20 процентов. Ресурс объясняет это восстановлением курса туркменского маната по отношению к доллару на «черном рынке» и возобновлением приостановленной из-за пандемии торговли с соседним Ираном. Более того, президент Бердымухамедов в декабре поручил своему сыну Сердару проследить за тем, чтобы на базарах были установлены разумные цены перед новогодними праздниками.

Однако с наступлением нового года вернулась тенденция к росту цен, отмечает «Хроника».

Но это не единственное, что вернулось. Речь идет о COVID-19. Власти лживо утверждают, что коронавируса в стране нет, тогда как базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news сообщило со ссылкой на источники в правительстве Туркменистана, что уже даже обнаружен штамм «Омикрон». По сообщениям, инфицированным оказался гражданин Филиппин, который работает на месторождении, разрабатываемом дубайской компанией Dragon Oil.

17 января Радио «Азатлык» сообщило, что в стране повсеместно вновь вводится жесткие ограничительные меры. Рынки, рестораны и другие общественные заведения начали закрываться без объяснения причин в выходные дни. В городе Мары людям запретили проводить свадьбы и другие массовые мероприятия.

Среди радостных событий стоит отметить наметившийся прогресс в строительстве небольшой 10-мегаваттной гибридной гелиоветровой электростанции в Балканском велаяте. Электростанция будет обеспечивать электроэнергией сельские домохозяйства вблизи искусственного озера Алтын Асыр – проекта по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов. Средства на реализацию проекта в размере 25 миллионов долларов будут выделены Фондом развития Абу-Даби в виде долгосрочного кредита по низкой процентной ставке.