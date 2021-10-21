Туркменистан: очередной эпизод сериала о наследниках

Происходящее в Туркменистане порой напоминает популярный сериал «Наследники», выпущенный телеканалом НВО. Сварливый, эгоистичный и (по слухам) болеющий глава семейства продолжает держать все под контролем, несмотря на то что все вокруг ожидают его ухода со сцены.

В качестве властного патриарха выступает президент Гурбангулы Бердымухамедов. В роли неадекватного, слабовольного наследника – его сын Сердар, который на этой неделе отметил новую веху в своей карьере, представив проект государственного бюджета на 2022 год.

Самое важное, о чем главным образом свидетельствует это событие, – Сердару все чаще поручают вести повседневные дела. Судя по тому, что сообщили о бюджете в государственных СМИ, в случае если Сердар когда-нибудь возьмет бразды правления в свои руки, дела будут идти в том же духе и теми же медленными темпами, как сейчас.

Размер пособий, пенсий и зарплат, как водится, должен быть увеличен на 10 процентов. Никогда невозможно понять, что это – щедрость или что-то иное, учитывая, что при составлении официальных данных по инфляции и тому подобном о прозрачности и речи быть не может, что делает их более чем бесполезными. А официальный обменный курс в любом случае является фикцией.

Но Бердымухамедов-старший выглядел довольным, отметив, что представленный бюджет, помимо прочего, позволит обеспечить реализацию его программы импортозамещения и развитие отечественной электронной промышленности.

В Туркменистане реализуется двухвекторная программа, направленная на расширение торговли с внешним миром. Основная его цель – сократить зависимость от импорта посредством предоставления помощи отечественным компаниям в виде целевых кредитов, но одновременно с этим власти ведут переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию. В связи с этим 14 октября правительство вынесло на обсуждение вопрос о вступлении в ВТО. В настоящее время государственная комиссия вносит последние штрихи в заявку на участие в качестве наблюдателя в 12-й Министерской конференции ВТО, которая откроется в Женеве в конце ноября.

Бердымухамедов устремил свои взоры к далеким горизонтам. 14 октября в ходе своего выступления по видеосвязи на состоявшейся в Пекине Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту Бердымухамедов предложил ООН спонсировать развитие транспортных сетей. Президент прежде всего имеет в виду страны, не имеющие выхода к морю, такие как Туркменистан. (Каспийское море, на берегу которого он расположен, не имеет прямого морского сообщения с внешним миром). Следует отметить, что Ашгабат намерен принять у себя Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в апреле 2022 года.

«Прошу все заинтересованные страны, международные институты рассмотреть вопрос об участии в предстоящей конференции», – сказал Бердымухамедов.

Между тем есть более насущные и неотложные вопросы, касающиеся торговли, которые необходимо решить. Вызванный пандемией COVID-19 кризис побудил Туркменистан закрыть границы с соседями, и эти ограничения отменяются со скрипом.

Джавад Хедаяти, глава Управления международных перевозок и транзита при Организации по эксплуатации дорог и транспорта Ирана, заявил в выходные, что все четыре пункта пропуска через границу с Туркменистаном в настоящее время вновь открыты, хотя все еще сохраняются некоторые ограничения.

«Мы надеемся, что проблемы в торговых отношениях с этой страной будут решены в ближайшее время», – сказал Хедаяти в интервью информационному агентству ISNA.

Смягчением ограничений можно отчасти объяснить некоторое снижение напряженности на рынках. Как сообщило 14 октября базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», рост курса туркменского маната по отношению к доллару на «черном рынке» привел к снижению цен на основные продукты. Интернет-ресурс сообщает о заметном падении цен на импортное растительное масло и яйца отечественного производства. Однако цены на мясную и молочную продукцию, а также на овощи остаются на прежнем уровне, отмечает сайт.

Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщает более мрачные новости, возвращающие во времена позднесоветского упадка: в государственных магазинах Дашогузского велаята, сообщает сайт 18 октября, начали продавать по одной буханке хлеба на семью. Покупатели должны приходить с самодельными книжками, чтобы вести подсчет купленных продуктов. Ранее расположенные в велаяте государственные магазины не вводили квоту на хлеб и продавали по карточкам только сахар, растительное масло, муку и замороженные куриные ножки.

Связанные с COVID-19 ограничения могут быть ослаблены в некоторых местах, но узнать, как складывается ситуация с коронавирусом в Туркменистане, все еще не так просто, поскольку власти изначально решили скрывать всю правду относительно распространения заболевания в стране. Радио «Азатлык» сообщило со ссылкой на свои неназванные правительственные источники, что на сегодняшний день от вируса умерло, возможно, более 25 тысяч человек. Источник сообщил, что большинство смертей приходится на Лебапский и Марыйский велаяты, где произошли самые крупные вспышки.

Всемирная организация здравоохранения, которая активно критикует власти западных стран за их борьбу со вспышками коронавируса, но при этом делает поблажки отдельным диктаторским режимам, проявляет особую снисходительность к Туркменистану. Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, даже посетил Туркменистан в начале этого месяца, предоставив Бердымухамедову возможность сделать впечатляющую фотосессию в пропагандистских целях. После этого ВОЗ сообщила Eurasianet.org, что государственные СМИ исказили слова Клюге, написав, что он положительно оценил стратегию Туркменистана по профилактике COVID-19 в сравнении с другими странами мира. Туркменская пропагандистская машина также приукрасила реальность, сообщив, что было вакцинировано 70 процентов населения страны. Эта цифра всего лишь отражает количество человек, получивших хотя бы одну дозу, не две. В любом случае, подобное бахвальство совершенно не соответствует действительности, поскольку основано на утверждениях постоянно лгущих туркменских властей.

Еще одним сходством с вышеупомянутым сериалом «Наследники» стал подробный отчет консорциума СМИ, в который вошли Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, Turkmen.news и работающий в изгнании оппозиционный сайт Gundogar.org, о богатстве, накопленном племянником президента, неким Хаджимыратом Реджеповым.

По слухам, юноша зарабатывал миллионы на продаже продукции, производимой государственным химическим заводом «Гарабогаз», который был построен за счет кредитов на сумму 1,2 миллиарда долларов. По некоторым данным, продукция завода экспортируется через зарегистрированную в Шотландии компанию Caran Holdings, которая одно время официально числилась за Реджеповым. Как отмечает объединение репортеров, Реджепов и его брат прилично нажились на этой очевидно сомнительной коррупционной схеме и приобрели 16 квартир в Дубае общей стоимостью около 5,5 миллионов долларов.