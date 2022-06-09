Туркменистан: паломничества Сердара в Мекку и Москву

1 июня президент Туркменистана безо всякого предупреждения нагрянул в Мекку. Это его первый зарубежный визит с момента избрания президентом.

Возможно, поездка Сердара Бердымухамедова в самое святое для мусульман место и состоялась внезапно, но неожиданностью ни для кого не стала. Демонстрация своих религиозных убеждений – верный способ укрепить свой авторитет в глазах мусульман, что и сделал молодой туркменский лидер, которому в сентябре исполнится 41 год.

(Фото: ГосСМИ)

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» предположило, что Сердар может последовать примеру своего отца и предшественника на посту президента – Гурбангулы Бердымухамедова – и также претендовать на титул хаджи, хотя адепты ислама, возможно, будут настаивать на том, что эта честь по праву принадлежит только тем мусульманам, которые совершают паломничество в священный месяц Рамадан. (Несколько похожее мнение было высказано в опубликованной в государственной газете «Нейтральный Туркменистан» статье, посвященной этой поездке в Мекку, но государственные летописцы вряд ли возьмутся рассуждать о претензиях на титул хаджи).

Потенциально еще более значимое паломничество президент должен совершить на этой неделе: Бердымухамедов отправится в Россию для встречи с Владимиром Путиным. О том, какие именно темы будут обсуждаться во время этой встречи, не сообщается, но сам факт ее проведения заслуживает внимания.

С момента вторжения в Украину изоляция России достигла самого высокого уровня за все время после окончания холодной войны, и сейчас в компании Путина готовы показаться только лидеры ближайших стран-союзников и партнеров Москвы. По крайней мере, совершив свой первый зарубежный визит в качестве президента в Саудовскую Аравию, Бердымухамедову удалось несколько развеять подозрения в том, что он решил поддержать Россию, несмотря ни на что.

В прошлом месяце на какое-то мгновение создалось впечатление, что Туркменистан может решить придерживаться политики «стратегической двусмысленности» в этот деликатный момент. 27 мая некоторые зарубежные СМИ взволнованно сообщили, что крупнейший в стране оператор связи прекратил ретрансляцию российских государственных телеканалов «Россия-1» и «Звезда». Если кто-то мог подумать, что это было вызвано желанием оградить Туркменистан от кремлевской пропаганды, то все сомнения развеялись, когда выяснилось, что зарубежные операторы спутникового телевидения просто ограничили трансляцию этих каналов. Через несколько дней вещание было возобновлено, и туркмены могут продолжать смотреть ура-патриотические репортажи о войне в Украине сколько душе угодно.

Рвение, с которым Ашгабад все больше сближается с Россией, – чистой воды прагматизм.

Экономические связи сильны, и обе стороны говорят о перспективах их укрепления. За первые 10 месяцев 2021 года объем товарооборота составил 700 миллионов долларов. Туркменистан в основном импортирует транспортное оборудование и другие виды техники; экспортирует текстиль, обувь, продукцию химической промышленности и металлы, а также продовольственные товары. В июне прошлого года посол России в Туркменистане Александр Блохин, отчитываясь о результатах за весь 2020 год, сказал, что двусторонняя торговля достигла 970 миллионов долларов, что на 40 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и это без учета поставок природного газа туркменской стороной «Газпрому».

Никто не предлагает Туркменистану такого уровня взаимодействия, за исключением разве что Китая, который в любом случае заинтересован практически только в поставках газа.

Наличие личных связей с Россией прослеживается и в других сферах. Как было объявлено ранее, в начале месяца возобновились регулярные рейсы между Туркменистаном и Казанью, столицей российской республики Татарстан. Однако, как сообщает «Хроника», Туркменские авиалинии с трудом справляются с наплывом желающих достать билеты, и это с учетом того, что билеты в один конец стоят более 400 долларов.

Бердымухамедов убежден, что торговлю необходимо стимулировать, и он недоволен тем, как реализуется эта повестка дня. 4 июня он в присущей Бердымухамедовым манере управления персоналом уволил вице-премьера по вопросам розничной торговли Чары Гылыджова и назначил на его место покидающего свой пост Генерального прокурора Батыра Атдаева.

Но с учетом происходивших в этом году событий назначение прокурора ответственным за вопросы торговли выглядит странным. В мае Атдаев доложил президенту о задержании группы чиновников министерства торговли и внешнеэкономических связей, наживавшихся на реализации субсидированных продуктов. По его словам, преступники присваивали продовольственные товары, предназначенные для продажи по низким ценам, и сбывали дороже.

В прошлом месяце Гылыджову было вынесено последнее предупреждение после того, как Бердымухамедов отчитал его за неспособность сократить объем импортируемых продуктов питания, включая картофель, лук, чеснок, фрукты, мука и масло. Идея заключается в том, что Туркменистан должен сам производить все эти товары. Завзятый подхалим Гылыджов, должно быть, обеспокоен тем, что ему заранее не подстелили соломки, назначив на другую должность, особенно в свете вышеупомянутых обвинений в коррупции.

Вопрос продовольствия очевидно вызывает тревогу.

На том же заседании, на котором были произведены кадровые перестановки, Бердымухамедов объявил о выделении 300 миллионов долларов на укрепление продовольственной безопасности страны. Половина этой суммы будет предоставлена в качестве поддержки отечественным производителям продуктов питания, а оставшиеся 150 миллионов долларов будут направлены в Министерство торговли и внешнеэкономических связей «для закупки необходимых продовольственных товаров».

Все это ни на секунду не дает повода усомниться в том, что импортозамещение – это самое верное решение. Перед правительством по-прежнему стоит задача не только обеспечить продовольственную безопасность, но и навсегда сократить количество ввозимого в страну продовольствия. Эти две зачастую противоречащие друг другу цели проистекают из убежденности Бердымухамедова в том, что развитие диверсифицированного аграрного сектора и пищевой промышленности является чудодейственным средством от безработицы и для обеспечения процветания малых и средних предприятий.

Увы, ситуация с сельским хозяйством тоже не вызывает оптимизма. На состоявшемся 4 июня заседании правительства Бердымухамедов также отдал приказ об увольнении вице-премьера по вопросам сельского хозяйства Эсенмирада Оразгелдиева. Оразгелдиев был освобожден от должности в связи с неудовлетворительным «финансовым состоянием сельскохозяйственной отрасли» и его неспособностью должным образом осваивать капиталовложения и осуществлять значительные преобразования. Оразгелдиев долгое время работал в правительстве. Он занимал эту же должность с 2011 по 2016 год, но на время потерял ее, после чего в апреле 2017 года был вновь назначен на этот пост. Теперь Оразгелдиева на этой должности сменит Аннагелди Язмырадов, который в настоящее время является советником президента по вопросам сельского хозяйства.

Эти перестановки совпали с началом последней зерноуборочной страды. 7 июня газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что в этом году урожай, как обычно, якобы составит 1,4 миллиона тонн. Зерно будет убрано с площади 690 тысяч гектаров. Приводимые Туркменистаном точные цифры совпадают с данными за 2021 год – снижать их нельзя. Либо власти темнят и в действительности не выполняют установленные квоты, что весьма вероятно, либо цифры реальны, но туркменские хлеборобы не в состоянии повысить производительность, несмотря на регулярно звучащие хвастливые заявления властей о повышении урожайности за счет инвестиций в новые сельскохозяйственные технологии в сельском хозяйстве.