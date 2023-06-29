Туркменистан: папа Гурбангулы и я – спортивная семья

Историю олимпийского успеха Туркменистана, у которого на счету всего одна серебряная медаль, нельзя назвать впечатляющей, но это не мешает ему праздновать самое важное спортивное событие в мире.

23 июня в Ашгабате отметили Международный Олимпийский день, в рамках которого на многофункциональном стадионе были организованы забеги и «показательные выступления» по 13 спортивным дисциплинам.

Подобные мероприятия – это не просто прославление спорта ради самого спорта. Они призваны стимулировать «формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения», как выражаются государственные СМИ.

Однако эта акция преследовала и другую цель – пропагандистскую. Туркменское государство стремится извлечь выгоду из славы, которую могут принести завоеванные призы или, по крайней мере, проведенные в стране крупные мероприятия. Одним словом, создать положительный имидж страны в мире при помощи спорта.

24 июня президент Сердар Бердымухамедов встретился с вице-президентом Международного союза велосипедистов (UCI) – руководящего органа мирового велоспорта. Бердымухамедов рассказал Усаме Ахмеду Абдулле аль-Шафару о работе, проводимой Туркменистаном в области популяризации велоспорта, под которой он подразумевает массовый велопробег, в котором иногда принуждают участвовать тысячи государственных служащих и молодых людей.

Цель велопробега заключается в том, чтобы убедить в конечном итоге союз провести в Туркменистане то или иное организуемое им мероприятие. По сообщениям государственных СМИ, Бердымухамедов заявил, что Туркменистан готов предоставить для этого крытый велотрек в Олимпийской деревне Ашгабата. Аль-Шафар, в свою очередь, согласился, упомянув о «богатом» опыте Туркменистана в проведении масштабных спортивных соревнований.

Туркменистан должен был принять чемпионат мира по велоспорту на треке в октябре 2021 года, но реализоваться этим планам помешала пандемия COVID-19, из-за которой Ашгабат закрыл страну почти на два года.

Как показывает время, UCI готов развивать отношения с Туркменистаном, а руководство союза с удовольствием покровительствуют ему. В октябре 2020 года глава организации Дэвид Лаппартьен вручил, как он выразился, высшую награду UCI тогдашнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову (отцу нынешнего президента) в знак признания его воображаемого вклада в спорт.

Лаппартьен с недавних пор продвигает свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета Франции. В связи с этим он решил, что пришла пора избавиться от запашка, вызванного страстными поцелуями в пятую точку диктатора. И в мае в интервью французской газете Le Monde он высмеял врученный Бердымухамедову орден.

«Я вручил ему орден. Я сказал ему, что это самая высокая честь, но это не так... Этот орден был у нас, на его обратной стороне мы сделали гравировку, стоимость которой, возможно, 50 евро», – сказал Лаппартьен в интервью Le Monde, переведенном на английский язык специализированным интернет-изданием Escape.

Опубликованный Le Monde репортаж содержит любопытное описание механизма отмывания репутации при помощи спорта и рассказывает о том, как Туркменистан задействовал скрытые каналы с этой целью.

В статье также говорится, что Лаппартьен на протяжении многих лет ревностно защищал туркменского магната русского происхождения Игоря Макарова, члена руководящего комитета UCI, который на протяжении многих лет ведет бизнес в Туркменистане. Макаров обычно приезжает Туркменистан по делам, связанным с его инвестициями в энергетику, но он также часто подчеркивает свои тесные связи с миром велоспорта. Можно с большой долей уверенности утверждать, что он сыграл активную роль в продвижении идеи проведения чемпионата мира UCI по велоспорту на треке в Ашгабате.

Практически отсутствуют свидетельства того, что все эти ухищрения способствовали осуществлению мечты Туркменистана о достижении спортивных высот на международной арене.

Кроме того, на развитие спорта в Туркменистане могут пагубно влиять капризы Бердымухамедовых.

Взять, к примеру, футбол. В этом году была сформирована с нуля футбольная команда «Аркадаг», названная в честь одноименного города, возникшего по воле Бердымухамедова-старшего, который также носит этот почетный титул. Чтобы сделать «Аркадаг» как можно сильнее, в ее состав были переведены лучшие игроки из двух ведущих команд-соперниц – ФК «Ахал» и ФК «Алтын Асыр». Результат этого решения можно будет наблюдать во время матчей Лиги чемпионов АФК и Кубке АФК, двух главных клубных футбольных турниров, проводимых Азиатской конфедерацией футбола, которые стартуют этим летом.

Что касается «Аркадага», то он сейчас возглавляет туркменскую премьер-лигу, с легкостью выиграв все восемь своих матчей.

Судя по удручающим новостям из мира тяжелой атлетики на этой неделе, в ход идут все методы, способные привести многострадальных туркменских спортсменов к столь желанной славе.

25 июня оппозиционное новостное интернет-издание «Гундогар» сообщило, что Реджепбай Реджепов, 31-летний серебряный призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 2022 года в категории до 81 кг среди мужчин, и Медине Аманова, 17-летняя серебряная призерка чемпионата Азии 2023 года по тяжелой атлетике среди женщин в категории до 64 кг, были отстранены от соревнований за употребление допинга. Оба спортсмена считались возможными претендентами на участие в Олимпийских играх в Париже, но теперь оно оказалось под угрозой.

Единственная серебряная олимпийская медаль появилась у Туркменистана на летних Играх 2020 года, когда уроженка Ашгабата Полина Гурьева завоевала серебро в женской весовой категории до 59 килограммов. Редактор «Гундогара» Борис Шихмурадов с сожалением отметил на своей странице в Facebook, что Гурьева практически была предана забвению и это после грандиозного чествования, которое ненадолго устроила ей государственная медийная машина. Не похоже, что спортивные власти оказали ей серьезную поддержку.

В начале этого месяца она выступила на Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики в Гаване, который является важным этапом перед ожидаемой квалификацией на Олимпиаду в Париже, но в самом же начале потерпела неудачу, не пройдя взвешивание.

Шихмурадов пессимистично настроен относительно участия Гурьевой в Играх.

«Она не дождется помощи со стороны Национальной федерации тяжелой атлетики, Национального олимпийского комитета, Госкомспорта Туркменистана и других ни на что не годных дармоедов, – написал он. – Потому что им плевать на спорт и на людей. А Полина – молодец. Надеюсь, что у нее все будет хорошо».