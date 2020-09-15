Туркменистан: парфянский выстрел

На пике своего могущества во II веке до нашей эры Парфянская империя простиралась от Персидского залива и Месопотамии на западе до реки Инд на востоке. Одной из столиц империи был город Ниса, располагавшийся на территории современного Туркменистана.

Тех немногих туристов, которых Туркменистан допускает в страну, часто возят к руинам этого древнего поселения, внесенного ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия как представляющее выдающуюся универсальную ценность.

Туркменские власти уже давно осознали ценность этих руин, хотя и по более политическим причинам. Как писал ученый Шахрам Акбарзаде в статье в 1999 году: «Называя [древнюю парфянскую цивилизацию] своей, националистическая элита культивирует гордость среди туркмен. Считается, что туркменская государственность уходит корнями в прошлое, а [современное] туркменское государство просто раскрывает былую славу туркменской нации».

Сегодня эта тема актуальна как никогда. Так, на заседании Кабмина 11 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов заслушал доклад об обнаружении древних парфянских сосудов при проведении землеустроительных работ в Ашгабате. Ниса, место с более законными претензиями на древность, находится примерно в 20 километрах от Ашгабата, но, похоже, Бердымухамедову захотелось приблизить археологический гламур к своей столице.

«Президент подчеркнул, что они могут значительно дополнить уже сложившиеся представления учёных и историков об этапах становления туркменской столицы», – говорится в сообщении государственного новостного агентства по этому поводу.

В последнее время мысли обратились к тому, чтобы вывести этот бренд на международный уровень.

Ранее в этом месяце в телефонном разговоре с президентом Италии Серджио Маттареллой Бердымухамедов предложил организовать в Италии археологическую выставку принадлежащих Туркменистану парфянских артефактов. Аналогичная выставка уже прошла в Германии в 2018 году.

Для увлекающихся историей это редкая возможность увидеть предметы, спрятанные за выстроенной Туркменистаном высоченной визовой стеной, а для Туркменистана – немного похвастаться. А для чего еще организовывать выставки, если не для того, чтобы покрасоваться?

На том же заседании Кабмина заместитель премьер-министра Чары Гылыджов сообщил о подготовке к так называемой Выставке экономических достижений Туркменистана. Как сообщает государственное информационное агентство, на мероприятии будет представлено 70 стендов, «демонстрирующих успехи страны во всех сферах».

Однако правительству сначала необходимо определиться, действительно ли страна добилась успехов во всех областях. Судя по тому, как часто Бердымухамедов устраивает своим подчиненным нагоняи, ситуация в экономической сфере далека от идеальной.

Наибольшее недовольство на прошлой неделе вызвала якобы неудовлетворительная работа международного морского порта Туркменбаши, который президент требует вывести на полную мощность. Порт стоимостью 1,5 миллиарда долларов был открыт в мае 2018 года, что вызвало волны самовосхваления в туркменских государственных СМИ и недоумение в других кругах по поводу того, как власти собираются вывести столь дорогой объект на окупаемость.

Выдвигать подобные требования во время пандемии, из-за которой многие государства закрыли границы, кажется особенно неразумным, но похоже, сейчас на этом направлении есть определенные подвижки.

Иранское информационное агентство Mehr сообщило 7 сентября, что на пограничном переходе Серахс наконец началось движение (хоть и временно). Но цифры пока скромные: как отмечает Mehr, ежедневно пропускают только 10 иранских грузовиков. Транспортные средства оставляют в нейтральной зоне, а затем туркменские водители доставляют их в конечный пункт назначения.

Кроме того, 9 сентября в Туркменистан прибыл, как сообщили проправительственные СМИ, самый длинный грузовой поезд из Китая, состоявший из 48 контейнеров. Состав выехал из китайского портового города Циндао и, проехав за две недели 8 780 километров, прибыл в город Аннау под Ашгабатом. Планируется, что этот поезд будет курсировать по данному маршруту дважды в месяц, теоретически, перевозя грузы в обе стороны.

Если на Выставке экономических достижений Туркменистана будут представлены и туркменские банки, то у владельцев счетов будет полное право выражать раздражение по этому поводу. По сообщению базирующегося в Амстердаме новостного сайта Turkmen.news, с 8 сентября в банке «Туркменистан» ввели талоны для снятия средств в банкоматах. То есть людям, желающим снять свои деньги, теперь придется стоять в двух очередях: сначала у входа, чтобы получить купон, а потом у банкомата, где, кстати, людей иногда просят предъявить свидетельство о рождении.

Отчасти это является признаком проблем с наличностью, но также и попыткой заставить людей отказаться от наличных денег в пользу пластиковых карт, т.к. электронные транзакции легче облагать налогами. Но проблема в том, что у розничных торговцев не всегда есть терминалы для приема карт, а некоторые просто не хотят принимать оплату картами.

Бердымухамедов хочет, чтобы банковский сектор стал полностью частным. Сейчас в Туркменистане функционирует только одно якобы частное кредитное учреждение – банк «Рысгал». Президент распорядился преобразовать в открытое акционерное общество «Халкбанк». Это основной сберегательный и пенсионный банк страны, поэтому любые затрагивающие его изменения будут иметь большое значение для населения.

Но людям вряд ли позволят без последствий выражать недовольство какими-либо действиями властей. Несмотря на это, базирующиеся за рубежом оппозиционные силы призывают своих соотечественников внутри страны выйти на улицы и устроить акции протеста. Мурад Курбанов, глава Демократического выбора Туркменистана, пообещал (из своего безопасного места за пределами страны), что любому, кто выйдет на акции в назначенные даты (14 и 25 сентября), будет выплачено 500 долларов, как только его партия придет к власти.

Но не похоже, чтобы обещание по поводу гипотетических денег возымело желаемый эффект.

Участь Пыгамбергельды Аллабердыева показывает, почему люди боятся. 48-летний адвокат был задержан 5 сентября в городе Балканабад на западе страны по подозрению в связях с активистами протестного движения за рубежом. Московская правозащитная группа «Мемориал» заявила 10 сентября, что Аллабердыеву предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и хулиганстве после того, как он стал жертвой инсценированной драки с агентом-провокатором. Хотя мало кто решится сказать, что Аллабердыеву повезло, но данные обвинения все-таки гораздо лучше, чем обвинения в терроризме, о которых сначала шла речь.