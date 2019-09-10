Туркменистан переживает экономический кризис, вызванный им самим

Человек, принимающий решения. (Из официальных материалов, опубликованных на этой неделе).

Туркменистан чрезвычайно богат природными ресурсами – на его долю приходится около 10 процентов мировых запасов газа.

Однако новости, поступающие из этой изолированной страны, не описывают радужную экономическую картину. В течение более двух лет инфляция находилась на неизменно высоком уровне (по некоторым оценкам, в прошлом году этот показатель составил 300 процентов). Постоянно сообщается о нехватке продовольствия и огромных очередях в продуктовых магазинах. В этом году правительство отменило бесплатные коммунальные услуги, нарушив общественный договор, действовавший несколько десятилетий. Заработные платы в государственных учреждениях не выплачиваются.

Что же пошло не так?

Туркменистан страдает из-за недиверсифицированности экономики. Все ближайшие соседи имеют достаточные запасы энергоносителей, и не заинтересованы в покупке основной экспортной продукции Туркменистана – газа.

Покупатели же находятся далеко. А газопровод Центральная Азия-Китай, по которому Туркменистан доставляет газ своему важнейшему покупателю – Китаю, близок к максимальной пропускной способности.

У Ашгабата не ладятся дела и с другими торговыми партнерами. Экспорт газа в Иран постоянно приостанавливается по причине размолвок из-за цен; новая железная дорога, соединяющая две страны, используется далеко не на весь потенциал. Поставки газа в Россию только недавно возобновились после более чем трехлетнего перерыва. Индия является крупным потребителем энергии. Однако логистика экспорта газа в Индию осложняется из-за Афганистана. Остается вариант транспортировки газа в виде СПГ – так Индия импортирует большую часть газа с Ближнего Востока. Но в этом случае придется использовать иранские порты.

Несмотря на объективные географические сложности, в экономических проблемах Туркменистана в первую очередь виноват сам Туркменистан.

Краеугольным камнем экономической политики Ашгабата в последние годы была поддержка переоцененной национальной валюты – маната. Для этого правительство ограничило ввоз товаров в страну, ужесточив контроль за импортом и усложнив доступ к твердой валюте.

В результате, во-первых, в стране образовался дефицит основных товаров, вызванный резким падением импорта: по данным МВФ, общий объем импорта сократился с 8,4 млрд долларов в 2014 году до 2,5 млрд долларов в 2018 году – немыслимое снижение на 70 процентов.

Во-вторых, хотя чиновники постоянно заявляют об уходе от «газовой» экономики, сильный манат мешает наладить экспорт других категорий товаров, поскольку все, что Туркменистан продает за рубежом, на глобальных рынках имеет искусственно завышенные цены.

Зачем же правительство так старается удержать курс маната?

Переоцененный туркменский манат можно обменять на доллары с большей выгодой, чем если бы у него был низкий курс.

Эта политика благоприятствует любому человеку, который выводит деньги из страны. Иными словами, переоцененный манат выгоден для тех, кто покупает доллары и отправляет их за рубеж – именно этот вид операций часто приписывают высокопоставленным туркменским чиновникам.