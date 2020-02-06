Туркменистан: планы касательно сената наводят на мысли о преемнике

Законодательная власть Туркменистана собирается стать больше, но вот лучше ли?

29 января состоялось заседание Конституционной комиссии, чтобы распланировать, как будет функционировать верхняя палата парламента (иными словами, сенат). Всего там будет 56 депутатов – по восемь избранников от каждого из пяти велаятов (областей) страны и Ашгабата. При этом голосовать на региональных уровнях будут только представители народа. Оставшиеся восемь сенаторов назначаются президентом.

Президенту Гурбангулы Бердымухамедову не впервой перекраивать законодательный орган. Вскоре после своего прихода к власти он ликвидировал Халк Маслахаты (Народный совет), представлявший собой внушительное собрание чиновников и местных видных деятелей, чья роль заключалась в том, чтобы создавать видимость легитимности от лица народа. В октябре 2017 года этот орган был восстановлен, но сейчас снова распускается и будет преобразован в верхнюю палату, которая ради преемственности также будет называться Халк Маслахаты.

Нижняя палата – Меджлис – и Халк Маслахаты как единый парламент будут называться Милли Генеш (Национальный совет).

Есть важная деталь, которая может свидетельствовать о планировании преемственности власти: в конституцию вносятся поправки, включающие положение о том, что председатель Халк Маслахаты должен стать главой государства в случае, если действующий президент станет недееспособным или умрет. Однако на практике в закреплении этой нормы нет смысла. Когда Сапармурат Ниязов скончался в декабре 2006 года, временный контроль над страной должен был перейти к тогдашнему спикеру Меджлиса Овезгельды Атаеву, но вместо этого его спешно посадили в тюрьму.

В своей речи, посвященной конституционным реформам, Бердымухамедов выразил надежду на то, что изменения будут завершены к июлю.

Такая поспешность не может не напомнить историю с исчезновением президента прошлым летом. Примерно в июле он ушел в отпуск и не появлялся несколько недель подряд, отчего взволнованные критики начали задаваться вопросом: а жив ли глава государства? Если он вдруг повторит нечто подобное в этом году, то механизм преемственности будет более понятным.

Все общественное внимание теперь будет приковано к креслу председателя сената, которое займет либо подставное лицо, либо реальный преемник.

Для высокопоставленных чиновников Туркменистана настали смутные времена. В прошлом году министр внутренних дел был уволен и сразу же отправлен в тюрьму, а перед этим его заставили признаться в совершении коррупционных преступлений на камеру и показали это по телевизору. А в январе министры обороны и национальной безопасности демонстративно получили унизительный нагоняй от Бердымухамедова. Глава спецслужбы даже был понижен в звании на две ступени.

При этом одна доселе малоизвестная фигура, не являющаяся членом семьи Бердымухамедова, похоже, пользуется большей поддержкой. 30 января бывший ректор Института МВД Чарымырат Аманов был назначен секретарем Государственного совета безопасности.

Проницательный игрок, впрочем, наверняка сделал бы ставку на то, что председателем сената станет сын Бердымухамедова Сердар.

Бердымухамедов-младший в настоящее время является губернатором Ахалского велаята, который окружает, но не включает в себя Ашгабат. Он занял этот пост в прошлом году, после нескольких месяцев работы заместителем губернатора. План предполагает создание легенды для Сердара, согласно которой он – успешный градостроитель. Став губернатором, он взялся за проект по созданию нового города за пределами Ашгабата.

Президент Бердымухамедов неоднократно изучал этот проект, но государственные СМИ только 3 февраля впервые сообщили о предстоящих расходах. Бюджет в 1,5 млрд долларов, по-видимому, рассчитан на покрытие затрат на установку коммуникационных сетей и инфраструктуры энергоснабжения, а также на строительство ключевых административных и жилых зданий.

Туркменистану, впрочем, не привыкать к мегапроектам. Недавно власти потратили 1,5 млрд долларов на порт на Каспийском море, чей потенциал используется далеко не полностью, и еще 2,3 млрд на новый аэропорт в Ашгабате, открывшийся в 2016 году.

Ни одну из этих инициатив в итоге нельзя назвать успешной. Аналогичная судьба, очевидно, ожидает мегапроект, который со временем может стать самой дорогостоящей неудачей Туркменистана. Стоимость строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) оценивается в 10 млрд долларов. Но это в том случае, если все пойдет как задумано.

29 января кабульский новостной сайт TOLO News сообщил, что до сих пор нет разрешительного документа от афганского Министерства шахт и нефтяной промышленности, необходимого для начала прокладки труб в Афганистане. И это несмотря на то, что строительство первоначально планировалось начать еще в 2017 году.

Несмотря на все проблемы, проект остается одним из главных приоритетов Ашгабата. Министра иностранных дел Рашида Мередова 1-2 февраля отправили в Кабул и Нью-Дели для урегулирования спорных вопросов.

Есть и другие расходы – внутри страны. 31 января государственные СМИ сообщили о заключении нового контракта с давним игроком на туркменском рынке – турецкой фирмой Calik Holding – на создание телекоммуникационной инфраструктуры для реализуемого проекта высоковольтной линии электропередачи, о планах по приобретению нового парка автобусов Hyundai и о финализации достигнутого ранее соглашения о покупке новых вертолетов для Министерства здравоохранения у российского Казанского вертолетного завода.

Судя по всему, Бердымухамедов не менее расточителен, когда дело доходит до образования членов его семьи. Расположенный в Амстердаме Turkmen.news навел справки и выяснил, что трое внуков президента до недавнего времени учились в Международной школе в Женеве, где плата за каждого учащегося может достигать 40 000 долларов.

Международная паника вокруг коронавируса достигла даже Туркменистана. Эпидемия дала властям повод еще больше изолировать страну. Когда украинский авиалайнер был сбит над Тегераном, государственный авиаперевозчик тут же отреагировал на инцидент отменой полетов в Объединенные Арабские Эмираты, маршрут которых пролегает через Иран. Теперь, по данным Turkmen.news, «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Китай, по крайней мере, до апреля.

1 февраля узбекские СМИ заявили, что туркменские власти закрыли узбекско-туркменскую границу в качестве дополнительной меры предосторожности.

Как и многие другие страны, правительство занимается репатриацией своих граждан из Китая. Люди, возвращающиеся в Туркменистан, как сообщается, содержатся в карантине, хотя в государственных СМИ об этом не упоминалось.

По всей видимости, государственные СМИ, хоть и не вдаваясь в детали, косвенно признают кризис. 30 января Бердымухамедов лично провел семинар о том, как лучше всего предотвратить распространение инфекционных заболеваний. (Слово «коронавирус» не упоминалось в репортаже государственного информационного агентства об этом семинаре, но использовалось в новостном релизе Министерства иностранных дел).

Трудно сказать, насколько эффективен такой подход. Будучи стоматологом по образованию, Бердымухамедов частенько нахваливает якобы имеющиеся у него познания в медицине. Проявляется это прежде всего в том, что он выпускает множество иллюстрированных книг под собственным авторством о пользе лекарственных средств растительного происхождения. Государство активно продвигает эти рецепты, даже в тех случаях, когда они явно неэффективны.